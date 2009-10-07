BÃ¼tÃ¼n BeÅŸiktaÅŸlÄ±larÄ± Fulya SÃ¼leyman Seba Spor Salonuna bekliyoruz.

TÃ¼rkiyeâ€™de ve Avrupaâ€™da BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n ve TÃ¼rkiyeâ€™nin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼ren tek Hentbol takÄ±mÄ± olan BeÅŸiktaÅŸ BÃ¼yÃ¼k Erkek Hentbol takÄ±mÄ± Avrupaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olmak iÃ§in ilk sÄ±navÄ±nÄ± SÄ±rbistanâ€™Ä±n KÄ±zÄ±l YÄ±ldÄ±z takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± verecek.Â

Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor

Ne mutlu ki bÃ¶yle bizleri coÅŸturacak takÄ±mlarÄ±mÄ±z var. Ã–ncelikle BeÅŸiktaÅŸ YÃ¶netimini kutluyorum. BÃ¶yle bir takÄ±mÄ± TÃ¼rkiyeâ€™mize kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kutluyorum. Ä°stanbulâ€™un gÃ¶z nuru, TÃ¼rkiyeâ€™nin gururu, BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n tek umudu BeÅŸiktaÅŸ BÃ¼yÃ¼k Erkek Hentbol takÄ±mÄ±.GeÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye Åžampiyonu oldular, yetinmediler TÃ¼rkiye KupasÄ±nÄ± aldÄ±lar, daha fazlasÄ±nÄ± hak ettiklerine inandÄ±lar ve Avrupaâ€™yÄ± da salladÄ±lar. Var gÃ¼Ã§leriyle savaÅŸtÄ±lar ve Avrupaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Ã¼Ã§ takÄ±mÄ±ndan biri oldular. Sizlere binlerce teÅŸekkÃ¼rler.Â Â ÂYine bu sevinÃ§leri bizlere yaÅŸatÄ±n.Biliyoruz ki bu yol Ã§ok uzun ve biliyoruz ki iÅŸiniz Ã§ok zor. Ama sizler Mustafa Kemalâ€™in askerleri gibi hem dÃ¼ÅŸmanla hem de kaderinizle savaÅŸmasÄ±nÄ± Ã§ok iyi bilirsiniz.Hadi BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n gerÃ§ek KartallarÄ±, sizlere gÃ¼venimiz sonsuzdur. KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z Hentbol takÄ±mÄ±nÄ±n Ã§ok iyi olduÄŸunu biliyoruz. Ama sizlerde Ã§ok iyisiniz. Sizler zoru seversiniz.TÃ¼rkiyeâ€™nin sizlere gÃ¼veni sonsuz. Bir kez daha yÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼ gÃ¼ldÃ¼receÄŸinize inancÄ±mÄ±z sonsuz.Hadi BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n kartallarÄ± sÃ¶kÃ¼n gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nden ÅŸu yÄ±ldÄ±zÄ±.Hadi BeÅŸiktaÅŸâ€™a gÃ¶nÃ¼l verenler 11 Ekimâ€™de BeÅŸiktaÅŸ Hentbol takÄ±mÄ±nÄ±n yanÄ±nda olalÄ±m.Saat 17.00â€™de O salonu inletelim.