Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Beşiktaş'ta feci kaza: 5 kişi yaralandı

    Beşiktaş'ta feci kaza: 5 kişi yaralandı

    DHA-AA
    28.10.2017 - 23:44 | Son Güncelleme:

    Beşiktaş iki aracın çarpışması sonucu oluşan kazada 5 kişi yaralandı.

    Beşiktaş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı’nda seyir halinde olan Beyhan Şahin yönetimdeki 34 AS 4844 plakalı otomobil, karşı yönden gelip ışıklardan dönmeye çalışan Naci Enes İlme yönetimindeki 34 KY 6533 plakalı otomobille çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yolun kenarına savruldu. İtfaiye ekiplerince sıkışan araçlardan çıkarılan iki sürücü ile Gökberk Şahin (13), Gökhan Cirik (31) ve Ege Yılmaztürk (15) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
    Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Etiketler: istanbul , iSTANBUL
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri