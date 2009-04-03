Beşiktaş tarih yazarken nerede olacaksınız

Pazar günü Beşiktaş Hentbol Takımı, yine bir tarih yazarken tabiî ki ve biliyoruz ki,

Tüm Beşiktaşlılar saat 15.30’da Süleyman Seba Kapalı Spor Salonunda olacaklar.

Türkiye için, Beşiktaş için, Hentbol de Avrupa’nın en büyüğü olmaya iki adım daha yaklaşmak için,

Hadi; Pazar günü Avrupa’ya kanat vuracak Kara Kartallar,

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Bir tarih daha yazın.

Sevgili Beşiktaşlılar;

Avrupa Challeng Cup’da mücadele eden Beşiktaş Hentbol Takımı, Karadağ temsilcisi

HC Buducnost Podgorica takımı ile yaptığı Çeyrek Final ilk maçında, rakibine deplasmanda 27–25 yenildiği maçın rövanşını, 05 Nisan 2009 Pazar günü saat 15.30’da

Fulya Süleyman Seba Kapalı Spor Salonunda oynayacaklardır.

Takım, çok iyi bir hava yakalamış durumda, fizik, kondisyon ve taktik anlamda da çok üst düzey bir performans sergilemekteler.

Teknik Heyet ve Sporcular tamamen finale kilitlenmiş ve inanmış durumdalar.

Bu kaçırılmayacak bir fırsat.

Türkiye Hentbol Federasyonunun, Beşiktaş takımına verdiği desteğinde çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.

Federasyon Başkanı Tarık Cengiz’i de yaptığı desteklerden dolayı tebrik ediyorum.

Bu takım, zor günlerde taraftarların yüzlerini güldüren takım

Beşiktaş’ın yüz akı, gururu, bazı yıllar tek şampiyonu.



Bende bir Trabzonsporlu olarak bu maça gidecek ve sonuç ne olursa olsun, bu amansız sporcuları sonuna kadar destekleyeceğim.

Hadi Beşiktaşlılar, Beşiktaş’a gönül verenler,

Pazar günü Fulya da buluşalım.