Beşiktaş ve gerçekler

Gökhan Zan ve Cisse’nin yokluğunda Bobo ile Uğur İnceman forma şansı bulabildiler. Ne yazık ki bu ikili sahadaki diğer arkadaşlarına çok iyi ayak uydurdular ve futbolun gereklerini yerine getirmemekte istikrarlı davrandılar. İşin ilginç tarafı bu 11, Ekrem Dağ dışında sene başında herkesin favori kadrosuydu.!!

Futbolda bir kural vardır ki futbolcunun ismi değil cismi oynar şeklinde. Bizler de kendi uydurduğumuz yalanlara yine kendimiz inanıyoruz ve sadece ismi oynayan futbolcuları yıldız zannediyoruz. Hal bu ki bu futbolcuların gerçek yıldız oyuncular ile tek benzer yanları aldıkları ücretlerdir.

Erdoğan Aksoy yazıyor

Bir diğer konu ise, çözümü bulabilmek için gerçekçi olmak gerektiğidir. İşte tam burada gerçekçi olmak gerekirse, Ankarasporlu futbolcuların Beşiktaşlı futbolculardan daha kaliteli olduğu su götürmez bir gerçektir. Gerek fizik yapıları, gerek teknik becerileri ve gerekse daha iştahlı oynamaları Beşiktaşlı futbolcular ile aralarındaki farkı gözler önüne serdi. Öyle ki, iki takım futbolcularının üzerlerindeki formaları değiştirseniz, hangi takımın şampiyonluğa daha yakın olduğu tartışma konusu olacaktır.

Bu zamana kadar oynanan oyunlardan anlaşıldı ki Nobre ile Bobo birbirlerini tamamlayamıyorlar. Üstüne üstlük Bobo en verimli olacağı gol bölgesinden uzakta oyuna başladı. Madem Bobo böyle oynayacaktı, bu bölgede daha başarılı olabilecek Holosko niye ilk 11’de başlamadı diye düşünüyoruz. Cisse’nin yokluğunda lütfen forma şansı bulan Uğur İnceman da, hocasını yalancı çıkartmamak istercesine kötü oynadı. Burada haksızlık etmeyelim, belki de oynadığı süre boyunca Rüştü hariç diğerlerinden daha iyiydi.!!!!

Sivok’un Udinesse’den gönderilmesinin sebebi hocasının onu ön liberoda kullanma isteği ve Sivok’un da bu mevkide oynayamamasıdır. Gördüğü haklı kırmızı karta kadar aynı senaryo devam etti ve defans sürekli eksik yakalandı. İlk yarıda skorun 3-1 bitmemesi sadece ve sadece Rüştü’nün başarısı olması ayrıca düşündürücüdür.

Ortasahada oynayan iki yıldız futbolcu Delgado ve Tello’yu üstüste koyup toplasanız bile Beşiktaş’ta oynayamazlar. Tello sürekli duran topları kullanarak verimli olabileceğini sanıyor. Boyunun kilosuna oranını hesaba kattığınızda başka türlü oynayamayacağı aşikardır.! Kötü gününde olan Ekrem Dağ’da selvi boylu olmadığından orta saha tamamen Ankarasporlu atletik futbolcuların oldu. Bu futbolcular kötü oynadı da diğerleri iyi oynadı diye düşünülmesin. Çünkü takımda iyi oynayan Rüştü haricinde kimse yoktu.

Maçı izleyemeyen sporseverleri bilgilendirmek istersek maçı şöyle özetleyebiliriz: Ankaraspor Beşiktaş ile kedinin fare ile oynadığı gibi oynadı. Sabaha kadar oynasalar, 10 maç üst üste kozlarını paylaşsalar, yine de Ankaraspor galip gelirdi. İki takm futbolcuları gece ile gündüzün, siyah ile beyazın farklı olması gibi farklıydılar. Sanki Ankarasporlu futbolcular uzaydan gelmiş ve karşısında Beşiktaş’ın tekaütlerini bulmuşlardı. Ne olmuştu da Beşiktaş’lı futbolcular bu denli güçsüz kalmış, iki pası üst üste veremeyecek kadar kötü oynamışlardı, üniversitelerde tez konusu olması lazım.

Son olarak Beşiktaşlı sporseverlere bir tavsiyemiz olacak : Çok fazla üzülmesinler. Çünkü bu Ankaraspor’un karşısında hiçbir Türk takımı duramazdı. Sadece bu takımın Fenerbahçe’ye nasıl yenildiği, futbolun bir cilvesi olsa gerek, düşündürücüdür. Kısacası Ankaraspor, Türkiye’nin Metalist’i gibi oynadı. Tek farkı Ankarasporlu takım elbiseli yöneticilerin centilmenlik dışı hareketleridir.

Aykut Kocaman’ı kutlamak lazım. Öyle ki 90 dakika boyunca sürekli golü düşündü ve sürekli Beşiktaş’ın üzerine geldi. İkinci yarıda Denizli haklı olarak rakip ataklarda ağır kalan Zapotocny’yi çıkararak yerine daha hızlı olan Toraman’ı sürdü ki burası dikkat çekicidir.

Bir diğer nokta ise futbolun gerçekleridir. Kabul etmek gerekirse Beşiktaş’ın kadrosu hormonludur ve asla bu kadroyla büyük başarılar kazanılamaz. Delgado’nun protesto edilmesi seyircilerin tepkisinin anlık dışa vurumudur. Fakat unutulmamalı ki Delgado sene başından beri böyle oynuyor ve takımın yıldızı olduğu kamuoyuna pompalanıyor. Kendisinin günah keçisi ilan edilmesinin sadece gerçekleri gizleyeceği muhakkaktır.

Denizli’ye kızılması gereksizdir, çünkü bu kadroyu ve transferleri kendisi yapmamıştır. Ancak işine kimseyi karıştırmadan ve futbolu çok iyi bilen yöneticilerin baskısına boyun eğmeden çalışmasını, alınacak yeni futbolcuları da kendisinin seçmesini öneriyoruz. Çünkü Beşiktaşlı taraftarların tek umudu kendisidir.... Ne acıdır ki esas umut olması gereken kişi Demirören, üç beş kuruş avans alabilmek için Aşçıoğluna kaptırdığı Fulya'yı ve cebinden harcayıp hiç ettiği 50 Milyonu düşünmektedir.