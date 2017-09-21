Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Beşiktaş'ta bebeğini üst geçitten atmıştı... Karar çıktı!

    Beşiktaş'ta bebeğini üst geçitten atmıştı... Karar çıktı!

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 09:47 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 10:09

    İstanbul Beşiktaş’ta, yeni doğmuş bebeğini üst geçitten atarak ölümüne neden olan Seyfullah E., karar duruşmasına çıktı. Mahkeme heyeti, Seyfullah E.’yi ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimiyle ceza müebbet hapse çevrildi.

    Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Eylül 2015’te yaşanan korkunç olayı anlatan Savcı İsmail Arslan, sanık E.’nin çocuğunu kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

    Seyfullah E. ise şunları söyledi:

    “Olayı bilerek ve kasten gerçekleştirmiş değilim. Yeterince acı çekmiş bulunmaktayım. Benim cezalandırılmam eşimi ve çocuklarımı da olumsuz yönde etkileyecektir. Mahkemenin beni topluma kazandırmasını, ailemi ve çocuklarımı verecekleri hükümle mağdur etmemesini talep ediyorum.”

    İki günlük bebeğini üst geçitten aşağıya attıİki günlük bebeğini üst geçitten aşağıya attı

    Mahkeme heyeti, Seyfullah E.’yi ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimiyle ceza müebbet hapse çevrildi.

    Etiketler: Son dakika , üst geçit , Bebek , Ölüm
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri