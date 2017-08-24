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    Beşiktaş saldırısı ek iddianamesinden çarpıcı ifadeler

    Damla GÜLER
    24 Ağustos 2017 - 13:21Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 13:43

    Beşiktaş Vodafone Stadı’nda gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin ek iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede saldırının nasıl büyük bir gizlilikle planlandığına dair detaylar yer aldı. Bombalı aracı temin ettikleri tespit edilen iki şüphelinin deşifre olmamak için kendi arkadaşlarına bile dağ kadrosuna katılamadıklarını söyledikleri ortaya çıktı.

    Beşiktaş Vodafone Stadı'nda 10 Aralık 2016 günü gerçekleştirilen ve 39’u polis 46 kişinin şehit olduğu saldırıya ilişkin ek iddianame düzenlendi.Beşiktaş saldırısı ek iddianamesinden çarpıcı ifadeler

    Saldırıyla ilgilisi olduğu ve saldırıda kullanılan aracı temin ettikleri belirlenen 9 kişi hakkında hazırlanan iddianamede saldırının nasıl gizlilik içerisinde planlandığına dair mesajlaşmalar da yer aldı. Hazırlanan ilk iddianamenin tutuklu şüphelisi olan ve bombalı aracı temin ettikleri belirlenen Tufan Beyhan ve Zeki Yılmaz’ın örgütün dağ kadrosuna katılacaklarını söyleyerek gittiklerini ve kısa süre sonra döndükleri belirtildi.

    “SINIR KAPALIYDI” YALANI

    Beyhan ve Yılmaz’ın iki arkadaşının tespit edilen mesajlaşmalarında, ikilinin kısa bir süre sonra geri döndükleri ve arkadaşlarına, “Sınır kapalıydı. Geçemedik” dedikleri belirlendi. Mesajlaşma sırasında ikilinin bu sözlere inanmadıkları gözlenirken konuşma şöyle devam ediyor:

    A.A. Dümen atıyorlar ne sınırı sınırdan mı geçiyorlar sanki
    V.Ö. Bana inandırıcı gelmiyor pek sınır kapısının kapalı olması
    A.A. Lan ne sınırı sınırdan filan geçmiyorlar. Dümen ya gitmek isteyen her türlü gider

    DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN ARKADAŞLARINA YALAN SÖYLEDİLER

    Tufan Beyhan ve Zeki Yılmaz’ın “Sınırı geçemedik” dedikten hemen sonra İstanbul’a geri döndükleri anlatılan iddianamede, “Beyhan ve Yılmaz’ın belirlenen tarihlerde terör örgütünün kırsal alanına gittikleri, henüz deşifre olmadıklarından dolayı ilerleyen tarihlerde ilimizde yapılması planlanan Beşiktaş saldırısı gibi eylemde irtibat kurmak için örgütün hiyerarşik yapısı tarafından tekrar ilimize gönderildikleri, gizlilik esas teşkil ettiğinden eylemden sonra Tufan Beyhan ve Zeki Yımaz’ın yardımları deşifre edilmemesi için bu şüphelilerin örgüte katılmadıklarını arkadaşlarına söyledikleri anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

    57 MOLOTOFTA PARMAK İZİ

    İddianamenin şüphelilerinden Mehmet Salih Yalçın’ın arşiv araştırması sırasında ise 57 adet Molotof kokteylinde parmak izine rastlandığı ayrıca 1 Kasım 2015 tarihine Bağcılar’da bir zırhlı polis aracına ateş açılması eylemine de katıldığı tespit edildi.

     

     

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    Etiketler: Beşiktaş , saldırı , ek iddianame
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