Beşiktaş'ta büyük yarış... 1 koltuğa 7 aday

İçişleri Bakanlığı’nın görevden aldığı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın yerine gelecek yeni belediye başkanı saat 15.00’teki seçimle belirlenecek. Seçime saatler kala kulislerde birçok isim dolaşıyor. Sızan bilgilere göre, CHP Genel Merkezi’nin adayı Beşiktaş Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Tahir Doğaç, Hazinedar’ın adayı ise Rıfat Örnek. Ancak Hazinedar’a muhalif CHP’li meclis üyeleri Affan Mahmut Keçeci, Eyüp Birgün, Bülent Tatar ve Merve Öztopaloğlu Küçükel de aday adayları. AK Parti’nin ise İsmail Akyıldız’ı aday göstermesi bekleniyor.

Yeni başkanı belirlemek için bugün toplanacak Beşiktaş Belediye Meclis üyelerinden 26’sı CHP’li, 2’si Ak Partili ve 1 tanesi de İYİ Parti’den. Üyeler yeni başkanı belirlemek için bugün saat 15.00’te belediye meclis salonunda toplanacak. Çoğunluğun oyunu alan aday vekaleten başkanlık koltuğuna oturacak.

VALİLİK'TEN SİPAHİ'YE YAZI: SEHVEN...

Seçim için İstanbul Valiliği tarafından çağrı gönderilen meclis üyeleri arasında, ismi Murat Hazinedar’la ilgili soruşturma dosyasında geçen ve görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi de vardı. Hürriyet bu konuyu haberleştirince, Beşiktaş Kaymakamı Abdullah Kalkan imzasıyla Hüseyin Avni Sipahi’ye ikinci bir yazı gönderildi ve davet iptal edildi. Yazıda, tebliğ işleminin sehven yapıldığı anlaşıldığı belirtilip, “Sarfınazar edilmiştir” denildi.