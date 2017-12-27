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    Beşiktaş’ta kaza: 4 yaralı

    Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İSTANBUL (DHA)
    27.12.2017 - 11:12 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beşiktaş'ta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen araç, refüje çarptı. Kazada 1’i kadın 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Kaza, Bebek Arnavutköy Caddesi’nde saat 09.00 sularında meydana geldi. Sarıyer’den Beşiktaş istikametine seyreden araç, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçip orta refüje çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına o sırada sahilde balık tutanlar koştu. Olay yerine ambulans çağrıldı. 1’i kadın 4 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

    Görgü tanığı Onur Şavkı, "Kavşakta dönen araçlara yeşil ışık yanıyordu. Araç da hızla geldi. Dönen araçlara vurmamak için manevra yapınca orta refüje çarptı. Araba takla atmaktan son anda kurtuldu. Şoförle birlikte 4 kişi yaralandı" dedi.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Beşiktaş’ta kaza: 4 yaralı

     

    Etiketler: trafik kazası
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