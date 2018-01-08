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    Beşiktaş'a baz istasyonu davası

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    08.01.2018 - 07:44 | Son Güncelleme:

    SPOR Genel Müdürlüğü, Vodafone Arena Stadyumu’nda baz istasyonu kurarak gelir elde ettiği iddiasıyla Beşiktaş Spor Kulübü’ne 3 milyon 114 bin liralık icra takibi başlattı. Beşiktaş icra takibini itiraz ederek durdurunca, Spor Genel Müdürlüğü itirazın iptali istemiyle dava açtı. Dava dilekçesinde, “Davalı kulüp GSM operatörleriyle yaptığı sözleşmelerle intifa hakkı sınırlarını aşmıştır. Stad üzerine baz istasyonu kurdurulması, spor faaliyetleriyle ile özdeşleşmemektedir” denildi.

    İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Genel Müdürlüğü’nün, 6 yıl önce İstanbul 31.İcra Müdürlüğü kanalıyla davalı Beşiktaş Spor Kulübü’ne 3 milyon 114 bin 508 lira tutarında icra takibi başlattığı belirtildi. Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğü’ne ait olan İnönü Stadyumu’nun (Vodafone Arena) kullanım hakkının 8 Şubat 1998 tarihli sözleşme ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne verildiğinin anlatıldığı dilekçede, “Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ya da kulübün iştiraki olan Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic.AŞ. bu sözleşme ile sağlanan intifa hakkının sınırlarını aşarak stada baz istasyonu kurulması konusunda üçüncü kişilerle anlaşma yaptı ve intifa hakkının sınırlarını aşan gelir elde etti. Beşiktaş Spor Kulübü Derneği ya da iştirakinin elde ettiği bu gelirin gerçek sahibine ödenmesi isteyen Spor Genel Müdürlüğü de davalı kulüp aleyhine icra takibi başlattı. Ancak davalı kulüp icra takibinin tamamına itiraz ederek takibi durdurdu” denildi. Davacı Spor Genel Müdürlüğü’nün avukatı Ayşe Türkmen Anaklı “Davalı BJK’nin yüzde 20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini ve itirazın iptali talebimizin kabul edilmesini istiyoruz” dedi.

    STADYUMDAN YARARLANMA ÖLÇÜSÜNÜ AŞTI

    Davalı kulübün intifa hakkına konu stadyumda baz istasyonu kurdurarak yararlanmasının olağan sınırları aştığı anlatılan dava dilekçesinde, “Davalı kulüpten intifa hakkı dolayısıyla beklenilen yararlanma, spor faaliyetleri çerçevesinde bir yararlanmadır. Örneğin tarım arazisi üzerine ekin ekerek gelirlerinden faydalanma olağan kullanımdır. Olayımızda ise stadyum üzerine baz istasyonu kurularak gelir elde edilmesi ise intifa hakkının konusu stadyum ile hiçbir şekilde bağdaşamaz. Haberleşmeye yönelik baz istasyonu kurdurulması, spor faaliyetlerinde bulunmak faaliyeti ile özdeşleşmemektedir. Davalı kulüp olağan yararlanma ölçüsünü aşmıştır ve bu ölçü aşılarak elde edilen gelir Spor Genel Müdürlüğü’ne aittir. Davalının icra takibine itirazı haksız ve hukuksuzdur. Davalının borca itirazının iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep ediyoruz” denildi.

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