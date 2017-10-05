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    Dolmabahçe'de hareketli anlar: Baba oğlunu vurdu

    DHA
    05.10.2017 - 22:14 | Son Güncelleme:

    Beşiktaş'ta Kadıköy İskelesinin önünde silahlı saldırıda baba oğlunu yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 

    Olay, Kadıköy İskelesinin önünde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Nevzat Beytanol ile oğlu Salih Beytanol iskelenin önünde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Nevzat Beytanol yanında bulunan silahı çıkartarak oğluna ateş etmeye başladı. Vücudun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Salih Beytanol, olduğu yere yığıldı.

    Dolmabahçede hareketli anlar: Baba oğlunu vurdu

    Silah seslerine duyan iskelenin güvenlik görevlileri babanın elinden silahı alarak kişiyi etkisiz hale getirdi. Silahlı kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı hastaneye kaldırıldı.

    PÖH'LER ÖNLEM ALDI

    Polis ekipleri olay yerinde silahlı saldırı olayını gerçekleştiren kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayda kullanılan silah da polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

    Dolmabahçede hareketli anlar: Baba oğlunu vurdu

    Olayın Başbakanlık Ofisi yakınlarında olması ve silah sesleri duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de çevrede geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşların Kadıköy İskelesine geçmesine izin vermedi.

    Etiketler: beşiktaş , baba , oğul , Kadıköy İskelesi
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