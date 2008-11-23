Beşiktaş maçı da berabere bitecek

Bugüne kadar böyle haftaları çok yaşadık. Üç büyükler sırayla puan kaybeder. Taraftarlar maçı kazanamadıkları için sıkıntı yaşarlar, rakiplerinin puan kaybı ile azda olsa sıkıntılar dağılır. Geleneksel olarak yapılan Pazartesi sabahı maç muhabbeti yapılmaz, kimse futbol konusunu açmaz, açılsa da araya laf karıştırılarak konu kapatılır.

Gökmen Avcı yazıyor

Birçok kişi, Galatasaray’ın Fenerbahçe yenilgisi ardından aldığı galibiyetlerin, çıkış trendi ve galibiyet serisinin başlangıç sinyalleri olduğuna inanmak istiyordu. Hafta içi gelen sakatlık haberleri kafaları iyice karıştırdı. Lincoln’ün maç içinde inisiyatif aldığında neler yapacağını herkes biliyordu. Eksikliği mutlaka hissedilecekti.

Çıkarılabilecek en iyi 11 sahadaydı. Maç iyi başladı. 5. Dakikada Galatasaray’ın yarattığı gol pozisyonunda ki harika zamanlama ve kurtarış, geçen sezonki Servet’in geri döndüğünü herkese bildiriyordu. Arda ve Kewell hareketlilikleriyle iyi sinyaller veriyordu. İstanbul’daki fırtına elektriklerin kesilmesine sebep olunca, eski günlerdeki gibi maçı radyodan dinlemeye başladık. Spikerin maç anlatışından açıkça belli oluyordu ki, Galatasaray gol için baskı kurmaya çalışıyordu. Arda bir sağ kanada, bir sol kanada geçiyor, iyi paslar atıyor, Kewell gol için çok istekli oynuyor ve pozisyon kolluyordu.Biraz şans olsa golü bulabilirlerdi. Ayhan, Arda ve Kewell’e Ümit Karan ayak uyduramadı. İlk yarının 0-0 berabere tamamlanması, Galatasaray’ı ikinci yarıda sıkıntıya sokacaktı. Ankaraspor geçen her dakika 1 puana yaklaşacak, 3 puan için fırsat kollayacaktı.

İkinci yarının başlaması ile, etkili olan RÜZGAR oldu. Ankaraspor rüzgarı da arkasına alarak etkili ataklar geliştirmeye başladı. Birkaç iyi pozisyonda buldu. Ama galibiyet için çok istekli olmadıklarından, golü bulamadılar. Ve maç başladığı gibi bitti.

Hemen hemen herkesin ortak düşüncesi, Galatasaray’ın forvetlerinin Süper Ligin en iyileri olduğu, defansının ise iyi olmadığı yönündedir. Böyle forvetlere sahip olduğundan, gol yeseler bile, maçları kazanabilirlerdi. Sezon ortalarına doğru gelindikçe ciddi form düşüklükleri görülmeye başlandı. Ümit Karan,Nonda, Baros, Sabri güven verecek top oynamıyorlar.

SKIBBE, lig puan sıralamasında, kendilerinden daha üst sıradaki bir takımdan alınan 1 puana seviniyor olabilir. Bu durumu daha önce dile getirdiğinde, “Çapsızlık” ile suçlandığından, bir daha alınan 1 puanın sevincini basın ve kamuoyu ile paylaşmayacaktır.

Aykut KOCAMAN takımının Süper Ligin üst sıralarda bulunmasını sürpriz olarak görüyor herhalde. Oralarda fazla kalacaklarına da inanmıyor. Kendi sahanda oynuyorsun,kötü sonuçlar alan bir takımdan 1 puan aldığın için seviniyorsun. Acaba Galatasaray’ın yerine aynı oyunu Kocaeli oynasaydı ve maç aynı skorla bitseydi, Aykut KOCAMAN“Kocaeli’ne karşı alınan 1 puan çok önemli.” der miydi.

Üç büyüklerin şu anki Teknik Direktörleri içinde Mustafa DENİZLİ diğerlerine göre daha fazla güven veriyor. Ama ben yine de “İDDİA EDİYORUM Kİ: ARAGONESIS’İN FENERBAHÇE’Sİ İLE BAŞLAYIP, SKIBBE’NIN GALATASARAY’I İLE DEVAM EDEN ÜÇ BÜYÜKLERİN BERABERLİKLER HAFTASINA BEŞİKTAŞ’TA KATILACAKTIR.”