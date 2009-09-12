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BeÅŸiktaÅŸ yeterince gÃ¼Ã§lÃ¼ mÃ¼?

Bu sezon, "tarafsÄ±z!" spor yorumcularÄ± arasÄ±nda yeni bir jargon geliÅŸti.

ibaydar@hurriyet.com.tr
SON GÃœNCELLEME

Galatasaray kimi yenerse yensin onlarÄ± tatmin etmiyor.Â 

TÃ¼rkiye'de Gaziantep, Denizli, Kayseri, Ankara...Â

Avrupa'da Tobol, Haifa, Talinn...Â Â

Ä°skender Baydar yazÄ±yor

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3 atsÄ±n, 4 atsÄ±n, 5 atsÄ±n, 6 atsÄ±nÂ yetmiyor.Â 

Hep aynÄ± cÃ¼mle dillendiriliyor:Â 

"Bu sonuÃ§lar Ã¶lÃ§Ã¼ deÄŸil. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir rakip karÅŸÄ±sÄ±nda ne yapacak gÃ¶receÄŸiz?!"Â 

Soruyorum:Â 

GÃ¶rdÃ¼nÃ¼z mÃ¼?Â 

YazÄ±nÄ±n baÅŸlÄ±ÄŸÄ± BeÅŸiktaÅŸlÄ± dostlarÄ± rencide etmesin.Â 

Aksine, bu baÅŸlÄ±k BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ifade ediyor.Â 

YanlÄ±ÅŸ transferlere raÄŸmen, forvet sorununu Ã§Ã¶zememesine raÄŸmen, sahada, hem de deplasmanda, daha maÃ§Ä±n baÅŸÄ±nda yenik duruma dÃ¼ÅŸmesine raÄŸmen, sahada Ã§atÄ±r Ã§atÄ±r mÃ¼cadele eden BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray'Ä±n usta ayaklarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda direnemedi.Â 

RÃ¼ÅŸtÃ¼'nÃ¼n de katkÄ±sÄ±yla sahadan 3-0 yanik ayrÄ±ldÄ±.

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