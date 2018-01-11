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    Beşiktaş’ın yeni başkanı Tahir Doğaç

    Özgür ALTUNCU /İSTANBUL
    11.01.2018 - 22:31 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanlığı’nın görevden aldığı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın yerine CHP’li Tahir Doğaç, Beşiktaş Belediyesi Başkanvekili seçildi.

    Beşiktaş Belediye Meclisi’ndeki seçimden önce Birinci Başkanvekili sıfatıyla oturumu açan Tahir Doğaç, “Başkanımızın görevden alınması siyasi bir karardır. Hukuki içeriği yoktur. Demokrasiye inanmış bir insan olarak, sadece bu işlemi yerine getiriyorum ve üzüntülüyüm” dedi. Oylama oturumu açılınca CHP grubu, adaylarının Tahir Doğaç olduğunu açıkladı. Görevdeki 29 meclis üyesinden 28’inin hazır bulunduğu oylamada, Murat Hazinedar ve üyelikleri düşürülen iki Meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil oy kullanamadı. Tahir Doğaç 22 oy alırken, AK Parti’nin adayı İsmail Akyıldız 2 oy aldı. İYİ Parti’nin adayı Ediz Feyiz de tek oyda kaldı. 3 oy zarfı da boş çıktı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , İçişleri Bakanlığı
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