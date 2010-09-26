BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n rakibi yine BeÅŸiktaÅŸ'dÄ±r

Bu zengin, gÃ¼zelim kadroyu nasÄ±l bozarÄ±mÄ±n peÅŸinde mi ? Hoca aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶yle sen neyin peÅŸindesin. Ne yapmak istiyorsun. Ernst haricinde hiÃ§mi banko oyuncun yok. Bak ligin 6 haftasÄ± geride kaldÄ±. DahaÂ 11' in bile yok.

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TakÄ±mda bu sene herkes olabildiÄŸine iyi iÅŸler yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Oyunu Ã§irkinleÅŸtirmeden, seyredenlere her maÃ§Ä±nda seyir zevki yÃ¼ksek oyun oynuyorlar.Â Bu takÄ±mÄ± tek geriye dÃ¼ÅŸÃ¼ren, malesef Schuster' dir. Kaleci problemi yok denilen BeÅŸiktaÅŸ, ligde son iki maÃ§Ä±nda 2 kaleci hatasÄ± ile 2 gol yedi. FenerbahÃ§e maÃ§Ä± telafi edilemezken, Antalya maÃ§Ä± telafi edildi.

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Ya bu Hakan ArÄ±kan aklÄ±ma bizim eski kaleci Fevzi' yi getirdi. Oda iyi ama bÃ¶yle abuk sabuk goller yerdi. DÃ¼nyada hiÃ§bir takÄ±mÄ±n kalesi mecburiyet dÄ±ÅŸÄ±nda rotasyonaÂ uÄŸramaz. Her oyuncu deÄŸiÅŸir ama kale sabittir. Schuster Ã§Ä±k ve deki "bu takÄ±mÄ±n ilk kalecisi Hakan' dÄ±r" o zaman bizde gÄ±k demeyelim. Hakan' Ä± bu performansÄ±yla, Mustafa Denizli bile oynatmaz.

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Gelelim maÃ§a. Kim ne derse desin dÃ¼n akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ aslan gibi top oynadÄ±. BazÄ± yorumcular maÃ§Ä± izlemiÅŸler ve BeÅŸiktaÅŸ' Ä± beÄŸenmemiÅŸler. Allah allah. Siz nerede yaÅŸÄ±yorsunuz. Bu Ã¼lkede en gÃ¼zel oyunu sadece BeÅŸiktaÅŸ oynuyor. Ve BeÅŸiktaÅŸ' Ä±n tek rakibide sadece yine BeÅŸiktaÅŸ' dÄ±r. Herkes istediÄŸini sÃ¶ylemekte Ã¶zgÃ¼rdÃ¼r. Fakat iyiye kÃ¶tÃ¼, kÃ¶tÃ¼ye iyi demek, delikanlÄ±lÄ±ÄŸa yakÄ±ÅŸmaz.Â SezarÄ±n hakkÄ±nÄ±da Sezara vermek gerek.

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MaÃ§Ä± anlatmak yerine Bobo ve Ernst' i konuÅŸmak en doÄŸrusu. DÃ¼n gece BeÅŸiktaÅŸ' Ä± ipten aldÄ±lar. Bobo sahneyi aÃ§tÄ± ve kapattÄ±. Bobo iki gol, Ernst iki asist. Vallahi bravo, billahi bravo.. Ernst eski gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nde. HocanÄ±n tek akÄ±llÄ± iÅŸi. Sadece onun yeri banko. Ofans, defans, kanat, kÄ±saca her yerde gÃ¶rev adamÄ± Ernst.

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Quaresma farklÄ± bir yetenek. Bir sahada kuÅŸa Ã§alÄ±m atmamÄ±ÅŸtÄ±, onuda yaptÄ±. Ä°brahim ÃœzÃ¼lmez yÄ±llanmÄ±ÅŸ ÅŸarap gibi. Tabata Ã§Ä±tayÄ± yÃ¼kseltiyor. Defans dÃ¼n gece hiÃ§ zorlanmadÄ±. Tabi saÄŸolsun Hakan' nÄ±n hediye ettiÄŸi gol var. Hilbert istekli, arzulu ama bal yapmayan arÄ±. BeÅŸiktaÅŸ Uefa' da yoluna devam ederse, devrede gÃ¶nderileceklerin baÅŸÄ±nÄ± Ã§eker.

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GeÃ§en yazÄ±mda Nihat demiÅŸtim. Bak oynatma BeÅŸiktaÅŸ daha iyi oynayacak hoca demiÅŸtim. Bana bu konuda kaÃ§ kiÅŸi hak verir bilemem ama, gerÃ§ekler de ortadadÄ±r. Hem takÄ±m iÃ§in, hemde Nihat iÃ§in, oynamamasÄ± ÅŸimdilik daha iyidir.

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Ä°nÃ¶nÃ¼' nÃ¼n zemini birazda olsa dÃ¼zelmiÅŸ gibi. GeÃ§ kalÄ±nsada, yÃ¶netimi bu Ã§abalarÄ±ndan dolayÄ± kutlamak isterim. Fakat daha tam deÄŸil. Bunu da unutmamalÄ±lar.

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KazanÄ±lan 3 puan lig yarÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶nemli. Bundan dolayÄ± alkÄ±ÅŸlar BeÅŸiktaÅŸ'a. Fakat bu takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda ki, kale sorununu biran Ã¶nce Ã§Ã¶zÃ¼lmeli Her zaman telafi edemeyebiliriz. Cenk genÃ§ ve Ã§ok yetenekli bir kaleci. Ve bu kaleyi sonuna kadar hak ediyor.Â

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M.P Antalyaspor' un anlamsÄ±z yere vakit Ã§almalarÄ±nÄ± da anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim. Ben biliyorum ki, Mehmet hoca oyuncularÄ±ndan bÃ¶yle birÅŸeyi istemez. Ã‡aldÄ±klarÄ± dakikalar belki de, BeÅŸiktaÅŸ' dan puan almalarÄ±nÄ± engelledi. BÃ¶yle futbolla sadece dÃ¼ÅŸmemeye oynarsÄ±nÄ±z.

