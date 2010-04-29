Beşiktaş ve Borsa

Şeref’iyle oynayıp Hakkı’yla kazanmış bir kulüptür.

Şaibeli şampiyonluklar yerine şerefli ikincilikleri tercih etmiş bir kulüptür.

Hakem hatalarıyla kazandığı maçlar, ezeli rakiplerine göre devede kulaktır.

Türk futbol arenasında etik değerler bakımından en öndedir.

Beşiktaş halkın takımıdır.

Taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanmıştır.

Başka takım taraftarlarının bile 2. takımları olmuştur.

Kendisini destekleyen taraftarlarının sayısı az değildir.

Taraftar sayısı bakımından diğer rakiplerinden az olması büyüklüğünden bir şey kaybettirmez.

Buraya kadar yazılanlara sanırım herkes katılacaktır.

Biraz daha ileri gidersek;

Bu sezon rakipleri MHK ve Federasyon tarafından kollanırken Beşiktaş kurban seçilmiştir.

Özellikle F.Bahçe maçının mantıklı bir açıklaması mümkün değildir.

MHK ile Federasyon Başkanı, Beşiktaş ve camiasını kaybetmekten korkmamaktadırlar. Hakem odası basanlara gıklarını çıkartamazlarken, Beşiktaş Başkanının mesajlarını yalana yanlış katarak cümle aleme afişe etmektedirler.

Buraya kadar söylediklerimize de ciddi bir muhalefet olacağını sanmıyorum…

Ama…

“Hep hırsız mı suçlu ?” diye soracak olursanız;

Cevabımız koskoca bir “H-A-Y-I-R” olur.

Siz eğer zafiyet içinde olursanız, herkes sizi ezip geçmeye çalışır. Hakkınızı yemeye, sizden istifade etmeye kalkar. Nasıl ki bir insan vücudu zayıf düştüğü durumlarda mikropların istilasına uğruyorsa, güçsüz ve tutarsız bir yönetim de camialarının haklarını koruyamaz. Bırakınız ileri götürmeyi, fersah fersah geriye düşürür.

Şimdi diyeceksiniz ki;

“Nasıl bir done öne süreceksiniz de iddianızı destekleyeceksiniz ?”

IMKB’nin 28.04.2010 tarihindeki 2. Seans kapanış rakamları aşağıdaki gibidir.

Adı Piyasa Değeri-USD Halka Açıklık Oranı

Fenerbahçe 1.377.755.511 % 14,98

Galatasaray 221.431.909 % 70,93

Trabzonspor 181.909.212 % 25,00

Beşiktaş 112.224.449 % 28,20

*Rakamlar www.hurriyet.com.tr ‘nin IMKB verilerinden alınmıştır.

4 büyük kulübün gözle görülür elle tutulur değerini çeşitli şekillerde yorumlayabilirsiniz. G.Saray’ın bir başka modelinin olduğunu, BJK ile F.Bahçe’nin farklı şirket yapılarının olduğunu filan da söyleyebilirsiniz. Fakat size Borsa yatırımcısının spekülasyonlar dışında geleceği ve beklentileri satın aldıklarını hatırlatmak isterim.

Öte yandan Beşiktaş’ın rakibi asla ve asla Trabzonspor olamaz. Eğer yanlış AIG tercihi ve eski yönetim hataları olmasaydı G.Saray’ın da Fenerbahçe gibi bir değerde olması aşikardı. Aynı şekilde Serdar Bilgili – Hüsnü Güreli yönetim anlayışı devam etmiş olsaydı Beşiktaş’ın piyasa değeri de diğer kulüplerin çok üzerinde olurdu. “Olsaydı”larla iş olmayacağına göre tek yapmamız gereken önümüzdeki rakamlara bakmak ve ders almak olacaktır.

Bu durum böyle devam ettiği takdirde gelecek yıllarda Türkiye’de tek büyük takımın kalacağını görmemek için kör olmak gerekir. Yine de umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Eğer Beşiktaş 1-2 yıl iyi yönetilerek mantıklı işler yapar, camiayla kucaklaşır, hata yapmaz ve özüne dönerse aradaki farkı hızla kapatır. Bu potansiyeli fazlasıyla mevcuttur. Ayrıca unutulmasın ki bizler Türk’üz. Bizler doğruları sürekli yapan bir millet değiliz. Bir yerlerde bir şey yapar, yıllarca yaptıklarımızı bir anda mahvederiz. Bilmem anlatabildim mi….?

Bu arada TOKİ, Ali Sami Yen Stadı’nın arsa ihalesini iptal etti. İhaleyi kazanan Aşçıoğlu firması birkaç gündür gazetelerde 416,5 Milyon TL’lik teklifin çok fazla olduğunu, TOKİ yetkililerinin bile “bir arsa için çok iyi bir para” dediklerini söyleyip duruyordu, bir zil takıp oynamadığı kalmıştı. Aynı firmanın Beşiktaş’ın Fulya projesinin müteahhitliğini de yaptığını hatırlarsınız. Ne tesadüftür ki Aşçıoğlu, Beşiktaş projesinden de yeterince kar edemediğini, Beşiktaş’ın çok karlı bir iş yaptığını iddia ediyordu. Yorumları sizlere bırakıyorum. Ama arsa satın almakla, hasılat paylaşımı modeli arasında fark olduğunu da söylemek ve nedense hatırlatmak isterim.

İşte böyle.

Beşiktaşlı taraftarlara da her gün bir yenisi çıkan transfer haberleri ile, mazideki şaşaalı günlerin anısı kaldı.