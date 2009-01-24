Beşiktaş'ta adaletsizlik

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Beşiktaş Kulübü’nde amatör branşlar parasızlıktan kan ağlarken,Ara transferde anlaşılan futbolculara astronomik paralar veriliyor.Basından duyuyoruz, okuyoruz. Maç başına 25.000 TL.Vay be!Ayda 100 bin TL. HaÇok yazık, amatör branşlarda Beşiktaş’ın başarısı için mücadele eden, inanılmazları başaran ve aylardır maaş alamayan sporcular ve antrenörler varken, Ahı gitmiş vahı kalmış Yusuf’a ayda 100 bin TL. HaVoleybol, Atletizm takımları,Hele Avrupa’da ekol olmuş, onlarca başarıya imza atmış,Şu anda Avrupa’nın 16 takımı arasında olan,Türkiye’de sayısız şampiyonluklarla, kazandığı Türkiye Kupaları ileBeşiktaş kulübünün medarı iftiharı olanHentbol Takımı.Vallahi çok yazık.Böyle adaletsizlik olmaz.Bu çocukların ekmek kapısı Beşiktaş. Başka gelirleri yok.Aylardır maaş alamıyorlar, nasıl geçindiklerini soran yok mu?Evlerinin kiralarını ödemeyenleri mi arasın, kredi borçlarını geciktirenleri mi arasın.Ya anne veya baba olan sporculara ne demeli.Çocuklarını okula nasıl gönderiyorlar?Evlerinin elektrik, su, telefon faturalarını ödeyebiliyorlar mı?Vallahi Allah kolaylık verisin. Ne diyelim.Ama olmaz.Büyük çocuğuna gelince para var ama küçük kardeşler açlıktan ölsün öylemi.Yok, böyle bir şey, hakkaniyet olmak zorunda.Geçen senelerde büyük yatırımlar yapılan futbol takımı şampiyon alamazken,Beşiktaş’ın yüzünü amatör branşlar güldürdüğünü unutmasın Sayın İdareciler.Lütfen bu sporcuların maaşları ödensin. Beş aydır ev kirası ödeyemeyen sporcular var aralarında. Yazık bu çocuklara.Yinede helal olsun onlara, bu parasızlığa rağmen, Beşiktaş’ın başarısı için hiç yılmadan ter döküyorlar ya.Valla helal olsun.