Beşiktaş’ın yabancı yüzü

Quaresma, Guti, Robinho, Hilbert…

Bunların yarısı geldi, yarısının yolda olduğu söyleniyor.

Gidecekler listesinde adı geçenler arasında ise kimler yok ki ?

Mustafa Denizli’nin lideri Tello,

Koray + Burak + 5 milyon euroluk Holosko,

8.5 milyon euroluk Tabata,

Cisse’nin yerine getirilen Fink,

1 senedir pas geçen Delgado,

Meraklısı beklenen Bobo, Ferrari,

Türk Nobre !,

Eskişehir-Bursa arasında mekik dokuyan Zapotocny….

Hatta daha yeni transfer edilen Hilbert’i bile neredeyse gönderecekler.

Satışı düşünülmeyen tek yabancı futbolcu ise Alman Ernst. Yani bugüne kadar Beşiktaş’ın yabancı transferlerine imza atanlar diyor ki “Biz halt ettik, 10 transferden 1’inde isabet sağladık. Artık zararın neresinden dönülse kardır.” Olan da Beşiktaş’ın mangırlarına oluyor ne yazık ki…

Geçenlerde bir tatil yöresinde Serdar Özkan’ı gördüm. Kendisi ile konuşukluğum, tanışıklığım yoktur. Aramızda geçen diyalog yaklaşık olarak şöyle oldu.

- Ah Serdar ah… Niye ayrıldın Beşiktaş’tan ?

- Abi Valla mecbur kaldım. Ben anlaşmak istiyordum ama yönetimden bazıları aleyhimde gerçek olmayan haberler çıkardılar.

- Kim çıkardı ?

- Abi söylemeyeyim, ama Başkan’ın bir suçu yok.

- Kumar oynamışsın diyorlar.

- Abi ne kumarı ? Ben kimim ki kumar oynayayım.?

- Bak şimdi hoca da değişti. Belki Schuster’in gözüne girebilirdin.

- Abi, imkan bulsalar 11 tane yabancı futbolcu oynatacaklar. İstemediler beni Beşiktaş’ta.

- Neyse, Sana G.Saray’da başarılar

Sizi bilmem ama ben samimi buldum Serdar’ı. Oturmasını, kalkmasını biliyor. Aşırılığı, şımarıklığı hiç yok. İşin trajikomik yanı kendisinin gönderilmesine sebep olarak kumar oynamasının gösterilmesi. Bir futbolcu düşünün, 15-16 yaşında elinize veriliyor. Emrinizde kimler yok ki, doktorlar, psikiyatristler, mentörler, hocalar… Yok yok yani. Yine de elinizdeki genç futbolculara sahip çıkamıyorsunuz. Tek Serdar Özkan değil ki; son 3-5 senede kimler gönderilmedi ki Beşiktaş’tan : Serdar Özkan, Batuhan, İbrahim Akın, Burak, Kaş. Bunlar aklımıza gelenler. Özetle söylemek gerekiyor ki Beşiktaş’ta genç futbolculara sahip çıkılmıyor. Onlara ağabeylik yapan, yol gösteren kimse bulunmuyor. Yani tam bir kim-kime, dum-duma durumu.

Bunları niye mi yazıyorum? Serdar’ın avukatı filan değilim. Ama aklım sıra Beşiktaş’ın ilk 11’i nasıl olmalı diye kalemi kağıdı elime alıyorum. Yerli futbolcu olarak 37’lik Rüştü, 36’lık İ.Üzülmez ile İ.Toraman’a yer bulabiliyorum. Biraz zorluyorum, İsmail Köybaşı aklıma geliyor. O da İ.Üzülmez ile aynı mevkide. Hadi, arada Nihat’ı da kaynatalım. Zar zor 5 tane futbolcu yazabiliyorum listeye.

Anladınız mı şimdi.?

Transfer politikasına yön verenler Beşiktaş orta sahasının yetersiz olduğu gerçeğini kabullenmeliler. Kadroda Ernst dışında gerçek bir orta saha oyuncusu yok maalesef. Yabancı sınırlaması olmasa bile modern futbol oynayabilecek ideal bir orta saha teşkil edemezler. Bir tehlike daha var ki o da takımın artan yaş ortalaması.

Yine de bu sezon yönetim 2 başarılı icraata imza attı. Birincisi kangren haline gelmeden teknik direktör işini çözdüler -çözüm şekli şık olmasa da- , diğerinde de Quaresma’yı transfer ettiler. Bunun dışında yapılan kayda değer bir transfer göremiyorum. Umutsuzluğa kapılmak için henüz erken, çünkü sorunlar çözümsüz değil ve önlerinde hala yeterli bir zaman var.