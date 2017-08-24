Beşiktaş saldırısı ek iddianamesinden çarpıcı ifadeler

Beşiktaş Vodafone Stadı'nda 10 Aralık 2016 günü gerçekleştirilen ve 39’u polis 46 kişinin şehit olduğu saldırıya ilişkin ek iddianame düzenlendi.

Saldırıyla ilgilisi olduğu ve saldırıda kullanılan aracı temin ettikleri belirlenen 9 kişi hakkında hazırlanan iddianamede saldırının nasıl gizlilik içerisinde planlandığına dair mesajlaşmalar da yer aldı. Hazırlanan ilk iddianamenin tutuklu şüphelisi olan ve bombalı aracı temin ettikleri belirlenen Tufan Beyhan ve Zeki Yılmaz’ın örgütün dağ kadrosuna katılacaklarını söyleyerek gittiklerini ve kısa süre sonra döndükleri belirtildi.

“SINIR KAPALIYDI” YALANI

Beyhan ve Yılmaz’ın iki arkadaşının tespit edilen mesajlaşmalarında, ikilinin kısa bir süre sonra geri döndükleri ve arkadaşlarına, “Sınır kapalıydı. Geçemedik” dedikleri belirlendi. Mesajlaşma sırasında ikilinin bu sözlere inanmadıkları gözlenirken konuşma şöyle devam ediyor:

A.A. Dümen atıyorlar ne sınırı sınırdan mı geçiyorlar sanki

V.Ö. Bana inandırıcı gelmiyor pek sınır kapısının kapalı olması

A.A. Lan ne sınırı sınırdan filan geçmiyorlar. Dümen ya gitmek isteyen her türlü gider

DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN ARKADAŞLARINA YALAN SÖYLEDİLER

Tufan Beyhan ve Zeki Yılmaz’ın “Sınırı geçemedik” dedikten hemen sonra İstanbul’a geri döndükleri anlatılan iddianamede, “Beyhan ve Yılmaz’ın belirlenen tarihlerde terör örgütünün kırsal alanına gittikleri, henüz deşifre olmadıklarından dolayı ilerleyen tarihlerde ilimizde yapılması planlanan Beşiktaş saldırısı gibi eylemde irtibat kurmak için örgütün hiyerarşik yapısı tarafından tekrar ilimize gönderildikleri, gizlilik esas teşkil ettiğinden eylemden sonra Tufan Beyhan ve Zeki Yımaz’ın yardımları deşifre edilmemesi için bu şüphelilerin örgüte katılmadıklarını arkadaşlarına söyledikleri anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

57 MOLOTOFTA PARMAK İZİ

İddianamenin şüphelilerinden Mehmet Salih Yalçın’ın arşiv araştırması sırasında ise 57 adet Molotof kokteylinde parmak izine rastlandığı ayrıca 1 Kasım 2015 tarihine Bağcılar’da bir zırhlı polis aracına ateş açılması eylemine de katıldığı tespit edildi.

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