Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarında yaralanan Samet Bakan, olay anını anlattı

İstanbul Boğazı’nda 3 Haziran’da yapılan Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında yaralanan ve sağ bacağını kaybeden bankacı Samet Bakan (31), Habertürk Gazetesi'nden Hüseyin Şentürk'e konuştu.

''BİR DAHA BAKAMADIM''

Sol bacağı 14 ameliyat sonrası kesilmekten kurtarılan ve 2.5 aydır hastanede tedavisi süren Samet Bakan olay anını, “Kutlamalar için bir arkadaşım tekne kiralamıştı. Takımın bulunduğu tekneyi takip ederken bir başka tekne bize çarptı. Kaza anında teknenin sağ tarfında ayakta duruyordum. Diğer tekne bize vurur vurmaz, kendimi geriye atıp kaçmak istedim. Kesinlikle oturup ayaklarımı tekneden sarkıtmadım. İki ayağım da sıkışmıştı. Ayaklarımın parçalandığını görünce bir daha bakamadım. Kendimden geçmişim. Hastaneye kaldırıldım. Sağ bacağım diz altından kesildi. Günler sonra sağ ve sol bacağımda, bana çarpan tekneden kalan boya kalıntıları çıkartıldı. 14 ameliyat sonrası 4 santim kısalan sol bacağım kesilmekten kurtarıldı. Şu an ayağımın üzerine henüz basamıyorum” diye anlattı.

Normalde eşi Deniz’i kan tuttuğunu ancak kaza anında en büyük desteği kendisine onun verdiğini söyleyen Bakan, “Daha 9 aylık evliyim. Evliliğimizin ilk yazında böyle bir kaza yaşadım. Kazadan sonra birbirimize daha sıkı bağlandık. En büyük desteği ondan gördüm. Hayatımız kaldığı yerden devam edecek. Bunu bir sınav gibi gördük” dedi.

''O GÜN ORUÇ TUTUYORDUM''

Kaza sırasında alkollü olduğu yönündeki iddiaları da yalanlayan Balkan, “Ben o gün niyetliydim yani oruç tutuyordum. Teknede zaten alkol de yoktu. Ramazan ayı nedeniyle arkadaşlarımda alkol almamıştı” diye konuştu.

Kazadan sonra ziyaretine Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin geldiğini belirten Samet Bakan, Beşiktaş’ın maçlarını izlemeye devam edeceğini kaydetti. Bakan, kaza nedeniyle ihmali olanların da cezalandırılması gerektiğini söyledi. Kazayla ilgili soruş- turmanın ise devam ettiği, kazada yaralanan Özlem Ger Gürel’in durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.