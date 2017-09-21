Beşiktaş'ta bebeğini üst geçitten atmıştı... Karar çıktı!

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Eylül 2015’te yaşanan korkunç olayı anlatan Savcı İsmail Arslan, sanık E.’nin çocuğunu kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

Seyfullah E. ise şunları söyledi:



“Olayı bilerek ve kasten gerçekleştirmiş değilim. Yeterince acı çekmiş bulunmaktayım. Benim cezalandırılmam eşimi ve çocuklarımı da olumsuz yönde etkileyecektir. Mahkemenin beni topluma kazandırmasını, ailemi ve çocuklarımı verecekleri hükümle mağdur etmemesini talep ediyorum.”





Mahkeme heyeti, Seyfullah E.’yi ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimiyle ceza müebbet hapse çevrildi.