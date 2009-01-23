BeÅŸiktaÅŸ'ta adaletsizlik

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼nde amatÃ¶r branÅŸlar parasÄ±zlÄ±ktan kan aÄŸlarken,
Ara transferde anlaÅŸÄ±lan futbolculara astronomik paralar veriliyor.
BasÄ±ndan duyuyoruz, okuyoruz. MaÃ§ baÅŸÄ±na 25.000 TL.
Vay be!
Ayda 100 bin TL. Ha
Ã‡ok yazÄ±k, amatÃ¶r branÅŸlarda BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden, inanÄ±lmazlarÄ± baÅŸaran ve aylardÄ±r maaÅŸ alamayan sporcular ve antrenÃ¶rler varken, AhÄ± gitmiÅŸ vahÄ± kalmÄ±ÅŸ Yusufâ€™a ayda 100 bin TL. HaÂ
Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor
Voleybol, Atletizm takÄ±mlarÄ±,
Hele Avrupaâ€™da ekol olmuÅŸ, onlarca baÅŸarÄ±ya imza atmÄ±ÅŸ,
Åžu anda Avrupaâ€™nÄ±n 16 takÄ±mÄ± arasÄ±nda olan,
TÃ¼rkiyeâ€™de sayÄ±sÄ±z ÅŸampiyonluklarla, kazandÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye KupalarÄ± ile
BeÅŸiktaÅŸ kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n medarÄ± iftiharÄ± olan
Hentbol TakÄ±mÄ±.
Vallahi Ã§ok yazÄ±k.
BÃ¶yle adaletsizlik olmaz.
Bu Ã§ocuklarÄ±n ekmek kapÄ±sÄ± BeÅŸiktaÅŸ. BaÅŸka gelirleri yok.
AylardÄ±r maaÅŸ alamÄ±yorlar,Â nasÄ±l geÃ§indiklerini soran yok mu?
Evlerinin kiralarÄ±nÄ± Ã¶demeyenleri mi arasÄ±n, kredi borÃ§larÄ±nÄ± geciktirenleri mi arasÄ±n.
Ya anne veya baba olan sporculara ne demeli.
Ã‡ocuklarÄ±nÄ± okula nasÄ±l gÃ¶nderiyorlar?
Evlerinin elektrik, su, telefon faturalarÄ±nÄ± Ã¶deyebiliyorlar mÄ±?
Vallahi Allah kolaylÄ±k verisin. Ne diyelim.
Ama olmaz.
BÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸuna gelince para var ama kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸler aÃ§lÄ±ktan Ã¶lsÃ¼n Ã¶ylemi.
Yok, bÃ¶yle bir ÅŸey, hakkaniyet olmak zorunda.
GeÃ§en senelerde bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±lan futbol takÄ±mÄ± ÅŸampiyon alamazken,
BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ amatÃ¶r branÅŸlar gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ unutmasÄ±n SayÄ±n Ä°dareciler.
LÃ¼tfen bu sporcularÄ±n maaÅŸlarÄ± Ã¶densin. BeÅŸ aydÄ±r ev kirasÄ± Ã¶deyemeyen sporcular var aralarÄ±nda. YazÄ±k bu Ã§ocuklara.
Yinede helal olsun onlara, bu parasÄ±zlÄ±ÄŸa raÄŸmen, BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in hiÃ§ yÄ±lmadan ter dÃ¶kÃ¼yorlar ya.
Valla helal olsun.