Erdoğan Aksoy yazıyor

Sadece bir maçın kaybedilmesi Beşiktaş’ı küçültmez ama yazılanlara ve iddialara bakılırsa koskoca Beşiktaş Başkanı’nın ettiği küfürler küçültür.

Her ne kadar Sayın Demirören bu yazılanları yalanlasa da, bu sefer de G.Saraylı yöneticiler Başkan’ın maça alkollü geldiğini iddia ederek işin üzerine tuz biber ektiler. İşin en acı veren yanı ise maalesef Beşiktaşlıların “Yok yaaa... Başkan yapmaz öyle şeyler” diyememiş olmalarıdır!

“Beşiktaş nasıl kurtulur ?” sorusuna şu andaki yönetim anlayışı yüzünden cevabımız, “Hiçbir şekilde kurtulamaz” şeklinde olsa da, yine de "çıkmayan candan umut kesilmez" özdeyişini hatırlatmak isteriz. O yüzden dilimiz döndüğünce yapılması gerekenleri madde madde özetlemeye çalışalım.

1- Bazı şanslı durumlar vardır. Alt yapıdan öyle bir jenerasyon çıkar ve öyle başarılı olur ki, bu başarıda payı olmasa bile tüm yönetimi sırtında taşır. Maalesef Başkan bu konuda şu ana kadar şanslı değil. O yüzden başarıya giden yolda işe piramidin tepesinden değil altından başlamalıdır. Yani helvayı kendi elleriyle kendisi kavurmalıdır.

2- Öncelikle Başkan’ın gerçekçi olması gerekiyor. Başarılı olmak, görevde daha uzun süre kalmak ve tepkilerden kurtulmak için “gündem değiştirmenin” yeterli olmadığı, şu andaki akıl hocaları tarafından kendisine anlatılmalıdır.

3- Başkan iyi niyetli olsa da, yeterli donanıma sahip olmasa bile icraat aşamasında da işlere tamamen kendisi karar veriyor. O yüzden de yönetime, sürekli başını sallayacak emir kullarını alıyor. Şu andaki yönetim kuruluna baktığımızda camiaya pozitif katkı yapabilecek kapasitede kişiler olmadıklarını görüyoruz. İçlerinde en fazla tanınan kişinin Levent Erdoğan olduğunu söylersek durumun ciddiyetini anlayabiliriz. O yüzden yönetime güçlü, iddialı, yarışmacı, vizyon sahibi, Beşiktaş değerlerini özümsemiş kişileri almalıdır. Bu kişilerle kulübü tek adamlıktan kurtarmalı, tüm kararları müzakere ederek almalıdırlar.

4- Başkan yeni yönetimle, öncelikle mali durumu tüm netliği ile camianın gözleri önüne sermeli, sorumlusu olduğu borç yükünden biraz da olsa nefes almak için verdiği paraların üzerine soğuk su içmelidir!

5- Yapılacak ikinci önemi iş Fulya Projesi’nde, “yanlışın neresinden dönülürse kardır” mantığı ile hareket etmelidir. Yapılan hatada tek sorumlu kişinin Demirören olması sebebiyle fedakarlık yapma yükünü de üstlenmesi gerekiyor. O yüzden projede kurtarabildiği kadarının maksimumunu kurtarmalı, bu projenin sonunda başarılı olmaya kendilerinin mecbur olduğunu anlamalıdırlar. Şişko-kel-kör futbolcuların bonservisine para bulabilmek için Aşçıoğlu’ndan o kadar çok kez üç beş kuruş avans alınıp Beşiktaş’ın geleceği ipotek altına alındı ki, toprağını sattıkları ağaların yanında ırgat olan köylülerin durumuna düşüldü tam anlamıyla.

6- Başkan göreve geldiğinden beri transfer dönemlerinde büyük hatalar yaptı. O yüzden öncelikle Mustafa Denizli’ye güveniyorsa tüm benliği ile arkasında durmalıdır. Teknik kadroyla görüşerek bir oyun şablonu belirlemeli ve bu şablona göre alınabilecek en iyi futbolcular transfer edilmelidir. Teknik direktör ve futbolcu kadrosu birbirini tamamlamalı, “tekir-bekir” olmamalıdır.

7- Beşiktaş camiasının takımını sevmesi sağlanmalı, kaybolan değerlerin geri kazanımı sağlanmalıdır. Yeni kuşakların Beşiktaşlı olmaları sağlanmalıdır.

8- Özellikle transfer dönemlerinde doğru kararlar alınmalıdır. Takımın yıldızları olarak “Delgado-Tello” ikilisi olduğu yanlışından dönülmelidir. Bu ikilinin Amerika, Japonya, Katar veya halı saha futbolcuları olduğu gerçeği anlaşılmalıdır. Günümüz futboluna uygun, hızlı, tempolu, sert, disiplinli ve her şeyden önemlisi karakterli futbolcular transfer edilmelidir. Durarak oynayan futbolcular yerine Lampard, Gerard, Ballack, Esien türünde futbolcuların başarılı olduğu öğrenilmelidir! Bu özellikte oyuncular bulunmadığı durumlarda sırf “transfer etmek için” transfer yapılmamalı, eksikliği altyapıdan gidermelidirler.

9- Özellikle basketbol şubesinde görülen ve Beşiktaş’a yakışmayan maddi sorunlar giderilmelidir. Oyuncu alınıyorsa ya parası günü gününe verilmeli, verilemeyecekse bütçelerine göre transfer yapılmalıdır. Özellikle sözleşmeler işin uzmanları tarafından yapılmalı, daha sonra ortaya çıkan nahoş durumlardan kulübün zarar görmesi engellenmelidir.

10- Kulübü maddi olarak rahatlatacak projeler geliştirilmeli, bu konuda camianın önde gelen kişilerden yardım istemekten kaçınılmamalıdır.

Daha önce söylediğimiz gibi Başkan ve yönetim, kendileri ile yüzleşmelidirler. Bilmem kaç yıllık hakem hataları alt alta toplanarak bir sinevizyon gösterisi ile başarısızlığın tek sorumlusunun dış güçler olduğu bahanesine sığınmamalıdırlar. Çünkü diğer takımlarda bir sinevizyon gösterisi ile aynı gerekçeleri rahatlıkla söyleyebilirler. Yönetim öncelikle kendi hatalarından ders alarak uzun vadeli programlarla doğru işler yapmalı, Beşiktaş etik ve değerlerini takip etmelidirler.

Son olarak yönetimin işinin zor olduğunu ve yukarıdaki maddelerin hayata geçirilmesi konusundaki inancımızın olmadığını da itiraf etmek isteriz.