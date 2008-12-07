Beşiktaş olmasa da biz varız (ANKARASPOR)

Birde taraftara küçük bir bayram hediyesi. Ankaraspor çok iyi bir seri yakalamıştı. Bunu Fenerbahçe mağlubiyeti ve Galatasaray beraberliği bozdu. Bunlar kabul edilebilir kayıplar olarak düşünülürken, son hafta alınan Ankaragücü mağlubiyeti, ACABA HERŞEY BİTTİ Mİ? sorusunu akıllara getirmişti.



Takım kadroları açıklanınca Beşiktaş’ta, 2 isim göze çarpıyordu. CISSE’nin yokluğunda UĞUR İNCEMAN’ın ilk 11’de olması. Bugüne kadar neden oynatılmadığı sorgulanıyordu. İkincisi ise HOLOSKO’nun yedek oyuncular arasında olması.

Gökmen Avcı yazıyor

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte galibiyeti daha çok isteyen taraf Ankaraspor’du. Rakip oyunculara her yerde pres yapıyorlardı. Beşiktaş önemli pozisyonlar bulamazken, Ankaraspor sağ kanattan ERHAN ile 3 kez gelip, boş dönerlerken, 4. gelişlerinde golü NECA ile buluyorlardı. Golün ardından, benzer ataklarla 2 gol pozisyonu bulsalar da, buna RÜŞTÜ izin vermiyordu. ZAPOTOCNY güzel bir golle skora dengeyi getiriyordu.İkinci yarı daha arzulu ve istekli olan Beşiktaş’tı. İlk yarıda sağ kanatta hiçbirşey yapmayan UĞUR İNCEMAN’ın (Neden oynatılmadığı belli oldu.) yerine oyuna giren SERDAR ÖZKAN, tehlikeli ataklar yapmaya başlamıştı. Ama öne geçen Ankaraspor oldu. 51. dakikada SIVOK, ters ve sert bir vuruşla topu kendi ağlarıyla buluşturdu. Pozisyon olarak çok sıkıştıran bir rakip oyuncu da yoktu ama, neyse HATA diyelim. Beşiktaş’ın maçı kurtarması için bizim öngördüğümüz çözüm, HOLOSKO’nun oyuna girmesi ve hücum gücünün iyice artarak, gol veya goller bulmasıydı. Biz bu değişikliği beklerken, bir hata yapıp, kendi kalesine gol atan SIVOK, ANLAMSIZ BİR HAREKETLE THEO WEEKS’in ayağına, iki ayağıyla basıyordu. Buda bir ZAMANLAMA HATA’sı değildi herhalde. Beşiktaş yine maçı 11 kişi tamamlayamıyordu. MUSTAFA DENİZLİ nedeni bilinmez ama, HOLOSKO’yu 80. Dakikada kurtarıcı olarak aldı. Herhalde, HOLOSKO’nun form durumu, ancak 10 dakika oynamaya elverişli. Yoksa niye bu zamana kadar beklesin ki. HOLOSKO hemen oyuna ısınıp, 1 dakika sonra gol pozisyonu buluyordu. Nafile çabalarla Beşiktaş gol bulmaya çalışırken, 3. golüde kendi kalesinde görüyordu.Tribündeki seyirciler, ilk yarı takımını desteklediler. İlk yarı sonunda Ankarasporlu yöneticilere küfredip, yabancı maddeler attılar. İkinci yarı DELGADO’yu protesto ettiler. Ankarasporlu yöneticilere ve futbolculara küfür etmeye ve madeni para atmaya devam ettiler. Sonra kendi Yönetimlerini istifaya davet edip, 3. golden sonra Ankarasporlular’ı alkışladılar. Yani bir maçta 4 mevsim yaşadılar.Maçın sonunda İBRAHİM ÜZÜLMEZ, maçta gösteremediği çevikliği ve hareketliliği, rakip futbolculara saldırırken gösterdi.AYKUT KOCAMAN takımının gücünü iyi biliyor ve BENDE VARIM DİYOR.