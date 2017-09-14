Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Beşiktaş yatırımcısını da sevindirdi

Beşiktaş yatırımcısını da sevindirdi

AA
14.09.2017 - 10:25 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 10:25

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Beşiktaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri güne yüzde 2,74 primle başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş'ın hisseleri güne yüzde 2,74 yükselişle başladı.

Beşiktaş futbol takımı, dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligine galibiyetle başlangıç yapan ve liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri güne yüzde 2,74 yükselişle 4,87 TL'den başladı.

Şu dakikalarda Beşiktaş hisseleri yüzde 1,90 artışla 4,83 TL'den işlem görürken, Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor hisseleri yüzde 1,02 değer kaybıyla 2,93 TL'den, Galatasaray hisseleri yüzde 1,2 azalışla 8,09 TL'den, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 0,2 gerileyerek 35,94 TL'den alıcı buluyor.

Etiketler: Beşiktaş , Beşiktaş porto , Beşiktaş hisseleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri