Beşiktaşnazionale İstanbul

Ya futbola âşık olacaksın ya da takımına…

Başka türlü o kısır ve temposuz futbola katlanamazsın…

Zaten keyif almazsın alsan da çok sık gerçekleşen bir durum değildir…

Şimdilerde, Beşiktaş tipik bir İtalyan takımı kimliğiyle oynuyor…

Sezon başından beri defansta bunu başarmasına rağmen hücumda başarılı olamamıştı…

Hücum aksiyonlarının da sonucu ulaşmasıyla birlikte yukarı tırmanmaya başladı…

Beşiktaş’ı, İnter’e çok benzetiyorum…

Kadro kalitesi ve diziliş bir kenara yeşil sahaya yansıyan düşünce birbirine çok benziyor…

Oyunu rakip yarı alana yıkma gibi bir derdi olmayan, aksine rakibine topla oynama imkânı verip hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi planlayan bir futbol…

İki takımında bu sezon oynadığı 18 karşılaşmanın 0–0, 1–0, 1–1, 2–0 ve 2–1 sona ermesi belki tesadüf görünebilir…

Fakat değil…

İki takımda rakip ayırmadan kendi futbol düşüncelerini uyguladıkları için durum bu oluyor…

Bir tane atarsam üstüne yatarım, ikinciyi bulursam hayatta yenilmem…

Nitekim İnter sergilediği performansla iki golü bulduğun puanı garantilemiş oluyor. Bu sezon 2–2 sona eren Bari mücadelesi dışında puan kaybı yaşamadı…

Beşiktaş’ta da aynı İnter gibi 2 golü bulduğu Bursaspor mücadelesi dışında puan kaybı yaşamadı…

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Dün akşam oynanan İstanbul B.Ş.B. maçı İnter – Udinese maçı kıvamındaydı…

İki takımda top bizde kalsın hâkimiyet bizde olsun düşüncesinde değil…

Rakibin hücum hattını karşılamak için bekleyen hali hazırda bir savunma…

Yalnızca arada kadro kalitesi farkı var…

Denizli’nin dün çıkarttığı kadro aynı dizilişte 10 kere üst üstte Kayseri’yi yenebilir. Tam tersi İstanbul B.Ş.B. ile 10 kere üst üstte berabere kalır…

Kayseri takımca hücumu düşünen bir takım, Belediye ise değil…

Toraman hamlesi gereksiz bir hamleydi…

Nitekim Denizli, ilk yarı oynanırken Toraman’ı sağ beke çekip, Ekrem’i ileri yollayarak hatasını kabul etti…

Yaptığı balans ayarı ile Ekrem’in ivmeyi yükseltmesi ve tempoyu arttırması, pozisyonların arka arkaya gelmesine neden oldu…

Ve devamında Bobo’nun kaleye arkası dönük ve sırtında bir savunma oyuncusu varken, kıvrak bir vuruşla skoru bulması İnönü’yü bayram yerine çevirdi…

Bu gol bende “futbol’un sadece futbol olmadığını” hatırlatıp, “futbol’un sadece dejavu olduğunu” düşündürdü…

Bakınız Bobo’nun Gençlerbirliği maçında attığı gol…

İkinci yarı ilk yarına benzer bir futbol…

Üretkenlikten uzak ve keyifsiz…

Bunun farkında olan taraftar ikinci golle birlikte sahadan tamamen uzaklaşıp, futbol’un cılız ateşiyle üşüyen içimizi, tribün ateşi ile ısıttı…



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Bir kaç kelam da Abdullah Avcı’ya



Sevgili Hocam, Beşiktaş taraftarı kolay unutmaz !

Yine bir Mart ayı sene 2008, Beşiktaş tam şampiyonluk havasına girmişti...

Hatırladınız mı?

Oyuncunuz Bobo'nun ufak bir itmesiyle kendini öyle bir yere attı ki futbolun Oscar'ı olsa tartışmasız otoriteler tarafından ödülü alırdı...

Kırmızı kart görmesine sebep olmakla birlikte, dakikalarca yerden kalkmayarak iyice ortamı gerdi...

Olaya iyice sinirlenen Bobo belki tek maçla yırtcakken hakemle diyalogdan öteye gitti ve 4 maç ceza aldı!

On kişi kalan Beşiktaş hem yenildi hem de Bobo'suz kaldı…

Sonrası Şampiyonluk gelecek seneye kaldı!

Sevgili Hocam bilgin olsun "yere yatsana" tezahüratının hikayesi de işte böyle başladı...

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Paralar da bozuk Turnikeler de!

Maça 15 dakika kalmış turnikelerden giriş yapıyoruz…

Kapalı Tribün üst ve alt girişi yapılan kapıdan girdik…

Müdavimler iyi bilir Kapalı Tribünün altındaki Kartal Yuvası’nın hemen yanı…

Alt girişinde 3 adet turnike var…

Ben şansımı sağ tarafta kalan turnikeden kullandım…

Ve geçtim…

Arkadaşım Onur soldaki turnikede takılı kaldı…

Kombine kartları okuyan cihaz kartı okumadı…

Şansını bir de ortadan yana kullandı…

Orası da açmayınca güvenlik görevlisi kardeşimiz, “açmıyor” diyerek kartı geri teslim etti…

Şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalışırken, bir de benim girdiği turnikeyi denemesini söyledim…

Allah büyük kapı açıldı…

Diyelim o da açmadı ne olacak?

Hemen yanıtlayalım!

Bir dünya para vererek aldığı kombine kartı, bozuk cihazlar tarafından okunmadığı için içeri girememiş olacak…

Ya da bir sürü prosedürle uğraşmak zorunda bırakılacak!

Bu ilk kez olan bir durum değil…

Sürekli baş ağrısı yaratan bir mevzu!

Kapılarda bir teknoloji zafiyeti var...

Yöneticilere uyarım!

Kendi taraftarını çoraplarına kadar aratmak ve bozuk paralarına el koydurmak yerine, bozuk olan şu turnikeleri kontrol ettirirse taraftarına(!) daha çok hizmet etmiş olur!

