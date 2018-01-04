Beşiktaş'ta feci kaza... Bariyerleri aşıp kamyonetle kafa kafaya çarpıştı

Kaza geçtiğimiz günlerde Beşiktaş meydanında meydana geldi. Barbaros Bulvarı’ndan hızlı bir şekilde Dolmabahçe Caddesi istikametine ilerleyen sürücü virajı alamayarak refüjde bulunan bariyerleri aşıp karşı şeritten gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Yaşanan kaza ise Beşiktaş Meydanı'nda bulunan mobese kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir otomobilin hızlı bir şekilde gelerek virajı dönmeyip bariyerleri aşarak karşı şeritten gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.