Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Hadi Be’ programının konuğu ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol oldu. Sosyal medya kullanıcılarının sorularına yanıtlayan Demirkol, bu sene de Beşiktaş'ın şampiyonluğa yakın olduğunu söyledi.
Beşiktaş şampiyonluğa yakın
Şampiyonluğa Beşiktaş’ı yakın gördüğünü ama Galatasaray’ı da beğendiğini söyleye Mehmet Demirkol “ Galatasaray’ı çok beğeniyorum keyif alıyorum. Beşiktaş’ı da beğeniyorum ve Fenerbahçe’nin de toparlayacağını düşünüyorum. Şampiyonluk Beşiktaşlı Galatasaray arasında geçiyor. Galatasaray’ın biraz dar kadrosu var. Ama Fatih Terim’de 13 kişilik kadroyla şampiyon olmuştu” dedi.
Fenerbahçeliler benden nefret ediyor
Fenerbahçeli olduğunu ve kendisinden en çok Fenerbahçelilerin nefret ettiğini söyleyen Mehmet Demirkol “ Fenerbahçeliler en çok benden nefret ediyor işler kötü gidince takımda ben de bunu söyleyince Fenerbahçeli olduğumu bildikleri halde kızıyorlar bana” dedi.
Konuşmayı hiç sevmem
Konuşmayı hiç sevmediğini ve sessiz bir insan olduğunu söyleyen Mehmet Demirkol “Ben konuşmayı hiç sevmem ve genelde çok sessiz bir insanım. Büyük aktörlerin ve komedyenlerin büyük özellikleri normal hayatta çok utangaçlardır. Bütün işler ego sorunu psikolojik bir problemdir. Televizyonda şov yapanlar normal insanlar değillerdir” dedi.
Galatasaray’a üye olmadım
Galatasaray lisesinde okuduğunu ve hakkı olmasına rağmen Fenerbahçeli olduğundan dolayı kulübe üye olmadığını söyleyen Mehmet Demirkol “Galatasaray lisesinde okudum ama hakkım olmasına rağmen Fenerbahçeli olduğumdan üye olmadım. Ama gazeteci olduğum için Fenerbahçe üyesi de değilim” dedi.
En çok saçlarımı özlüyorum
Gençliğinden özlediği iki şey olduğunu ve bunlardan birisinin saçları olduğunu söyleyen Mehmet Demirkol “ Gençliğimden özlediğim iki şey var birincisi çok yemek yerdim rahat bir şekilde, birde saçlarımı çok özlüyorum. Saç ektirmeyi istemiyorum belki kötü olursa diye” dedi.
Sahnede insanları görünce titriyorum
Gençliğinde müzik grupları olduğunu ancak sahne korkusu olduğundan müziğe devam edemediğini söyleyen Mehmet Demirkol “ Eskiden müzik grubumuz vardı ve solisttim ben. Sahne korkum olduğundan dolayı müziğe devam etmedim. Şimdi bile üniversiteye gittiğimde karşımdaki insanları görünce titriyorum” dedi.
'Sportif direktör ol' diyorlar
Kendisine sürekli sportif direktörlük teklifleri geldiğini ancak hiç düşünmediğini söyleyen Mehmet Demirkol “ Sürekli bana 'sportif direktör ol' diyorlar ama o çok uzak o bir iş çünkü ben eleştirmenim. Ben futbolcu veya yöneticilerle mesafemi biliyorum. Karşımdaki insan benimle bir hesabı yok haklıdır da yapıyor der. Karşımdaki insandan bir beklentimde yoktur hiçbir zaman” dedi.
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