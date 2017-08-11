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    Beşiktaş-Mecidiyeköy arası 5.5 dakikaya düşüyor

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    11 Ağustos 2017 - 15:18Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 15:52

    Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının yüzde 82'sinin tamamlandı. 2019'un ilk aylarında hizmete girecek hat tamamlandığında Beşiktaş'tan Mecidiyeköy'e 5,5 dakikada, Mecidiyeköy'den Alibeyköy'e 7,5 dakikada, Beşiktaş'tan Sarıyer Hacıosman'a 25.5 dakikada Mahmutbey'den Mecidiyeköy'e 26 dakikada gidilebilecek.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 13'ü yeraltı, 2'si yer üstü olmak üzere toplam 15 adet istasyonu olacak olan Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Alibeyköy ile Kağıthane arasına yapılan tünelinde incelemelerde bulundu.   Topbaş, "Bu hattın bize maliyeti 300 araç olmak üzere 3,8 milyar. Bu hat 2019'un ilk aylarında devreye girecek. Günde, 1 milyon insanı taşıyacak" dedi.  

    Topbaş, İstanbul’da 8 ilçeyi birbirine bağlayacak olan Kabataş–Mecidiyeköy–Mahmutbey Metrosu’nun güzergahlarından biri olan Eyüp Alibeyköy’den metro tüneline girip,  1,5 kilometre  yürüyerek Gültepe’nin altından geçerek,  Kağıthane’den çıktı.  Topbaş, tünelde yürürken bir ara yanındakilere ayağındaki çizmeleri gösterip, gülerek “Bana zorla çizmelerimi giydirdiler” dedi. Topbaş, geçtiğimiz aylarda İBB bütçesinin görüşüldüğü bir oturumda, CHP’li İBB Meclis üyelerinin kendisi ve damadına ilişkin eleştirileri üzerine, “Bu benim son görevim ama çok isterseniz çizmelerimi giyer sahaya inerim” sözleriyle meydan okumuştu.

    Beşiktaş-Mecidiyeköy arası 5.5 dakikaya düşüyor

    İSTANBUL EKONOMİSİNE 35 MİLYAR DOLAR İŞÇİLİK

    Göreve geldiğinden bu yana İstanbul’a 13,5 yılda 105 milyar lira yatırım yapıklarını ifade eden Topbaş, “Bu, 35 milyar doları sadece işçilik olarak bu şehrin ekonomisine sokmak demektir. Kaynaklar doğru kullanılmasa, yolsuzluk olsa bu paralar, bu yatırımlar olmaz.  Birileri farklı konuşabilir ama biz cevap vermeye bile değer görmüyoruz.  Biz işimize bakıyoruz. Çünkü vatandaşımız yetkiyi bize verdi, güven duydu.  Bu güven duygusunu sarsmamak için özen göstermekteyiz”  diye konuştu.

    ENTEGRASYON NOKTALARI

    Maliyeti 934,8 milyon euro ( 300 adet metro vagonu dahil) olacağı belirtilen  uzunluğu 24,5 kilometre uzunluğunda, 19 istasyonlu Kabataş-Mecidiyeköy–Mahmutbey Metro Hattı,  sözleşme aşamasındaki 18 kilometrelik ve 11 istasyonlu Mahmutbey–Halkalı– Bahçeşehir–Esenyurt Metrosuyla birlikte 43 kilometre olacak. 2019’da  hizmete girmesi planlanan hat,  Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar’ı birbirine bağlayacak.
    Tam otomatik sürücüsüz sistemle çalışacak ve saatte tek yönde 70 bin, günlük bir milyon kapasiteli hat, Kabataş İstasyonu’nda, Kabataş – Taksim Finüküleri ve Eminönü–Kabataş Tramvayı ile, Mecidiyeköy İstasyonu’nda Yenikapı–Hacıosman metrosuyla, Karadeniz Mahallesi’nde Topkapı–Sultançiftliği hattı ile, Mahmutbey İstasyonu’nda da Bağcılar (Kirazlı)–Başakşehir hattı ile entegre olacak.

    VADİ, VİYADÜKLE GEÇİLECEK

    Mecidiyeköy–Mahmutbey hattının tünel kazıları bitti. Kabataş–Mecidiyeköy arası tünellerin yüzde 82’si tamamlandı. Kazılar 5 TBM (Tünel kazma makinası) ile yapılıyor. Kağıthane ve Alibeyköy vadileri iki viyadükle geçilip, metro yüzeye çıkacak. Viyadükte istasyon olacak.

    İSTASYONLAR: Kabataş, Beşiktaş, Yıldız, Fulya, Mecidiyeköy, Çağlayan, Alibeyköy, Çırçır Mahallesi, Veysel Karanı – Akşemsettin, Yeşilpınar, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karadeniz Mahallesi, Tekstilkent- Giyimkent, Yüzyıl, Oruç Reis, Göstepe Mahallesi, Mahmutbey.

    ENTEGRASYONUN ARDINDAN ULAŞIM SÜRELERİ

    Beşiktaş – Mecidiyeköy: 5,5 dakika.
    Mecidiyeköy – Alibeyköy: 7,5 dakika.
    Çağlayan – Gaziosmanpaşa: 13 dakika.
    Beşiktaş – Sarıyer Hacıosman: 25,5 dakika.
    Mahmutbey – Mecidiyeköy: 26 dakika.
    Beşiktaş – Mahmutbey: 31,5 dakika.
    Mahmutbey – Yenikapı: 39.5 dakika
    Mahmutbey – Sarıyer Hacıosman: 45 dakika
    Mahmutbey – Üsküdar 48,5 dakika.
    Mahmutbey – Kadıköy: 52 dakika.
    Mahmutbey – Sabiha Gökçen: 95,5 dakika.

    Bahçeşehir Metrosu’nun ilavesiyle,
    Mahmutbey – Bahçeşehir: 21,5 dakika.
    Beşiktaş – Bahçeşehir 52 dakika.
    Yenikapı - Bahçeşehir: 43,5 dakika.
    Halkalı – Toplu Konut – Başakşehir: 27 dakika
    Taksim – Bahçeşehir: 51 dakika
    Kadıköy – Bahçeşehir: 60 dakika.

    İstanbul’da mevcut metro uzunluğu: 149.95 kilometre.
    Yapımına devam edilen: 257.3 kilometre.
    İhale Süreci devam eden: 54.9 kilometre.

     

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    Etiketler: Metro , iSTANBUL , Beşiktaş , Mecidiyeköy
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