BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n rakibi yine BeÅŸiktaÅŸ'dÄ±r

Bu zengin, güzelim kadroyu nasıl bozarımın peşinde mi ? Hoca açıkça söyle sen neyin peşindesin. Ne yapmak istiyorsun. Ernst haricinde hiçmi banko oyuncun yok. Bak ligin 6 haftası geride kaldı. Daha 11' in bile yok.



Takımda bu sene herkes olabildiğine iyi işler yapmaya çalışıyor. Oyunu çirkinleştirmeden, seyredenlere her maçında seyir zevki yüksek oyun oynuyorlar. Bu takımı tek geriye düşüren, malesef Schuster' dir. Kaleci problemi yok denilen Beşiktaş, ligde son iki maçında 2 kaleci hatası ile 2 gol yedi. Fenerbahçe maçı telafi edilemezken, Antalya maçı telafi edildi.



Ya bu Hakan Arıkan aklıma bizim eski kaleci Fevzi' yi getirdi. Oda iyi ama böyle abuk sabuk goller yerdi. Dünyada hiçbir takımın kalesi mecburiyet dışında rotasyona uğramaz. Her oyuncu değişir ama kale sabittir. Schuster çık ve deki "bu takımın ilk kalecisi Hakan' dır" o zaman bizde gık demeyelim. Hakan' ı bu performansıyla, Mustafa Denizli bile oynatmaz.



Gelelim maça. Kim ne derse desin dün akşam Beşiktaş aslan gibi top oynadı. Bazı yorumcular maçı izlemişler ve Beşiktaş' ı beğenmemişler. Allah allah. Siz nerede yaşıyorsunuz. Bu ülkede en güzel oyunu sadece Beşiktaş oynuyor. Ve Beşiktaş' ın tek rakibide sadece yine Beşiktaş' dır. Herkes istediğini söylemekte özgürdür. Fakat iyiye kötü, kötüye iyi demek, delikanlılığa yakışmaz. Sezarın hakkınıda Sezara vermek gerek.



Maçı anlatmak yerine Bobo ve Ernst' i konuşmak en doğrusu. Dün gece Beşiktaş' ı ipten aldılar. Bobo sahneyi açtı ve kapattı. Bobo iki gol, Ernst iki asist. Vallahi bravo, billahi bravo.. Ernst eski görüntüsünde. Hocanın tek akıllı işi. Sadece onun yeri banko. Ofans, defans, kanat, kısaca her yerde görev adamı Ernst.



Quaresma farklı bir yetenek. Bir sahada kuşa çalım atmamıştı, onuda yaptı. İbrahim Üzülmez yıllanmış şarap gibi. Tabata çıtayı yükseltiyor. Defans dün gece hiç zorlanmadı. Tabi sağolsun Hakan' nın hediye ettiği gol var. Hilbert istekli, arzulu ama bal yapmayan arı. Beşiktaş Uefa' da yoluna devam ederse, devrede gönderileceklerin başını çeker.



Geçen yazımda Nihat demiştim. Bak oynatma Beşiktaş daha iyi oynayacak hoca demiştim. Bana bu konuda kaç kişi hak verir bilemem ama, gerçekler de ortadadır. Hem takım için, hemde Nihat için, oynamaması şimdilik daha iyidir.



İnönü' nün zemini birazda olsa düzelmiş gibi. Geç kalınsada, yönetimi bu çabalarından dolayı kutlamak isterim. Fakat daha tam değil. Bunu da unutmamalılar.



Kazanılan 3 puan lig yarışında önemli. Bundan dolayı alkışlar Beşiktaş'a. Fakat bu takımın başında ki, kale sorununu biran önce çözülmeli Her zaman telafi edemeyebiliriz. Cenk genç ve çok yetenekli bir kaleci. Ve bu kaleyi sonuna kadar hak ediyor.



M.P Antalyaspor' un anlamsız yere vakit çalmalarını da anlamış değilim. Ben biliyorum ki, Mehmet hoca oyuncularından böyle birşeyi istemez. Çaldıkları dakikalar belki de, Beşiktaş' dan puan almalarını engelledi. Böyle futbolla sadece düşmemeye oynarsınız.