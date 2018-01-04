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    Beşiktaş'ta feci kaza... Bariyerleri aşıp kamyonetle kafa kafaya çarpıştı

    İHA
    04.01.2018 - 08:47 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Beşiktaş meydanında hızlı bir şekilde ilerleyen otomobil sürücüsü virajı dönemeyerek yol ortasındaki bariyerleri aşıp karşı şeritten gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kaza ise saniye saniye mobese kamerasına yansıdı.

    Kaza geçtiğimiz günlerde Beşiktaş meydanında meydana geldi. Barbaros Bulvarı’ndan hızlı bir şekilde Dolmabahçe Caddesi istikametine ilerleyen sürücü virajı alamayarak refüjde bulunan bariyerleri aşıp karşı şeritten gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

    Yaşanan kaza ise Beşiktaş Meydanı'nda bulunan mobese kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir otomobilin hızlı bir şekilde gelerek virajı dönmeyip bariyerleri aşarak karşı şeritten gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

    Etiketler: trafik kazası , Barbaros meydanı
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