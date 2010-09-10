Şampiyonluktaki rakibimiz F.Bahçe, Beşiktaş rakibimiz olamaz.

Adnan Polat.

Beşiktaş şampiyon olmasın.

Şenol Güneş.

Schuster daha takımını kuramadan, yönetim henüz transferlerini bile bitiremeden ezeli rakiplerinin saldırısına uğradı Beşiktaş.

Daha “n’oluyoruz” demeden ardı ardına kroşeler aldı siyah beyazlılar.

İşin ilginç tarafı bu demeçlerle rakiplerinin en çok Beşiktaş’tan korktukları da ortaya çıkmış oldu.

Demeçleri teker teker incelersek;

Açıkçası ben Aziz Yıldırım’ın Guti hakkında bir yorum yapacağını sanmıyorum.

İşin teknik açıdan incelenmesinin ötesinde bir kulüp başkanı bir başka kulübün futbolcusu hakkında beyanat veremez.

Eğer gerçekten öyle beyanat verdiyse “cümbüş” var demektir.

Çünkü işin ilginç olan tarafı, Guti ile kıyasladığı futbolcunun Alex olması.

O Alex ki şu anda Aykut Kocaman’ın korkulu rüyası.

Oynatsa sistemine uymuyor, oynatmasa her kesimden baskı görüyor.

Bu demeçten de anlaşıldığı üzere en çok presi de Aziz Yıldırım’dan görüyor.

Bu demeci ile Aziz Yıldırım “Alex’in sürekli oynaması” için “kocaman” bir ültimatom vermiş oldu.

Gelelim Adnan Polat’a;

Sayın Polat,

Siz öncelikle kendi işinize bakınız.

Kendi takımınızı iyi yönetmeye odaklanıp gündem değiştirmeye kalkmayınız.

Siz G.Saraylı taraftarları bu kadar salak mı sandınız?

Geldiğinizden beri yaptığınız hataların haddi hesabı yok.

Sizin yerinizde olsam, UEFA’dan henüz elendiğiniz takımın adını ertesi gün kimse hatırlamıyorken, biraz utanarak böyle demeçler vermez, utancımdan gazetecilerden köşe bucak kaçardım.

Başarılı olursanız isterseniz Barcelona’yı seçiniz kendinize rakip olarak.

Ama adı Lyviv miydi neydi, bir kasaba takımına elendikten sonra yapmayınız böyle.

Başarılı Keita’yı sattınız, üste para vererek henüz görme şerefine nail olamadığımız yine adını unuttuğumuz bir futbolcuyu aldınız.

Mehmet Topal’ı kaçırtıp daha fazla paraya bir Arnavut’u getirttiniz.

Para kazanmak için pazarlamaya çalıştığınız Elano’yu satamayınca antrenmana bile çıkarmadan sahaya sürdünüz.

Devlet destekli Seyrantepe’de hangi önemli maçları oynayacaksınız da Guti’li, Quaresma’lı Beşiktaş’ı fasulyeden de olsa rakip saymıyorsunuz.

Lütfen biraz tevazu.

Şaibe ve teşvik illetlerini Türkiye ile tanıştıran bir camianın çok daha fazla dikkatli olması lazım.

Aksi takdirde o boru gibi mekanik sesinizle verdiğiniz demeçleri G.Saray taraftarları size fazlasıyla hatırlatır.

Şenol Güneş’in demeçleri diğerlerinden çok farklı.

İçinde Karadeniz insanına özgü bir espri anlayışı ve ironi var.

O yüzden Şenol Güneş’e olan sevgimiz ve saygımız hala devam ediyor.

Hatta bir adım öteye giderek bu sütunlardan Trabzonspor’a başarılar diliyoruz…!