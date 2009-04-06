BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n tarihini deÄŸiÅŸtiren takÄ±m

Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor

Pazar gÃ¼nÃ¼ unutulmayacak bir maÃ§ seyrettik.AlÄ±nlarÄ±ndan Ã¶pÃ¼lecek o sporcularÄ± kutluyorum.Bu baÅŸarÄ±larÄ±n esas mimarlarÄ± AntrenÃ¶r MÃ¼fit ArÄ±nâ€™Ä±,YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°lker ÅžentÃ¼rkâ€™Ã¼,Genel Menajer Bilal EyÃ¼boÄŸluâ€™nu kutluyorum.TÃ¼rkiye Hentbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± TarÄ±k Cengizâ€™i de sporculara verdiÄŸi maddi ve manevi desteklerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ de kutluyorum.Pazar gÃ¼nÃ¼ mÃ¼thiÅŸ bir mÃ¼cadele vardÄ±, SÃ¼leyman Seba KapalÄ± Spor Salonunda.O heyecanÄ± yaÅŸayamayan taraftarlarÄ±n Ã§ok ÅŸeyler kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamak istiyorum.Yine salon hÄ±nca hÄ±nÃ§ doluydu. Yer gÃ¶k inliyordu. Heyecandan ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilemiyorduk.Her yenen golde susup, her atÄ±lan golde coÅŸuyorduk. KaÃ§an gollere de yanÄ±yorduk.TribÃ¼nde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada otururken, bir anda kendimizi aÅŸaÄŸÄ±larda buluyorduk.BeÅŸiktaÅŸlÄ± oyuncularla defans yapÄ±p, onlarla hÃ¼cum yapÄ±yorduk.Dilimiz damaÄŸÄ±mÄ±z kurudu. Sesimiz kÄ±sÄ±ldÄ±. KulaklarÄ±mÄ±z bile hala Ã§Ä±nlÄ±yor.Bu heyecan anlatÄ±lmaz, ancak yaÅŸanÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.MaÃ§Ä±n bitiÅŸ dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ ile ilk defa maÃ§a gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼m Galatasaray taraftarÄ± olan kÄ±zÄ±mÄ±n bile heyecandan bir anda sahaya atladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Ä°ÅŸte Ã¶yle bir heyecandÄ± ki hangi takÄ±mlÄ± olursanÄ±z olun fark etmiyor. TÃ¼rk olmanÄ±z yeterli oluyor.BeÅŸiktaÅŸ oyun disiplininden kopmadan ve umutlarÄ±nÄ± yitirmeden bazen iki farkla geride, bazen berabere gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ maÃ§Ä±n bitimine 3 dakika kala gÃ¶sterdiÄŸi Ã¼stÃ¼n performansla ve ince zekÃ¢nÄ±n Ã¼rettiÄŸi taktikle 4 farka kadar Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± ve son saniyede yediÄŸi golle 3 farkla bitirdiÄŸi maÃ§tan galip ayrÄ±larak, Avrupa da bende varÄ±m dedi.Â

Evet,

BeÅŸiktaÅŸ Hentbol takÄ±mÄ± artÄ±k Avrupaâ€™nÄ±n dÃ¶rt bÃ¼yÃ¼klerinden biri.

Helal olsun sizlere.Â

TÃ¼rkiye ye yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bu farklÄ± coÅŸku iÃ§in sizlere Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederiz.