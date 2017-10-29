BeÅŸiktaÅŸâ€™ta korkutan patlama sesi

Olay OrtakÃ¶y, OrtabayÄ±rÄ± Sokakâ€™ta saat 00.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±lmasÄ± planlanan 15Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet AnÄ±tÄ± Ã¶nÃ¼nde patlama sesi duyulmasÄ± Ã¼zerine mahalle sakinleri korkuyla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±.



Ã‡OK SAYIDA POLÄ°S EKÄ°BÄ° SEVK EDÄ°LDÄ°



Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. BÃ¶lgeye gelen polis ekipleri sokaÄŸÄ±n giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¼venlik ÅŸeridi Ã§ekerek Ã¶nlem alÄ±rken, olay yeri inceleme polisleri Ã§evrede delil araÅŸtÄ±rmasÄ± yaptÄ±.



Ä°LÃ‡E EMNÄ°YET MÃœDÃœRÃœ OLAY YERÄ°NDE



OlayÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeye BeÅŸiktaÅŸ Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Caner Ã‡oÅŸar da geldi. Olay yerinde inceleme yapan Ã‡oÅŸar polislerden bilgi alarak bÃ¶lgeden ayrÄ±ldÄ±. Olay yerinde yapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan patlamanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ nedeniyle alana getirilen torpillerin, protokol alanÄ± montajÄ±nÄ± yapan iÅŸÃ§ilerin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle patlamasÄ± sonucu oluÅŸtuÄŸu belirtildi.



BÃœYÃœK BÄ°R PATLAMA SESÄ° DUYULDU"



Olay yeri yakÄ±nÄ±nda oturan ÅŸarkÄ±cÄ± Mustafa Sandalâ€™Ä±n Teyzesi Sema Ä°leri de yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±.



BÃ¼yÃ¼k bir patlama sesi duyduÄŸunu sÃ¶yleyen Ä°leri, Biz hepimiz evde oturuyorduk. Bir anda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir patlama sesi geldi. Bu patlama sesinden sonra kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z an bÃ¼tÃ¼n bir mahallede bÃ¼yÃ¼k bir beyaz duman vardÄ±. Ne olduÄŸunu anlayamadÄ±k, Ã§Ã¼nkÃ¼ anÄ±t hazÄ±rlanÄ±yor, iki aydÄ±r hazÄ±rlanÄ±yorlar. KoÅŸarak geldik. ZabÄ±talar ve iÅŸÃ§iler de vardÄ±. YukarÄ± Ã§Ä±ktÄ±lar. DumanÄ±n ne olduÄŸunu anlayamadÄ±k. Sonra Emniyet teÅŸkilatÄ±mÄ±z ve BeÅŸiktaÅŸ ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼z buradaydÄ±" dedi.