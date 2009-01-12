Beşiktaş ve antipatik yönetimi

Erdoğan Aksoy yazıyor

G.Antep’i Nobre’nin golüyle yenip gurubunda lider olurken, oynadığı futbol ile taraftarlarına yine umut vermedi. Yine denk güçlerin mücadelesi, yine dan dun vasatın altında futbol. Herhangi bir şekilde bir araya gelen az çok antrenmanlı futbolcuların oluşturduğu siyah beyazlı takım, son umut kırıntılarını da tüketmiş gibiler.

Aslında maçtan daha çok konuşulması gereken Beşiktaş’ın transfer zekası ve yönetimin bu konudaki başarısızlığıdır. Son transferden sonra bu başarısızlığa bir de tüm kamuoyu nezdinde antipatik olmayı da eklemiştir Beşiktaş yönetimi. Seba döneminde tüm kulüplere örnek gösterilen Beşiktaş etik ve değerleri de ayaklar altına alınmıştır. Akıllara Seba'nın transfer dönemlerinde diğer kulüp başkanları ile olan centilmence tutumu geliyor nedense. Bu konuda tek istisna; Seba’yı transferde daha aktif olunması konusunda uyaran İhsan Kalkavan ve arkadaşlarının, Polonyalı sıradan bir futbolcu olan Zeyer’i bir gece yarısı operasyonu ile ezeli rakibi F.Bahçe’nin elinden almasıdır. Zeyer’in o dönemde transfer edilme sebebi oynadığı futbol kalitesinden daha çok, sadece ve sadece bir menajerin elinden tutarak İstanbul’a getirmesi, hemen sonrasında da medyada şurasından burasından cilalayıp pazarlamasıdır. O günden bu yana bir şeylerin değişmediği son yapılan transfer ile gün yüzüne çıkmıştır. Transfer gibi çok ciddi bir işte bu tarz doğulu davranışlar sergilemek ancak geri kalmış toplumlarda görülen şark kurnazlığı ile açıklanabilir. Tek fark ise bu sefer F.Bahçe’nin yerini Trabzon’un almış olmasıdır. Arama tarama ekipleri, bütçeye uygunluk, takip etme, maliyet fayda analizleri tamamiyle gereksiz davranışlar gibi görülüyor hala ne yazık ki...

Şimdi de bu transfer ile akıllara gelen soruları sormaya çalışalım: Yusuf gibi 33 yaşındaki bir futbolcu transfer edilir miymiş, Sergen’e niye futbol bıraktırılmış, gencecik Aydın verilir miymiş gibi soruları geçelim hadi. Gazetelerde yazıldığı gibi Ertuğrul Sağlam, Yusuf’a karşılık kendisine önerilen Cisse-Seriç yerine Tuna-Aydın ikilisini mi istedi? İki taraftan da bir yalanlama gelmediğine göre bu haberi doğru kabul edebiliriz. İşte zurnanın zırt dediği yer burası. “Demek ki Ertuğrul Sağlam döneminde takımı ve transferleri başkaları yapıyordu. Yoksa Ertuğrul Sağlam, daha önceki takımında ilk 11’de oynayan kariyerli futbolcular yerine, müzmin yedek, sıradan futbolcuları niye tercih etsin ki? “

Madem Cisse yeteneksizdi ve Ertuğrul Sağlam da bunun farkındaydı da niye o zamanlar gönderilmesi düşünülmedi? Hani yönetim arkasındaydı? Demek ki Ertuğrul Sağlam kendi oyun anlayışını Beşiktaş’a kabul ettiremedi. Sırf bu tespit bile Beşiktaş’ın teknik ve idari yönden nasıl kötü yönetildiğinin bir delilidir.

Eruğrul Sağlam; Ali Tandoğan, Tuna ve Aydın’ı niye tenezzül edip de ısrarla oynatmadı? Şimdi de mal bulmuş mağribi gibi saldırıyor.

Madem Tuna gönderilecekti niye hiç oynatılmadan gönderildi? Beşiktaş’ı yönetenler bir futbolcunun kalitesini antrenmanlara bakarak tespit edebiliyorlarsa eğer transfer etmeden önce niye yapmadılar acaba?

Genç Milli Takım’da harikalar yaratan genç Aydın hangi hatayı yaptı da gönderildi Beşiktaş’tan? Belki de bu futbol ulemaları Aydın’ın da ilerde iyi bir futbolcu olamayacağını anladılar.

Bir diğer tutarsızlık da takımda Tello ve Delgado gibi koşmayan iki futbolcu varken bir üçüncüsü Yusuf’un transfer edilmesidir. Acaba Delgado ciddi sakat ve kendisinden umut mu kesilmiştir?

En önemlisi de takımda sırasıyla sol bek, sağbek ve orta saha yokken günümüz futbolunda yeri olmayan bir futbolcunun hem de yedek kulübesine alınmış olmasıdır. Üstelik sezon başında kapı kapı kulüp arayan bir futbolcunun fahiş fiyattan alınmasıdır. Hem de bu para Beşiktaş’ın kasasından çıkmıştır, başkanlığı bıraktığında verdiğini kuruşu kuruşuna alacağını beyan eden Demirören’in kasasından değil...