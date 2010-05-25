Beşiktaş ve kara sezon

1 Şubat 2010 tarihinde Yıldırım Demirören tekrar başkanlığa seçildi.

2009-2010 sezonuna, Mustafa Denizli ile başlayan kara kartal, dokuz oyuncuyu da renklerine bağladı.

Bu oyuncular ; Matteo Ferrari, Nihat Kahveci, Rodrigo Barbosa Tabata , İsmail Köybaşı, Michael Fink , Onur Bayramoğlu, Rıdvan Şimşek, Erhan Güven ve Gatafe’ den kiralanan eski oyuncusu İbrahim Kaş.

Transferlere Beşiktaş yaklaşık olarak 25 milyon euro para harcadı.

Matias Delgado geçen sezonun sonlarında ameliyat olmuş ve sözleşmesi sakatlığından dolayı ara transfer dönemine kadar askıya alınmıştı. Delgado’ nun sakatlığının tam olarak geçmemesinden dolayı sözleşmesi sezonun sonuna kadar askıya alınmıştır. Delgado geçtiğimiz sezonu hiç oynamadan tamamlamış ve yıllık 2.1 milyon euro para kazanmıştır.

Beşiktaş’ dan bu sezon giden oyuncular ise ; Aydın Karabulut, Gökhan Zan, Serdar Kurtuluş, Edouard Cisse klüpten ayrılırken, Tomas Zapatoncy, Erhan Güven ve Erkan Zengin kiralık olarak gönderilmiştir.

Sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş taraftarlarına büyük hüsran yaşatmıştır. Harcanılan bu kadar euro lar ve onca emek boşa gitmiştir.

Bunun nedenleri ise;

Yapılan yanlış transferler, Mustafa Denizli farkı, yönetim hataları ve gönderilen İtalyan kondisyoner Stefano Marrone olmuştur. Marrone gittikten sonra kara kartal adeta sakatlar ordusu olmuş ve kadro kurmakta oldukça zorlanmıştır.

Holosko, Ekrem, Nihat , Tabata, Nobre ve Yusuf sakatlıklarla boğuşmaktan futboldan uzaklaşmışlardır.

Galatasaray maçında içerinden çıkartılan top, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ve verilmeyen açık penaltı, Trabzon maçında verilmeyen penaltı ve Sivasspor maçında verilmeyen penaltı ile giden onca puan/puanlar Beşiktaş’ın şampiyonluk yolundaki en büyük sıkıntısı olmuştur.

Ligde yaşanan onca olaylar bu ligin çok da temiz olmadığını göstermektedir.

- Aziz Yıldırım’ ın, Rüştü hakkında söyledikleri,

- Aziz Yıldırım’ ın 3 sene üst üste şampiyonluk sözü vermesi,

- Anons skandalı,

- Tribünlerde dövülüp sonra tribünden aşağı atılan taraftar,

- Trabzon Başkanı Sadri Şener’ in Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklama,

- Ankaragücü ile Bursaspor kardeşliği ve dayanışması,

- Diyarbakırspor maçlarında yaşanan olaylar,

- Ayhan Atalay’ ın açıklamaları,

- Ankara B.B. Başkanı İ. Melih Gökçek’ in Aziz Yıldırım hakkında yaptığı açıklamalar,

- Aziz Yıldırım’ ın Klüpler Birliği Başkanlığından istifa ediyorum demesi ve geri dönmesi,

- Aziz Yıldırım’ ın Klüpler Birliğine başkanlık ederken tek büyük Fenerbahçe demesi,

- Ankaragücü amigosu Fatih’e Serkan Kırıntılı için gelen telefon,

- Ankaragüçlü futbolcu Broggi’ ye teklif edildiği öne sürülen rüşvet,

- Yıldırım Demirören ve Aziz Yıldırım arasında Mehmet Topuz transferinde yaşanan skandal

- Galatasaray Başkanı Adnan Polat’ ın bu sezonki sessizliği

- Özellikle Fenerbahçe maçlarında yaşanılan kaleci hataları. Vs..

Daha yazılacak o kadar şey var ama yazmakla da eminim bitmez. Atladığım ve sizlere yanlış gelen yorumlar olabilir. Bizler bunları yazmak ve paylaşmak için buradayız. Önümüzdeki sezon bu olayların yaşanmaması en büyük arzumuz.

Bu ülkenin Futbol Federasyonu, Hakimi ve Savcısı bu olaylara el atarak, kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya çıkartmalı ve suçlular cezalarını mutlaka çekmelidirler. Eğer ki yapılmaz ise; çamur at izi kaslınla her sene bu tarz olaylara tanıklık etmek zorunda kalacağız.

Bursaspor ve kupa şampiyonu Trabzonspor’ u kutluyor bütün takımlara akıllı transferler ve önümüzdeki sezon için başarılar diliyorum.