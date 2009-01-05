Beşiktaş ve transfer

Yıldırım Demirören, başkan seçildiğinden beri yaptığı tüm transferleri tersyüz edebilseydi eğer, açık ara şampiyonluklar kazanılabilirdi. İlginçtir, Beşiktaş’tan gönderilen tüm futbolcular, yerlerine alınanlardan kat be kat kaliteli idi. Bu durumda Demirören’in de “nasıl yanlış transfer yapılır Oscar’ını” yıllardır tekelinde bulundurması gerekiyor herhalde.

Beşiktaşlı futbolcuları kapasitelerine göre kategorilere ayırdığımızda kendi çaplarında 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Futbolcuların da bir insan olduğu ve bu sebeple kategorize edilmemesi gerektiği düşünülse de, sınıflandırmayı futbol karakteri olarak yaptığımızı vurgulamak isterim:

1. Sınıf : Rüştü, Sivok, Zapotocny, İ.Toraman, Holosko, Bobo, Serdar Kurtuluş, Serdar Özkan.

Erdoğan Aksoy yazıyor

Şu anda iki Serdar tam olarak bu sınıfta olmasalar da kendilerini geliştirdikleri takdirde olabileceklerini düşünüyoruz.

2. Sınıf : Nobre, İ.Üzülmez, Cisse, Delgado, Aydın, Ekrem, U.İnceman.

3. Sınıf : G.Zan, Delgado, Tello, Tuna, Seriç,

1. Sınıf futbolcu olmalarına karşın Bobo, Serdar Kurtuluş ve Serdar Özkan takımlarına yeteri kadar yararlı olamadılar, hatta hiç katkı yapmadılar. Bu futbolculara aldığı cezalar ve geçirdiği sakatlıklar sebebiyle Sivok’u da ekleyebiliriz.

Öte yandan 2. Sınıf futbolcu diyebileceğimiz Ekrem ve Nobre ise takımına en fazla katkı yapan futbolculardan olmuştur.

Oynayan futbolcuların çoğunun 2. sınıf olmaları gerçeğine bir de teknik ve idari yönetim yanlışları eklenince doğal olarak 2. sınıf bir takım hüviyetine büründü Beşiktaş. Yani 1.sınıf oynaması gerekenler oynayamadı, diğerleri de yarım yamalak oynayarak oynarmış gibi yaptılar.

Hal böyleyken, yani takımına yeteri kadar yararlı olamayan 3. ve 2. sınıf futbolcular dururken hedef tahtasına Cisse’nin konulması popülist bir düşüncenin yansımasıdır. Her ne kadar, F.Bahçe maçında sorumsuzca gördüğü kırmızı kart ve oynadığı maçlarda yeteri kadar efor sarfetmese de yerine alınacak futbolcunun kendisini aratacağını hissediyoruz nedense.!!! Ayrıca Cisse’nin olmadığı maçlarda kendisini mumla arattığı da bir vakıadır. Yıllar önce daha iyisinin alınacağı iddiasıyla gönderilen Gunti’nin yarısı bile etmeyen futbolcuların alınamadığı hala hafızalarımızdadır.

Şimdi de transferde alınacağı şeklinde adı geçen futbolculara bir bakalım:

Sırbistan’ın 2. liginde oynayan bir ön liberoyu kaale bile almıyorum, zaten adını bile unuttum. Koskoca Beşiktaş, sıradan ülkelere futbolcu yetiştirecek bir kulüp değildir. İlla Sırp merakı varsa Metalist’ten Devic alınabilir. Hem kendisine artık Ukraynalı da diyebiliriz.

Yıldıray : Getirilebilirse süper olur. Ama yarım sezonluğuna kiralık gelen bir futbolcu ne kadar yararlı olabilir ki? Ayrıca Yıldıray eski Yıldıray mı iyi araştırılması gerekir.

Elyasa: Bu zamana kadar nasıl oldu da dikkatimizi çekmedi.? Küme düşmeye oynayan bir takımın sıradan bir oyuncusu. Alınabilecek en iyi oyuncusunu F.Bahçe aldı zaten.

F.Bahçe, Gökhan, Özer ve Selcan gibi gelecekte 1.sınıf futbolcu olabilecek gençleri gündemine alırken Beşiktaş yönetimi deyim yerindeyse “uyuyor”. Günah keçisi olarak da Cisse’yi seçerek gündem değiştiriyor. İtiraf etmek gerekirse futbolcuların dört başı mamur karakterde kişiler olmadığı bir gerçek. Önemli olan her türlü yanlışı yapabilecek karakterdeki futbolcuları disipline ederek maximum fayda elde etmek. Maalesef bu konuda Mustafa Denizli sınıfta kalmıştır. Cisse'yi de yollayarak sezon sonundaki olası başarısızlığına kılıf aramakta gibi geldi bizlere. Takımda sağ ve sol kanatlarda oynayacak kimse yokken, yıldız diye yutturulan Delgado-Tello ikilisinin performansı ortadayken Cisse’yi yollamak abesle iştigaldir. Yarım sezon sonra serbest kalacak bir futbolcudan bonservis geliri beklemek ancak hayal gücü geniş kişilerde olur. Kaldı ki masanın öbür tarafındaki Cisse’nin bu zeka seviyesinin altında olmadığını düşünüyoruz.

Bir diğer haberde de Nobre’nin menejerinin Beşiktaş’tan milyon dolarlarla ifade edilen bir menejerlik ücreti istediği. Beşiktaş’ın Denizli döneminde puan kaybettiği 2 maç hatırlıyorum ki sorumlulardan biri de Nobre’dir. Girdiği gollük pozisyonda bütünleşik hareketleri seri olarak yapamadığı için takımını 1 golden, dolayısıyla da 3 puandan etmişti. Gariptir, 1 maç sonra yine girdiği gol pozisyonunda seri hareketleri yapamayacağını bildiği için bu sefer penaltı numarası yapmış, hakemin eyyamcılığı sebebiyle sarı kart görmeyerek F.Bahçe maçı arefesinde takımını eksik bırakma riskiyle karşı karşıya kalmıştır. O yüzdendir ki Daum; Nobre’li bir F.Bahçe’nin Avrupa’da bir kupa kaldıramayacağı gerçeği ile kendisiyle sözleşme yenilememiştir.

Anlaşıldığı üzere, Beşiktaş da hiçbir futbolcu vazgeçilemez değildir. Her futbolcu satılabilir ve işbilir bir yönetim daha ucuzuna daha iyisini de alabilir. Önemli olan takıma iyi kötü fayda sağlayan futbolcuları göndermek yerine, misafir sanatçı gibi gidip gelen futbolcuları takımdan temizlemektir.