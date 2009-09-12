Galatasaray kimi yenerse yensin onlarÄ± tatmin etmiyor.Â
TÃ¼rkiye'de Gaziantep, Denizli, Kayseri, Ankara...Â
Avrupa'da Tobol, Haifa, Talinn...Â Â Ä°skender Baydar yazÄ±yor
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Ä°skender Baydar yazÄ±yor
3 atsÄ±n, 4 atsÄ±n, 5 atsÄ±n, 6 atsÄ±nÂ yetmiyor.Â
Hep aynÄ± cÃ¼mle dillendiriliyor:Â
"Bu sonuÃ§lar Ã¶lÃ§Ã¼ deÄŸil. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir rakip karÅŸÄ±sÄ±nda ne yapacak gÃ¶receÄŸiz?!"Â
Soruyorum:Â
GÃ¶rdÃ¼nÃ¼z mÃ¼?Â
YazÄ±nÄ±n baÅŸlÄ±ÄŸÄ± BeÅŸiktaÅŸlÄ± dostlarÄ± rencide etmesin.Â
Aksine, bu baÅŸlÄ±k BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ifade ediyor.Â
YanlÄ±ÅŸ transferlere raÄŸmen, forvet sorununu Ã§Ã¶zememesine raÄŸmen, sahada, hem de deplasmanda, daha maÃ§Ä±n baÅŸÄ±nda yenik duruma dÃ¼ÅŸmesine raÄŸmen, sahada Ã§atÄ±r Ã§atÄ±r mÃ¼cadele eden BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray'Ä±n usta ayaklarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda direnemedi.Â
RÃ¼ÅŸtÃ¼'nÃ¼n de katkÄ±sÄ±yla sahadan 3-0 yanik ayrÄ±ldÄ±.