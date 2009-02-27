Beşiktaş'ın belalı takımı

Erdoğan Aksoy yazıyor

Maça Ekrem sağbekte başlarken defansın göbeğini İ.Toraman-G.Zan ikilisine teslim ederek, pimi çekilmiş el bombasını kalecisinin önüne yerleştirmiş oldu Denizli. Sivok’u da Cisse’den boşalan bölgeye kaydıran Denizli böylece orta sahada 1 eksik futbolcu ile oynamış oldu. Çünkü Sivok defansta oynasa bile zaten en az bu maçta oynadığı kadar orta sahaya destek oluyordu.

Sağ kulvarda görev yapan Ekrem, bu bölgede daha önce oynayan İ.Toraman’ı arattı. Öyle ki Beşiktaş’ın attığı ilk gol tamamıyle İ.Toraman’ın şahsi gayretinin sonucudur.

Solda ise İ.Üzülmez’in ataklara katkısının bal yapmayan arı düzeyinde kalması ve Kerim Zengin karşısında yetersiz kalması kısır futbolun sebeplerindendir.

Delgado'nun da silik futbolu, kendisine güvenip kaptanlığı verenleri kara kara düşündürüyor olmalı. Üstelik kötü performansın üzerine verdikleri avuç dolusu bonservis bedeli de cabası.

Delgado ve Ekrem’in iyileşmesi ile Trabzonspor-G.Antep maçlarının başarılı kadrosunu bozan Denizli, maçın zora girdiği anlarda Holosko'yu oyuna sokarak risk almak zorunda kaldı. Şampiyon olabilmek için mutlak surette 3 puan ile ayrılınması gereken bu maça B.Belediyespor çok iyi hazırlanmış olmalı ki Beşiktaş, ilk gol pozisyonuna 58. dakikada girdi. O dakikaya kadar 3 veya 4 gol yememiş olmasını kalecisi Hakan’a borçlu olduğunu söyleyebiliriz.

2. yarının sonlarına doğru atılan goller, kötü oynanan maçlarda alınan 3 puanın değerini yükseltmekte, şampiyonluk yolunda rakiplerinin sinirini bozacak düzeydedir. Uyarmalıyız ki her maçta bu kadar şans ve hakem hatasının olmayacağıdır.

Belki de bu maç için söylenebilecek en önemli şey Beşiktaş’ın 3 puanı biraz şansı, biraz da yan hakemlerin yardımları sayesinde aldığı gerçeğidir. B.Belediyespor’a oynattığı mücadeleci futbol ile teknik direktörü Abdullah Avcı, tribünlerin epey bir tepkisini aldı. Yardımcılıklarına G.Saraylı Arif ve Okan’ı alan Abdullah Avcı, maçın sonlarına doğru epeyce hırpaladı Beşiktaş’ı. Bir sporsever olarak B.Belediyespor önümüzdeki hafta oynayacağı maçta göstereceği performansı oldukça merak ettiğimizi de söylemeliyim.