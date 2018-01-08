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    Beşiktaş’ın yeni başkanı 11 Ocak’ta belli olacak

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    08.01.2018 - 14:58 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınan Murat Hazinedar’ın yerine seçilecek yeni başkan, 11 Ocak saat 15.00’te yapılacak seçimle belli olacak. Meclis üyeleri yeni başkan için oy kullanacak.

    İstanbul Valiliği, seçimin 11 Ocak günü saat 15.00’te, Beşiktaş Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılmasına karar verdi. Karar tüm belediye meclisi üyelerine tebliğ edildi.

    Etiketler: Murat Hazinedar
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