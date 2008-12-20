Beşiktaş nasıl oynamalı?

Erdoğan Aksoy yazıyor

G.Saray avantajını artırmak için, Beşiktaş ise şampiyonluk yarışından kopmamak için puan almak zorundalar. O yüzden sahaya çıkacak kadrolar da son derece önemli. Maç oynanmadan her iki takımın teknik direktörleri de beraberliğe razı olsalar da, maçın sonucunu defans oyuncularının performansı belirleyecek. Çünkü maalesef ligimizde atılan gollerden ziyade “yenilen goller” çoğunluğu teşkil etmekte. Atılan gollerin büyük kısmı organize bir ataktan daha çok, defans oyuncularının hatalarından kaynaklandığını söylersek hata yapmamış oluruz.G.Saray maça klasik düzeni ile çıkacak. Skibbe’nin yeni bir macera aramasına gerek yok. Çünkü halihazırdaki 11 şu ana kadar hem başarılı hem de ev sahibi olduğu bir maçta oynanması gereken hücum ağırlıklı futbola uygun oyunculardan kurulu. Eğer bu oyuncular maça iyi konsantre olur ve Beşiktaş da beklenen performansı ortaya koyamazsa maçtan büyük olasılıkla galibiyetle ayrılırlar. Şimdi bu maç öncesi teknik analizlere geçelim:G.Saray en önemli silahı olarak hücum hattındaki Baros, Lincoln, Kewell ve Arda’yı sayabiliriz. Özellikle Lincoln ve yeni yeni form tutmaya başlayan Baros rakip stoperleri çok kolay oyundan düşürebiliyorlar. Kanatlarda oynayan Arda ve Kewell’a Sabri’yi de ilave edersek Beşiktaş’ın işinin daha da zorlaştığını söyleyebiliriz.Maalesef Beşiktaş ilerde Nobre ve az çok oturmuş defans kurgusu dışında adeta içi boş bir takım gibi. Holosko’yu da iyi kötü kullanabilmesinin dışında orta saha tam anlamıyla yokları oynuyor. O yüzden Denizli’nin görevi öncelikle defans emniyetini sağlamak ve takımını koşan oyunculardan seçerek G.Saray’ın dengesini bozmak olmalıdır.Beşiktaş mutlak surette 4-5-1 oynamalı, ilk 11 şu şekilde olmalıdır: Rüştü-İ.Toraman-Zapotocny-G.Zan-Seriç defansta, Cisse-U.İnceman-Ekrem-S.Özkan-Holosko orta sahada ve Nobre’de forvette görev almalıdır. Fakat bu oyuncuların da diğer maçlardan çok daha fazla mücadele etmeleri gerektiği kendilerine sıkı sıkıya tembih edilmelidir. Koşan ve mücadele eden takımlar karşısında G.Saray’ın ne kadar zor durumlara düştüğü unutulmamalıdır.Defansın ortasında oynayan G.Zan ve Zapotocny gibi ağır oyuncular, karşılarında oynayacak Lincoln-Baros ikilisiyle baş başa bırakılırlarsa Beşiktaş’ın hiçbir şansı kalmaz. Mutlak surette bu ağır defans oyuncularının önüne Atom Karınca gibi oynayacak çabuk bir oyuncunun takviye kuvvet olarak gönderilmesi gerekiyor. Beşiktaş’ın kadrosuna bakıldığında bu kişinin Ekrem olduğunu görebiliriz. Denizli bu mevkii için İ.Toraman’ı da görevlendirebilir. Fakat bu sefer de yerine oynayacak Ali Tandoğan’ın güven telkin etmemesi sebebiyle defans bloğu bozulacaktır. O yüzden Ekrem tercihi daha sağlıklı olacaktır. Bir diğer husus, defansa yakın oynayacak Cisse-Ekrem-Uğur İnceman’ın riske girmeden hem defansif görevlerini yapmaları, topa sahip oldukları anlarda da hızla forvete destek olmaları gerekmektedir.Maalesef Beşiktaş’ın en yumuşak karnı olarak sol bek mevkisini söyleyebiliriz. Trajikomik olacak ama alternatifleri arasında sol bek oynayabilecek tek futbolcu Seriç. Sene başında Yunan futbolseverlerin blokları etkisinde kalmış olmalıyız ki bu futbolcuyu oynatmadan “gönderilecekler” listesine koyduk. Gönderilecek bir futbolcunun kadrodaki en iyi sol bek olması yapılan bu transferin ne kadar yanlış olduğunun göstergesidir.Takımın yıldızları olarak gösterilen Tello-Delgado ikilisinin zorluk derecesi yüksek bir maçta etkili bir performans gösteremeyeceğini daha önce oynanan bu tür maçlardan biliyoruz. Kaldı ki modern futbolda göremeyeceğimiz bu tarz futbolcular sadece takım hücumdayken veya duran toplarda etkili olmaktadırlar. Hal böyleyken mücadele güçleri zayıf bu ikili oynadığı takdirde, koşan takımlar karşısında stop eden G.Saray, en büyük korkusundan da kurtulacaktır.Nobre daha önceki maçlarda olduğu gibi mücadelesini yine fazlasıyla sürdürmeli fakat eline geçen fırsatları bu sefer değerlendirmelidir. Holosko sürekli kendisine destek olmalı ve ağır G.Saray defansını yıpratarak hücuma çıkmalarına engel olmalıdır.Belki biraz garip olacak ama bu maça G.Saray, biraz UEFA kupasını düşünerek ve kurada kendisine düşen takımın güçlü bir Fransız ekibi olmasının verdiği moral bozukluğu ile çıkacak. Bunun dışında maçın sonucu G.Saray’dan yana gözüküyor. Yine de futbolda galip gelen takımın, fırsatları en iyi değerlendiren takım olduğunu hatırlatarak centilmence bir maç olmasını temenni ediyoruz.