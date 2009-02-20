Beşiktaşlılar 22 Şubat 2009'u unutmayın

Gelin Çünkü Avrupa’nın En iyi Hentbol takımının,

Avrupa’da nasıl çeyrek finale kaldığını görün.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Tabiî ki desteklerinizle.Geçen hafta Cumartesi günü Avusturya’nın HIT Innsbruck takımına 26–25 gibi son saniyede talihsiz bir şekilde yenilen Beşiktaş Hentbol takımı bu hafta kendi sahasında mücadele edecek. Avusturya’da ki maçta, kilometrelerce uzaklardan gelen bir avuç gurbetçi Beşiktaşlı taraftarların yalnız bırakmadığı ve maç sonuna kadar tezahüratlarıyla desteklediği Beşiktaş Hentbol takımı, çok başarılı oyunuyla bizleri bir kez daha gururlandırdı. Sizlere helal olsun.Maça gelen gurbetçi vatandaşlarımızdan birini mesajını sizlerle paylaşmak istiyorum.

“ Merhaba; geçen hafta sonu HIT Innsbruck takımı ile çok zor şartlar altında bir grup sporcu, teknik ekip ve idarecilerin vermiş olduğu olağan üstü mücadeleyi yakından görmüş oldum.

Gerçektende Beşiktaşlı duruşunun ne demek olduğunu anlamak için bu takımın son birkaç yılda, ne şartlar altında, nasıl başarılar elde ettiğine bakmak gerekiyor.

İnanmış insanların maddi manevi her türlü zorluk ve imkânsızlıklar içinde dahi neler yapabileceğinin en güzel örneği bu takımdır. (Deplasmanda aldıkları tek farklı sonuç, İstanbul’da oynanacak rövanş maçı için çok büyük bir avantaj. Çeyrek finale çıkacaklarına eminim)

Avrupa da en çok izlenen spor dallarından Hentbol de böyle bir noktaya gelmek çok önemli.

Herhangi bir futbol takımının Avrupa da bu noktaya yaklaşması bile çok büyük alkış alırken, Hentbolu böyle sahipsiz bırakmak çok üzücü.

Kendilerini bir daha tebrik ediyor, Beşiktaş yönetimi ve taraftarını bu olağan üstü ekibe sahip çıkmaya davet ediyorum”

K.Uğur Temel.

Evet, gurbetçi taraftarın mesajı böyle.

Hadi Beşiktaşlılar ve Beşiktaş’a gönül verenler.

Ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yöneticileri.

Bu kahramanları yalnız bırakmayalım. Pazar günü Fulya Beşiktaş Süleyman Seba Kapalı Spor salonunda, tezahüratlarımızla bu kahramanların çeyrek finale çıkmalarına destek olalım.

Hadi.