BeÅŸiktaÅŸ toparladÄ±

Fatih Kaya yazıyor Ne ifade ediyor diyeceksiniz?

Süper Lig'in en az gol atan 3 takımı...

Sıralamaları 17, 13 ve 14...

Büyük bir sürpriz olmaz ise 34. haftaya kadar düşmeme mücadelesi verecekler...

Gol yollarında ki sıkıntıları bütçelerine göre kadrolara sahip olmalarından kaynaklanıyor...

Gelelim Beşiktaş'a...

Bu üç ekipten sonra ligin en az gol atan 4. takımı...

Kimine göre beceriksizlik, kimine göre formsuzluk...

Puan tablosun da atılan gol hanesinde yazan rakam 20...

3 tanesi hükmen kazanılan Ankaraspor maçından...

Maç başına gol ortalaması 1...

Bu başarısız görüntünün altında yatan gerçek, ilk 6 hafta da atılan üç gol...

Beşiktaş gibi güçlü bir ekip, koskoca 6 hafta rakip ağlara üç gol bırakabildi...

Zaten ne olduysa 6. haftadan sonra oldu...

Sonrasında oynanan (Ankaraspor karşılaşması hariç) 10 karşılaşma da, Beşiktaş'ın gol ortalaması 1,4...

Beşiktaş zor gol yiyen bir ekip olduğu için, attığı her gol altın değerinde...

Ortalama maç başına bir golün üzerine çıktığı andan itibaren, Beşiktaş kazanmaya başladı...

Puan kaybedilen üç maçın ligin ilk ve son maçlarına denk gelmesi, sürpriz değil, performansın kötü oldu dönemler...

Ayrıca Siyah-Beyazlılar gol attığı 11 maçın 8'ini kazandı(Ankaraspor maçı hariç)...

Kazandığı 8 karşılaşmada da yalnızca tek gol yedi..

Beşiktaş 2. devre ortalamasını bir golün üzerinde tutabilirse, savunmadaki direnci ile büyük oranda iyi bir grafik çizer...



**



Beşiktaş'ın kaybı, sezon öncesi hovardalığından oldu...

Plansız giriş, Mustafa Denizli'nin devam etme konusunda ki yaşadığı soru işaretli dönem, Beşiktaş'a az daha pahalıya patlıyordu...

Patlıyordu diyorum, çünkü liderle arada olan 5 puan fark, çok büyük bir kayıp değil...

Sonuca bakarsak Beşiktaş toparladı, üst üstte kazanılan 8 karşılaşma herkesi yanıltsa da, toparlama evresi 8 galibiyet, 2 beraberlik ve tek mağlubiyetle geçti...

Buna böyle bakmayı başarırsak tablonun ne kadar olumlu olduğunu görmüş oluruz...

Denizli'nin tek hatası, ilk 6 haftayı kötü değerlendirmesi oldu...

Hem onun hem de futbolcuların üzerine yapışan güvensizliğin sebebi de o kötü dönem...

Yeniden gerçekleşme ihtimali nedir?

Olabilir. İhtimal dâhilin de ama çok zayıf...

Nedeni, Denizli baskı ortamından sıyrılmayı gerçekten iyi bilen bir hoca...

Şuan da ipleri tamamen eline aldığını çok net gözlemleyebiliyoruz...

Yaptığı açıklamalar kehanet gibi görünse de, tecrübesi ile hem futbolcularına hem de rakiplerine açık açık gözdağı veriyor...

Patron benim...

Bir diğer husus Beşiktaş'ın hücum hattının gerçekten kaliteli olması...

Pozisyona girme sıkıntısı çekmeyen bir ekibin, forvet hattı kötü değildir...

Evet, beceriksizlik var...

Ama çözüm çok uzak değil...

Gol atma arzusu, aşırı motivasyon baskıyı daha da arttırdı...

Devre arası Beşiktaş'lı futbolcular yeni bir başlangıç yaparsa, temiz bir ruh hali ile geçen sezon yakalanan başarı yinelenebilir...

Dengelerin her an değiştiği Lig'in Şampiyonluk reçetesi, dengeli bir grafik çizmekten geçiyor...

Yineliyorum, son 10 hafta yakalanan grafik, Beşiktaş'ın gerçek kimliğine yaklaştığını gösterdi...

Olumlu ve olumsuz sonuçların üst üstte binmesi taraftarı sarssa da Beşiktaş toparladı...





**



Beşiktaş’ın yaşadığı tramvayı, başka bir takım yaşasaydık çoktan havlusunu atmıştı…

Denizli’yi bu nokta da tebrik etmek gerekiyor…



##



Ali Turan ceza almalı...



Kayserispor - Antalyaspor karşılaşmasının sonucundan çok, Kayseri'li futbolcuların ve idarecilerin tutumu maça damgasını vurdu...

Bir pozisyon var ki tam anlamıyla rezalet, yayıncı kuruluşun yakaladığı görüntüde, gol sonrası topu alan Antalyaspor'lu Ahmet Kuru gol sevincini yaşamak isterken, Kayserispor kaptanı Ali Turan, Ahmet'in, kabadayı edalarıyla yakasına yapıştı. Ahmet topu attıktan sonra da rakibinin suratına yumruk sıkıp vuracak gibi yapıp, Ahmet'i savurdu...

Diğer Kayseri'li futbolcu Saidou yetişmese, Ahmet yere serilecek...

Merak ettiğim, Ali Turan topu alsa ne yapacak?

Bütün Antalyaspor'lu futbolcular zaten Kayserispor yarı alanında, topu alıp hemen başlama gibi bir fırsatı yok...

Rakibinin gol sevincini engellemeye çalışıyor, fair play'e vurulmuş en büyük darbe...

Bir takım kaptanına hiç yakışmayan bir hareket...

Maç sonu görüntüler o olaydan daha vahim, idarecileri Necati Ateş engelliyor...

Hakem odasının önüne birikmişler, hakemi istiyorlar?

Yayıncı kuruluşun elinde görüntüler var...

İstense herkese hakettiği cezalar verilir...

Futbol Federasyonu gerçekten adaletli davranmak istiyorsa, cezaları kesecek...



**



Spor'da şiddet yasası çok taraftara yönelik, ağır cezalar taraftar için konulmuş...

Peki, bu idarecilere, teknik heyete, futbolculara cezasını kim verecek?



##



Düzeltme : Gece yorgunluk ve dalgınlık sonucu Beşiktaş'ın az gol attığı dönemi eksik not etmişim, o bölümü düzelttim...

Okuyuculardan özür dilerim...