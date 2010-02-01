BeÅŸiktaÅŸ nikah tazeledi

Rakibi Murat Aksu ise 2.837 oy aldÄ±. Kongreye katÄ±lÄ±m oranÄ± % 59 olarak gerÃ§ekleÅŸti. 12.800 Ã¼yeden sadece 7.596 kongre Ã¼yesi oy kullandÄ±. Kongre BeÅŸiktaÅŸâ€™a yakÄ±ÅŸÄ±r bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸti. Kongrenin camiaya ve Ã¼lkemize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± dilerim.

30 MayÄ±s 2004 yÄ±lÄ±nda gÃ¶reve gelen YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren 5.5 yÄ±ldÄ±r baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rmektedir. BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde Kara Kartal 1 lig ÅŸampiyonluÄŸu, 3 TÃ¼rkiye KupasÄ± ve 1 kere de TFF SÃ¼per KupasÄ± kazandÄ±. 3 kez UEFA kupasÄ±nda ve 2 kezde Åžampiyonlar Ligi'nde mÃ¼cadele etti.Â

Cemal ErbaÅŸ yazÄ±yor

GÃ¶revi boyunca YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren tam 63 oyuncu transferi gerÃ§ekleÅŸtirdi. 5.5 yÄ±l gÃ¶revde olan bir baÅŸkan iÃ§in oldukÃ§a fazla.

Bu kulÃ¼be gelen Ã§ok iyi oyuncular olduÄŸu gibi, neredeyse takÄ±mda hiÃ§ oynamadan giden birÃ§ok oyuncu oldu.

2004-05 Sezonu: John Carew, Juan Francisco Garcia (Juanfran), Ali GÃ¼neÅŸ, Berkant GÃ¶ktan, Ã‡aÄŸdaÅŸ Atan, Fatih Sonkaya, Ä°brahim AkÄ±n, Ä°brahim Toraman, Murat Åžahin, Mustafa DoÄŸan, Okan Buruk, Veysel Cihan, Tayfun Korkut ve Koray AvcÄ±.

2005-06 Sezonu: Souleymane Youla, Ali TandoÄŸan, GÃ¼ven Kocabal, KÃ¼rÅŸat DuymuÅŸ, Adem Dursun, Volkan ÃœnlÃ¼, Ailton Goncalves Da Silva, Ahmet Dursun, Jose Kleberson Pereira, Deivson Rogerio Da Silva ''Bobo'', Thomas Jun, GÃ¶khan GÃ¼leÃ§ ve AydÄ±n Karabulut.

2006-07 Sezonu: Vedran Runje, Mert Nobre, Baki Mercimek, Fahri Tatan, Serdar KurtuluÅŸ, Burak YÄ±lmaz, Matias Emilio Delgado ve Ricardo Luis Rodrigues ''Ricardinho''.

2007-08 Sezonu: Rodrigo Alvaro Tello, Hakan ArÄ±kan, RÃ¼ÅŸtÃ¼ ReÃ§ber, Mehmet YozgatlÄ±, Atilla Ã–zmenÂ Edouard Cisse, Lamine Diatta, Federico Higuain, Filip Holosko, Gordon Schildenfeld.

2008-09 Sezonu: Tomas Sivok, Tomas Zapotocny, Anthony Seric, UÄŸur Ä°nceman, Ekrem DaÄŸ, Tuna ÃœzÃ¼mcÃ¼, Yusuf ÅžimÅŸek, Fabian Ernst, Erkan Zengin.

2009-10 Sezonu: Micheal Fink, Nihat Kahveci, Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ±, Erhan GÃ¼ven, RÄ±dvan ÅžimÅŸek, Matteo Ferrari, Ä°brahim KaÅŸ, Rodrigo Tabata, Ramazan Ã–zcan.

YapÄ±lan onca transferlerden milyonlarca euro zarar etti kulÃ¼p. Thomas Jun, Atilla Ã–zmen, Volkan ÃœnlÃ¼, Lamine Diatta, Federico Higuain, Gordon Schildenfeld, Anthoy Seric gibi oyunculardan ne faydalanÄ±ldÄ±, ne de bu oyunculardan bir kÃ¢r edilebilindi. AdlarÄ±nÄ± yazmadÄ±ÄŸÄ±m birÃ§ok oyunca yer alabilir bu listede.

5.5 YÄ±lda tam 5 Teknik direktÃ¶rle Ã§alÄ±ÅŸtÄ± Kara Kartal. Del Bosque, RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, Jean Tigana, ErtuÄŸrul SaÄŸlam ve Mustafa Denizli. Del Bosque ve Jean Tigana da yaÅŸanan maddi zarar ortada.

BaÅŸkan DemirÃ¶ren dÃ¶neminde bazÄ± yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri gÃ¶rev sÃ¼releri dolmadÄ±ÄŸÄ± halde istifa ettiler.

Bunlar; Reha Muhtar, Koray BÃ¼yÃ¼kasar, Hakan Kalkavan, Latif Ayaz, Adnan Demir , Murat ÃœrÃ¼nsak, Celalettin Kolot, Emir Tamer, A. GÃ¼lnaz KudunoÄŸlu Arsel ve Levent ErdoÄŸan.

KulÃ¼bÃ¼n mali tablosu da hiÃ§ iÃ§ aÃ§Ä±cÄ± deÄŸil maalesef. YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren gÃ¶reve geldiÄŸinde BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n borcu yaklaÅŸÄ±k 18 milyon dolarken, ÅŸuan 150 milyon dolar civarÄ±nda. Fulyaâ€™nÄ±n tamamÄ± BeÅŸiktaÅŸâ€™ a ait iken, ÅŸuan elde kalanÄ± % 50 si.

Halka arz ile o dÃ¶nemde BeÅŸiktaÅŸ A.Åž.â€™ nin % 15â€™ i satÄ±lmÄ±ÅŸken, DemirÃ¶ren zamanÄ±nda bu rakam % 30 olmuÅŸtur. KulÃ¼bÃ¼n baÅŸkana olan borcu da ortadadÄ±r.

Bu kadar kÃ¶tÃ¼ idare edilen bir yÃ¶netim dÃ¼n akÅŸam tekrar kongre Ã¼yelerinden gÃ¼venoyu aldÄ±lar. Bizlere her ne olursa olsun, demokratik bir ortamda gerÃ§ekleÅŸen kongreyi, yÃ¶netim kurulunu ve baÅŸkanÄ±nÄ± tebrik etmek dÃ¼ÅŸÃ¼yor.

UmarÄ±z taraflarla barÄ±ÅŸÄ±k, sportif anlamda baÅŸarÄ±lar getirecek bir yÃ¶netim kurulu olurlar. BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± projeleri ile dÃ¼nya klÃ¼pleri arasÄ±nda yer almasÄ±nÄ± saÄŸlarlar.. Kongre ortamÄ±nda herhangi bir olay yaÅŸanmamasÄ± BeÅŸiktaÅŸ duruÅŸunu ortaya koymuÅŸtur. Her iki baÅŸkan adayÄ±nÄ± bu konudan Ã¶tÃ¼rÃ¼ tebrik ederim.

BaÅŸkanÄ±n yeni listesi ÅŸu kiÅŸilerden oluÅŸmaktadÄ±r:

Metin KeÃ§eli, ErdoÄŸan Toprak, Serdar AdalÄ±, ErtunÃ§ SoÄŸancÄ±oÄŸlu, Fahrettin CuroÄŸlu, Engin BaltacÄ±, Mete DÃ¼ren, DoÄŸan KÃ¼Ã§Ã¼kemre, Alaaddin AykaÃ§, Cengiz ZÃ¼lfÃ¼karoÄŸlu, Emin Ã–nal, Orhan Saka, Sinan Vardar, Mehmet Soysal, Ahmet AkpÄ±nar, Hakan Aksoy, Åžeref YalÃ§Ä±n, Necip Sever.Â

BaÅŸkana ve YÃ¶netim Kuruluna baÅŸarÄ±lar dilerim.