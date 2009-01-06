Beşiktaş'ın şansı

Erdoğan Aksoy yazıyor

Ülkenin yetiştirdiği en büyük 2 teknik direktörden biri olmanın verdiği güven duygusu yerini derin bir şüpheye bırakmış. Göreve gelmeden önceki Beşiktaş’ın futbol kapasitesi hakkındaki görüşleri 180 derece değişmiş görünüyor. İşin trajik tarafı ise bu görüşlerini yorumculuk yaptığı dönemlerde kamuoyu ile paylaşmış olması idi!

Mustafa Denizli kupa maçı olmasının verdiği rahatlıkla yine farklı bir 11’le başladı maça. Göreve geldiği günden beri her maça farklı kadroyla çıkması sebebiyle, nerdeyse aklımıza bilgisayarda tüm kombinasyonları denediği düşüncesi yerleşti nedense. Sadece tek bir dizilişi denemedi: O da Ertuğrul Sağlam’ın ideal 11’ini! Oysa Beşiktaş’ın şu andaki futbolcu yapısı ile en uygun 11 olduğunu düşünüyoruz. Göreve gelmeden önce yönetimle paylaştığı düşüncelere ters düşmek istemiyor olsa gerek, doğruyu yapmamakta ısrar ediyor. Sene sonundaki muhtemel başarısızlığa kılıf için de Cisse’yi günah keçisi seçtiğinden, kendisini kaybetmeyi bile göze almış durumda. Orta sahanın bu halini gördükten sonra Cisse’yi bir an önce affetmesini tavsiye ediyoruz kendisine.

Bu maçta da görüldü ki forvet ile defans arasındaki bölge bomboş. İyi kötü oturmuş defans hattı bile SOS verdi rakip ataklarda. İlk yarıda 2 farklı mağlubiyeti İ. Toraman ve kaleci Hakan engelledi dersek abartmış olmayız. İşin ilginç yanı Gaziantep B.B.’nin hiç korkmadan, çekinmeden rakibinin üzerine gidip gol aramasıydı.

Serdar Özkan ve Kurtuluş görev başındaydılar bu maçta. Her ne kadar iyi oynadıklarını söyleyemesek de kötü de oynamadılar. Beşiktaş’ın son sezonlarına baktığımızda İ. Akın ve Burak gibi 2 yetenekli genci kaybettiğini görüyoruz. Beşiktaş yönetiminin ne yapıp edip bu iki Serdar’ı kazanmaları gerekiyor. Artık mentör mü tutarlar, yoksa kulaklarının köküne 2 şamar mı çekerler, bilemiyorum. Ama bu iki genç kendilerini geliştirdiğinde Beşiktaş’ın, dolayısıyla Türk futbolunun büyük kazancı olacaklardır.

Sol bek mevkisi bu maçta da sahipsiz kaldı. Sırasıyla Ekrem ve Tello oynamaya çalışsa da deyim yerindeyse her önüne gelen el attı bu bölgeye. İ. Üzülmez ve Seriç dışında burada oynayacak bir futbolcunun olmayışı transfer döneminin en büyük yanlışlarındandır. Gerçi Ertuğrul Sağlam bu bölgede Tello’yu kullanmayı planlamışsa da takımın yıldızı olmaya terfi etmiş Tello da defansif özellikleri yeterli olmadığından başarılı olamamıştır.

Mustafa Denizli tükürdüğünü yalamadan, delikanlılığına halel getirmeden Cisse’yi oynatmak zorunda. Maçın skoruna bakıp aldanmamak gerekiyor. Çünkü Gaziantep B.B. daha fazla net gol pozisyonuna girdi dersek yanlış söylememiş oluruz. Rakibe baskı yapacak kaliteli bir orta saha olmayınca her önüne gelen Hakan Arıkan’ın kalesinde tehlike yarattı. Biraz da şans eseri Uğur Erdoğan’ın öyle bir topu direkten döndü ki kaleyi melekler korudu dersek yeridir. Maçta hatırımızda kalan bir diğer pozisyon ise Tello’nun avuta giden röveşatası idi. Goller ve bu iki pozisyon dışında seyir zevki veren bir futbol oynanmadı İnönü’de. Birbirine denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçti diyebiliriz!

Maçı 3-1 gibi bir skorla kazansa da Beşiktaş, Denizli’nin şapkayı önüne koyup kara kara düşünmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten iyi değil takımı. Gaziantep B.B. karşısında bile bu kadar gol pozisyonu veren bir takım, çok daha ciddi rakipleri karşısında hangi durumlara düşmez ki...