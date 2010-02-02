Beşiktaş nikah tazeledi

Rakibi Murat Aksu ise 2.837 oy aldı. Kongreye katılım oranı % 59 olarak gerçekleşti. 12.800 üyeden sadece 7.596 kongre üyesi oy kullandı. Kongre Beşiktaş’a yakışır bir şekilde gerçekleşti. Kongrenin camiaya ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

30 Mayıs 2004 yılında göreve gelen Yıldırım Demirören 5.5 yıldır başkanlık görevini sürdürmektedir. Başkanlığı döneminde Kara Kartal 1 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 1 kere de TFF Süper Kupası kazandı. 3 kez UEFA kupasında ve 2 kezde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.

Görevi boyunca Yıldırım Demirören tam 63 oyuncu transferi gerçekleştirdi. 5.5 yıl görevde olan bir başkan için oldukça fazla.

Bu kulübe gelen çok iyi oyuncular olduğu gibi, neredeyse takımda hiç oynamadan giden birçok oyuncu oldu.

2004-05 Sezonu: John Carew, Juan Francisco Garcia (Juanfran), Ali Güneş, Berkant Göktan, Çağdaş Atan, Fatih Sonkaya, İbrahim Akın, İbrahim Toraman, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Okan Buruk, Veysel Cihan, Tayfun Korkut ve Koray Avcı.

2005-06 Sezonu: Souleymane Youla, Ali Tandoğan, Güven Kocabal, Kürşat Duymuş, Adem Dursun, Volkan Ünlü, Ailton Goncalves Da Silva, Ahmet Dursun, Jose Kleberson Pereira, Deivson Rogerio Da Silva ''Bobo'', Thomas Jun, Gökhan Güleç ve Aydın Karabulut.

2006-07 Sezonu: Vedran Runje, Mert Nobre, Baki Mercimek, Fahri Tatan, Serdar Kurtuluş, Burak Yılmaz, Matias Emilio Delgado ve Ricardo Luis Rodrigues ''Ricardinho''.

2007-08 Sezonu: Rodrigo Alvaro Tello, Hakan Arıkan, Rüştü Reçber, Mehmet Yozgatlı, Atilla Özmen Edouard Cisse, Lamine Diatta, Federico Higuain, Filip Holosko, Gordon Schildenfeld.

2008-09 Sezonu: Tomas Sivok, Tomas Zapotocny, Anthony Seric, Uğur İnceman, Ekrem Dağ, Tuna Üzümcü, Yusuf Şimşek, Fabian Ernst, Erkan Zengin.

2009-10 Sezonu: Micheal Fink, Nihat Kahveci, İsmail Köybaşı, Erhan Güven, Rıdvan Şimşek, Matteo Ferrari, İbrahim Kaş, Rodrigo Tabata, Ramazan Özcan.

Yapılan onca transferlerden milyonlarca euro zarar etti kulüp. Thomas Jun, Atilla Özmen, Volkan Ünlü, Lamine Diatta, Federico Higuain, Gordon Schildenfeld, Anthoy Seric gibi oyunculardan ne faydalanıldı, ne de bu oyunculardan bir kâr edilebilindi. Adlarını yazmadığım birçok oyunca yer alabilir bu listede.

5.5 Yılda tam 5 Teknik direktörle çalıştı Kara Kartal. Del Bosque, Rıza Çalımbay, Jean Tigana, Ertuğrul Sağlam ve Mustafa Denizli. Del Bosque ve Jean Tigana da yaşanan maddi zarar ortada.

Başkan Demirören döneminde bazı yönetim kurulu üyeleri görev süreleri dolmadığı halde istifa ettiler.

Bunlar; Reha Muhtar, Koray Büyükasar, Hakan Kalkavan, Latif Ayaz, Adnan Demir , Murat Ürünsak, Celalettin Kolot, Emir Tamer, A. Gülnaz Kudunoğlu Arsel ve Levent Erdoğan.

Kulübün mali tablosu da hiç iç açıcı değil maalesef. Yıldırım Demirören göreve geldiğinde Beşiktaş’ın borcu yaklaşık 18 milyon dolarken, şuan 150 milyon dolar civarında. Fulya’nın tamamı Beşiktaş’ a ait iken, şuan elde kalanı % 50 si.

Halka arz ile o dönemde Beşiktaş A.Ş.’ nin % 15’ i satılmışken, Demirören zamanında bu rakam % 30 olmuştur. Kulübün başkana olan borcu da ortadadır.

Bu kadar kötü idare edilen bir yönetim dün akşam tekrar kongre üyelerinden güvenoyu aldılar. Bizlere her ne olursa olsun, demokratik bir ortamda gerçekleşen kongreyi, yönetim kurulunu ve başkanını tebrik etmek düşüyor.

Umarız taraflarla barışık, sportif anlamda başarılar getirecek bir yönetim kurulu olurlar. Beşiktaş’ı projeleri ile dünya klüpleri arasında yer almasını sağlarlar.. Kongre ortamında herhangi bir olay yaşanmaması Beşiktaş duruşunu ortaya koymuştur. Her iki başkan adayını bu konudan ötürü tebrik ederim.

Başkanın yeni listesi şu kişilerden oluşmaktadır:

Metin Keçeli, Erdoğan Toprak, Serdar Adalı, Ertunç Soğancıoğlu, Fahrettin Curoğlu, Engin Baltacı, Mete Düren, Doğan Küçükemre, Alaaddin Aykaç, Cengiz Zülfükaroğlu, Emin Önal, Orhan Saka, Sinan Vardar, Mehmet Soysal, Ahmet Akpınar, Hakan Aksoy, Şeref Yalçın, Necip Sever.

Başkana ve Yönetim Kuruluna başarılar dilerim.