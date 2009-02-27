Beşiktaş öldü öldü dirildi

Dinçer Oruçoğlu yazıyor

Geçen haftaki yazımda da iki forvetle oynayan Beşiktaş'ın bu özelliğinden fazla defansif orta sahası yüzünden yeteri kadar faydalanamadığını belirtmiştim. Bu yüzden ilk on birlerin açıklanmasını heyecanla bekledim. Açıklandığında ise hayalimdeki Beşiktaş kadrosunu nihayet görebildim. Tabii ki birkaç alternatif oluşturulabilir mesela Ekrem yerine Holosko tercih edilebilir. Ama Beşiktaş artık ideal 11 ini buldu.

Sahaya çıkmış biri olarak rahatlıkla Beşiktaş'ın artık daha fazla kendine güvenen bir futbol oynayacağını söyleyebilirim. Ama Beşiktaş gibi bir takımın yanlış hoca ve oyuncu seçimleri yüzünden bu ortamı bu kadar geç yakalaması da düşündürücü. Umarım bu sezondan sonrada bu kadro bir kaç olumlu değişiklikle devam ettirilebilir. Kağıt üzerinde kesin yargılarda bulunmak her zaman tehlikelidir. Ben de bu kadar olumlu şeylerden bahsederken Tjikuzu ve Ekrem'in yan yana geldiği bir pozisyonda birini terden sırılsıklam diğerini ise manken görünümü içinde görünce hatırlıyorum aslolan sahada ortaya koyduğunuz mücadele.

Maçın ilk yarısı daha fazla mücadele gücü gösteren Büyükşehir Belediyespor oldu ve Beşiktaş kalesinde daha fazla pozisyon buldu. İkinci yarı ise maç bir lig maçından UEFA finaline dönüştü maçın havası değişti, inanılmaz bir tempo ve mücadele vardı sahada Belediyespor'u tebrik etmek lazım mücadele güçleri inanılmazdı. Ama Belediyespor'un kendi oyuncuları sakatken oyuna devam etmeleri ve bunu birkaç pozisyonda birden yapmaları şaşırtıcıydı.

Olanları maçın heyecanına yormak istiyorum.Çünkü inanılmaz bir maç oldu. Bu yüksek tempo beraberinde 5 dakikada 3 gol getirdi. Beşiktaş 2-1 kazandı. Maçın sonunda ortaya koyduğu kazanma azmi ve yeteneği alkışlanmaya değerdi. Beşiktaş, taraftarının alışık olduğu yürekleri ağza getiren bir maçı daha geride bıraktı. Zirve koşusu devam ediyor...