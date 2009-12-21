Fatih Kaya yazÄ±yor
Ne ifade ediyor diyeceksiniz?
SÃ¼per Lig'in en az gol atan 3 takÄ±mÄ±...
SÄ±ralamalarÄ± 17, 13 ve 14...
BÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼rpriz olmaz ise 34. haftaya kadar dÃ¼ÅŸmeme mÃ¼cadelesi verecekler...
Gol yollarÄ±nda ki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± bÃ¼tÃ§elerine gÃ¶re kadrolara sahip olmalarÄ±ndan kaynaklanÄ±yor...
Gelelim BeÅŸiktaÅŸ'a...
Bu Ã¼Ã§ ekipten sonra ligin en az gol atan 4. takÄ±mÄ±...
Kimine gÃ¶re beceriksizlik, kimine gÃ¶re formsuzluk...
Puan tablosun da atÄ±lan gol hanesinde yazan rakam 20...
3 tanesi hÃ¼kmen kazanÄ±lan Ankaraspor maÃ§Ä±ndan...
MaÃ§ baÅŸÄ±na gol ortalamasÄ± 1...
Bu baÅŸarÄ±sÄ±z gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n altÄ±nda yatan gerÃ§ek, ilk 6 hafta da atÄ±lan Ã¼Ã§ gol...
BeÅŸiktaÅŸ gibi gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ekip, koskoca 6 hafta rakip aÄŸlara Ã¼Ã§ gol bÄ±rakabildi...
Zaten ne olduysa 6. haftadan sonra oldu...
SonrasÄ±nda oynanan (Ankaraspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± hariÃ§) 10 karÅŸÄ±laÅŸma da, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gol ortalamasÄ± 1,4...
BeÅŸiktaÅŸ zor gol yiyen bir ekip olduÄŸu iÃ§in, attÄ±ÄŸÄ± her gol altÄ±n deÄŸerinde...
Ortalama maÃ§ baÅŸÄ±na bir golÃ¼n Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± andan itibaren, BeÅŸiktaÅŸ kazanmaya baÅŸladÄ±...
Puan kaybedilen Ã¼Ã§ maÃ§Ä±n ligin ilk ve son maÃ§larÄ±na denk gelmesi, sÃ¼rpriz deÄŸil, performansÄ±n kÃ¶tÃ¼ oldu dÃ¶nemler...
AyrÄ±ca Siyah-BeyazlÄ±lar gol attÄ±ÄŸÄ± 11 maÃ§Ä±n 8'ini kazandÄ±(Ankaraspor maÃ§Ä± hariÃ§)...
KazandÄ±ÄŸÄ± 8 karÅŸÄ±laÅŸmada da yalnÄ±zca tek gol yedi..
BeÅŸiktaÅŸ 2. devre ortalamasÄ±nÄ± bir golÃ¼n Ã¼zerinde tutabilirse, savunmadaki direnci ileÂ bÃ¼yÃ¼k oranda iyi bir grafik Ã§izer...
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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kaybÄ±, sezon Ã¶ncesi hovardalÄ±ÄŸÄ±ndan oldu...
PlansÄ±z giriÅŸ, Mustafa Denizli'nin devam etme konusunda ki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± soru iÅŸaretli dÃ¶nem, BeÅŸiktaÅŸ'a az daha pahalÄ±ya patlÄ±yordu...
PatlÄ±yordu diyorum, Ã§Ã¼nkÃ¼ liderle arada olan 5 puan fark, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kayÄ±p deÄŸil...
Sonuca bakarsak BeÅŸiktaÅŸ toparladÄ±, Ã¼st Ã¼stte kazanÄ±lan 8 karÅŸÄ±laÅŸma herkesi yanÄ±ltsa da, toparlama evresi 8 galibiyet, 2 beraberlik ve tek maÄŸlubiyetle geÃ§ti...
Buna bÃ¶yle bakmayÄ± baÅŸarÄ±rsak tablonun ne kadar olumlu olduÄŸunu gÃ¶rmÃ¼ÅŸ oluruz...
Denizli'nin tek hatasÄ±, ilk 6 haftayÄ± kÃ¶tÃ¼ deÄŸerlendirmesi oldu...
Hem onun hem de futbolcularÄ±n Ã¼zerine yapÄ±ÅŸan gÃ¼vensizliÄŸin sebebi de o kÃ¶tÃ¼ dÃ¶nem...
Yeniden gerÃ§ekleÅŸme ihtimali nedir?
Olabilir. Ä°htimal dÃ¢hilin de ama Ã§ok zayÄ±f...
Nedeni, Denizli baskÄ± ortamÄ±ndan sÄ±yrÄ±lmayÄ± gerÃ§ekten iyi bilen bir hoca...
Åžuan da ipleri tamamen eline aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§ok net gÃ¶zlemleyebiliyoruz...
YaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar kehanet gibi gÃ¶rÃ¼nse de, tecrÃ¼besi ile hem futbolcularÄ±na hem de rakiplerine aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k gÃ¶zdaÄŸÄ± veriyor...
Patron benim...
Bir diÄŸer husus BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n hÃ¼cum hattÄ±nÄ±n gerÃ§ekten kaliteli olmasÄ±...
Pozisyona girme sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekmeyen bir ekibin, forvet hattÄ± kÃ¶tÃ¼ deÄŸildir...
Evet, beceriksizlik var...
Ama Ã§Ã¶zÃ¼m Ã§ok uzak deÄŸil...
Gol atma arzusu, aÅŸÄ±rÄ± motivasyon baskÄ±yÄ± daha da arttÄ±rdÄ±...
Devre arasÄ± BeÅŸiktaÅŸ'lÄ± futbolcular yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaparsa, temiz bir ruh hali ile geÃ§en sezon yakalanan baÅŸarÄ± yinelenebilir...
Dengelerin her an deÄŸiÅŸtiÄŸi Lig'in Åžampiyonluk reÃ§etesi, dengeli bir grafik Ã§izmekten geÃ§iyor...
Yineliyorum, son 10 hafta yakalanan grafik, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gerÃ§ek kimliÄŸine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi...
Olumlu ve olumsuz sonuÃ§larÄ±n Ã¼st Ã¼stte binmesi taraftarÄ± sarssa da BeÅŸiktaÅŸ toparladÄ±...
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BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tramvayÄ±, baÅŸka bir takÄ±m yaÅŸasaydÄ±k Ã§oktan havlusunu atmÄ±ÅŸtÄ±â€¦
Denizliâ€™yi bu nokta da tebrik etmek gerekiyorâ€¦
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Ali Turan ceza almalÄ±...
Kayserispor - Antalyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n sonucundan Ã§ok, Kayseri'li futbolcularÄ±n ve idarecilerin tutumu maÃ§a damgasÄ±nÄ± vurdu...
Bir pozisyon var ki tam anlamÄ±yla rezalet, yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸun yakaladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de, gol sonrasÄ± topu alan Antalyaspor'lu Ahmet Kuru gol sevincini yaÅŸamak isterken, Kayserispor kaptanÄ± Ali Turan, Ahmet'in, kabadayÄ± edalarÄ±yla yakasÄ±na yapÄ±ÅŸtÄ±. Ahmet topu attÄ±ktan sonra da rakibinin suratÄ±na yumruk sÄ±kÄ±p vuracak gibi yapÄ±p, Ahmet'i savurdu...
DiÄŸer Kayseri'li futbolcu Saidou yetiÅŸmese, Ahmet yere serilecek...
Merak ettiÄŸim, Ali Turan topu alsa ne yapacak?
BÃ¼tÃ¼n Antalyaspor'lu futbolcular zaten Kayserispor yarÄ± alanÄ±nda, topu alÄ±p hemen baÅŸlama gibi bir fÄ±rsatÄ± yok...
Rakibinin gol sevincini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, fair play'e vurulmuÅŸ en bÃ¼yÃ¼k darbe...
Bir takÄ±m kaptanÄ±na hiÃ§ yakÄ±ÅŸmayan bir hareket...
MaÃ§ sonu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler o olaydan daha vahim, idarecileri Necati AteÅŸ engelliyor...
Hakem odasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne birikmiÅŸler, hakemi istiyorlar?
YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸun elinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler var...
Ä°stense herkese hakettiÄŸi cezalar verilir...
Futbol Federasyonu gerÃ§ekten adaletli davranmak istiyorsa, cezalarÄ± kesecek...
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Spor'da ÅŸiddet yasasÄ± Ã§ok taraftara yÃ¶nelik, aÄŸÄ±r cezalar taraftar iÃ§in konulmuÅŸ...
Peki, bu idarecilere, teknik heyete, futbolculara cezasÄ±nÄ± kim verecek?
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DÃ¼zeltme : Gece yorgunluk ve dalgÄ±nlÄ±k sonucu BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n az gol attÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemi eksik not etmiÅŸim, oÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ dÃ¼zelttim...
Okuyuculardan Ã¶zÃ¼r dilerim...Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Fatih Kaya yazÄ±yor