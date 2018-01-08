Beşiktaş’ın yeni başkanı 11 Ocak’ta belli olacak

İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınan Murat Hazinedar’ın yerine seçilecek yeni başkan, 11 Ocak saat 15.00’te yapılacak seçimle belli olacak. Meclis üyeleri yeni başkan için oy kullanacak.
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