Beşiktaş kasayı doldururken

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Beşiktaş Kulübü Avrupa Lig maçlarından elde ettiği geliri manşetlerden okuduk. Peki bu kadar para varken amatör sporcular neden aylardır paralarını alamıyorlar. Onlar bu kulübün evlatları değimli. Neden ayrımcılık yapılıyor. 2008 yılından da alacakları bulunan ve başka gelirleri olmayan bu sporcuların hali ne olacak. Geçen yıl “antrenmanlarda açlıktan bayılan Hentbolcular var” diye yazacaktım bana engel oldular. Yazık değimli bu insanlara. Ev kiralarını ödeyemeyen, kredi borçları bulunan, çocuğunun okul masraflarını karşılayamayan, mahalledeki bakkala bile ekmek borcu olan bu insanların sonu ne olacak. Nereye kadar yaşayabilecekler. Beşiktaş Kulübüne sayısız şampiyonluklar kazandıran, Avrupa da Beşiktaş Hentbolunun adını altın harflerle yazdıran tek Türk takımına bunumu reva görüyorsunuz.Yazık, Çok yazık.Neden amatör branşlar üvey evlat görülüyor.Hepsi evli- barklı, hepsi çoluk çocuk sahibi ve başka gelirleri olmayan, canını dişine takarak, Beşiktaş için aç, susuz mücadele eden bu çocuklara yazık değimli. Büyük Beşiktaş bu mu.Gün geldi, tek gururunuz oldu, Kulübünüzü şampiyonluklarla süsledi, Türkiye kupalarının tek sahibi oldu, Beşiktaş taraftarına sonsuz mutluluklar yaşattı, salonları inletti, coşkuyu sokaklara taşıdı. Hediyeniz bu mu olacaktı. İki senedir ne maaşlarını alabildiler, ne vaat edilen maç primlerini alabildiler. Ama onlar Beşiktaş için her şeylerini verdiler.Hani Türkiye’nin En Büyük Takımıydınız. Gazetelere demeçler vermekle büyüklük olmuyor.