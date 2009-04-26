Beşiktaş'ın inadı

Lig tarihini incelememiş olmalı ki şampiyon olmuş takımların karşısında teknik direktörlerin değil de, kulüp adlarının olduğunu görmemiş. “Ben yaptım oldu” düşünce tarzında Fatih Terim ile sıkı bir rekabete girişmiş. Bu ikiliye tez zamanda bir Play Station hediye edilmezse, hem Beşiktaş hem de Ulusal takımımız rahat bir nefes alamayacak.

Erdoğan Aksoy yazıyor

Hasbelkader sağbek mevkiinde kendine yer bulabilmiş Ekrem'i bulunmaz Hint kumaşı gibi solbeke koyuyor, önünde de daha düne kadar yüzüne bakmadığın Serdar'ı oynatıyorsun. Bir anda 3 mevkiide birden sıfır çektiğinizin farkında mısınız acaba ?

İkinci yarıda yaptığınız hatanın farkına varıp herkesi yerinde oynatıyorsunuz da kaybedilmiş koskoca ilk yarının hesabını kim verecek Sayın Denizli ? Sayın Fatih Terim de Avrupa Şampiyonası'nda takımımızı böyle oynatmıştı. Koskoca ilk yarı boyunca herkesi şaşırtmak istercesine bir dizilişle mücadeleye başlar, ikinci yarıda pabucun pahalı olduğunu görünce normale dönerdi. Madem Beşiktaş'ın böyle daha başarılı olacağını düşünüyordunuz da, ikinci yarıda niye fikirlerinizden vazcaydınız Sayın Denizli ?

Siz herkesin saygı duyduğu bir şablon geliştirdiniz ve kaybolmuş şampiyonluk filizlerini yeniden yeşerttiniz. Tüm eleştirilere göğüs gererek transfer ettiğiniz Yusuf ile eski solbek Tello'yu takımın patronluğuna soyundurarak başarılı oldunuz ve ikinci yarının lideri oldunuz. İyi de şimdi niye bozuyorsunuz kendi şablonunuzu ? Yoksa “Büyük maçları büyük futbolcular alır” misali, kalan maçları final maçları olarak görerek fırsattan istifade Delgado'nun yıldızını mı parlatmak istiyorsunuz ? Delgado'ya verilen bonservis bedelini bırakın o parayı verenler düşünsün. Siz sadece şampiyonluğa konsantre olunuz. Kaldı ki eğer Beşiktaş şu anda şampiyonluk potasının içindeyse, bunu “üvertür” muamelesini yaptığınız Yusuf'a borçlusunuz. Sanırım Yusuf size en iyi cevabı attırdığı gol ile vermiş oldu.

Oyuna 2. yarıda dahil olan Bobo, attığı gol ile hayat verdi. Yusuf ise Holosko'ya sadece gol attırmadı, şampiyon olacak takıma has bir hava vermiş oldu. Bobo'nun performansını çok daha fazla artırması lazım, yoksa şampiyonluk tesadüflere kalacak gibi görünüyor.

Sayın Denizli; Beşiktaş'ın şampiyon olması için sizin şapkadan tavşan çıkarmanıza gerek yok. Öyle aman aman çok kaliteli, sözüm ona Arjantin Milli Takımı'nda oynayacak bir futbolcuya falan da gerek yok. Sadece basit oynayacak, görevini elinden geldiğince yapacak, formasını sırılsıklam ıslatacak futbolcuların sahada olması yeterli. Eğer Sivasspor, Bursaspor maçlarında fanteziye kaçmasaydınız lig yarışında şu anda tek başınaydınız. Çünkü şampiyonluk yarışındaki rakipleriniz o kadar sıkıntılı ki, maalesef bu sene en az kötü şampiyon olacak.

Bu kadar olumsuz eleştirilerin yanında hiç mi olumlu bir şey yok diye soracak olursanız cevabımız hazır : 19. yüzyılda İngiltere, sömürgesi Hindistan'ı işgal ederken, ülkeyi uzun yıllar rahatça sömürebilmek için üniversitede okuyan mühendislik öğrencilerine sayfalarca süren logaritmik cetvelleri ezberletirdi. Düşünme, sorgulama, araştırma melekelerinden uzakta yetişen geleceğin yöneticileri olacak bu öğrencilerin memleketinde uzun yıllar at koşturmuştu. Benzetmemize dönersek Beşiktaş'ta da Mustafa Denizli takımda tek patron olmuş. Kimse kendisini sorgulamadan verdiği görevi elinden geldiğince yapmaya çalışıyor. F.Bahçe ve G.Saray'daki meslektaşlarıyla kıyaslanırsa ne kadar zorlu bir işi başarmış olduğu anlaşılır.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri elinden geleni yapmasına karşılık maçtan puanla ayrılamadı. İlk yarının sonlarında girdikleri gol pozisyonunu Rüştü mükemmel bir zamanlamayla önlemeseydi belki mücadeleye ortak olabilirlerdi.