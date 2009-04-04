Beşiktaş yine yendi

Hatta çift forvet oynadığını bile Ernst marifetiyle Bobo'nun girdiği gol pozisyonunda fark edebildik. Notebook önümde açık, yazılmış bir kelime yok ekranda. Tempo düşüğün de düşüğü. Biz de ahkam kesiyoruz hemen; “Böyle düşük tempoda futbol oynanırsa anamızın ligimizde, tabii yeniliriz İspanya'ya” diye. Erken konuşmuşuz.

Erdoğan Aksoy yazıyor

Sonra bir mucize oldu, belki de Denizli şansı tuttu. Serdar Özkan mükemmel bir hareket yaptı, daha da mükemmel bir orta yaparak Yusuf'un sağ ayağının önüne postaladı topu. Yusuf da Yaradan'a sığınıp öyle bir vurdu ki topa, o dakikaya kadar başarıyla görev yapan Ganalı kalecinin yapacak bir şeyi kalmamıştı.

Ah be Serdar..... ! Neden en az Arda kadar olan yeteneklerini sürekli konuşturmaz, hem takımını hem Ulusal Takımı yalnız bırakırsın ?

Ah be Yusuf.......! Neden profesyonelliğin kurallarını genç yaşta değil de 35 yaşından sonra öğreni de, dünya çapında futbolcu olma şansını kaçırırsın ?

Golden sonra Kayserili Ali, Ernst'e yaptığı faulle 2. sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. O dakikadan sonra da başta Yusuf olmak üzere Beşiktaşlı futbolcular sazı ellerine alarak kendi kendilerine çalıp söylemeye başladılar. Fakat sanki 90 dakika bitmiş gibi gayriciddi oynadıklarından dolayı maçı da sıkıntıya soktular. Hal bu ki yenilecek pis bir gol ve kaybedilen 2 puanın şampiyonluk yolunda nelere mal olacağını bilmeleri gerekirdi. Gerçi çok daha önce Bobo girdiği pozisyonları değerlendirerek takımını rahatlatmalıydı.

Gittikçe ağırlığını koymaya başlamış Denizli takımına. Rakip yarı alanda bile yaptıkları presle önünü dönme şansını bile vermedi Beşiktaşlı futbolcular. Başta Ernst, Sivok, Cisse, Toraman sürekli baskı uyguladılar rakiplerine.

Son 10 dakikaya girilirken Denizli, Yusuf'u alkışlatmak istemiş olmalı ki oyundan çıkardı. Hal bu ki 10 kişi kalmış rakip karşısında takımından bir futbolcunun veya kalecisi Rüştü'nün sürpriz sakatlığını hesap etmeliydi. Öyle ki, hakem kötü niyetli olsaydı son dakikalarda Rüştü'ye kırmızı kartını gösterir, kimse de gıkını bile çıkartamazdı.

Kayserispor maça oldukça hırslı başladı aslında. Fakat skor 1-0 iken bir de 10 kişi kalınca gardı düşmüş boksör durumuna düştüler. Sadece mücadele ederek ikinci golü yememe başarısını gösterdiler.

Kayserispor camiasına da naçizane bir tavsiyemiz olacak. Yıllar önce futbolcuları Cenk ve Celil'i zamanında satmayarak performans kaybına sebep olan Samsunspor'un durumuna düşmemeleri için bir an önce Mehmet Topuz'u taliplilerine versinler. Yoksa nitelikli bir oyuncumuzu kaybedeceğiz.

Kayseri'ye bir öneri gönderdik ya, bir tane de Beşiktaş kulüp doktoruna. Şampiyon takımın doktoru olmak istiyorsan, Delgado'yu iyileştirme, takım böyle daha güzel çünkü!!!