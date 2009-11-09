Beşiktaş’ın ölüsü yetti

Geçen sezon şampiyonluk yarışı sürerken Sivasspor ile Beşiktaş arasında geçen mücadele için, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın olmadığı bir Lig yakıştırması yapıldı...
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SON GÜNCELLEME
Fatih Kaya yazıyor
Teoride doğru, evet yoklar. Ama Beşiktaş ve Sivasspor’da yoktu... Peki nasıl vardı? İnanç ile mücadele ile vardı... Geçen sezon oynanan futbol iyi değildi... Peki bu sezon çok mu iyi? Zaten yıllardır saha da futbol göremiyoruz... Geçen sezon Beşiktaş’ın biraz kıpırdanması iki kupa için yetti...
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O zaman da bende aynı düşünce hakimdi, geçen sezon şampiyon olan takım Beşiktaş’ın ölüsüydü... Ölü derken anlatmak istediği şu; Beşiktaş, oynadığı maçları iyi oynayarak kazanamasa da, Fenerbahçe ve Galatasaray’a nazaran daha karakterli oynuyordu... İstek ve mücadele gücü üst düzeydi... Üç büyükler arasında tek fark da bu işte... Gelelim bu sezona... Oynanan maçlara göz atın, hangi maçtan zevk aldık... Veya futbolumuz çok iyi, o zaman neden Dünya Kupasına gidemedik? Ne değişti, Lig de fırtına estirdiği söylenen Galatasaray ve Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 4 ve 7 puan var... Ve Beşiktaş’ın geçen sezonun ilk yarısıyla, devam eden Lig’deki maçlara bakıldığında arada hiç bir fark yok... Hatta mücadele anlamında gerileme bile var... Aklıma şu soru geliyor? Geçen sezon “yokları” oynayan Fenerbahçe ve Galatasaray bu mudur? Bütün yaygara mevcut puan tablosu için mi kopartıldı? Hani nerede futbol?
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13. Hafta
Hükmen olarak kazanılan Ankaraspor maçından itibaren, 6 haftadır Beşiktaş hanesine 3 puan yazıyor... ‘Taraftar-yönetim’ çatışması sürerken, futbolcular Lig’de çok enteresan bir şekilde kenetlendiler... Ve kenetlenme hedef maç olarak belirlenen Fenerbahçe karşılaşmasına kadar başarılı oldu... Sahaya yansıyan oyun, taraftarı mutlu etmediği için ortaya çıkan tablo çok ön plana çıkmadı... Tablo aslında çok önemli, devre arasına kadar puan farkı kapanırsa, Beşiktaş Şampiyonluk ünvanını kaptırmaz... Neden mi? Beşiktaş’ta bir çok eksik var ve herkes bunun farkında... İnanıyorum ki Denizli’de farkındadır! Önemli olan da bu! Devam edelim... Devre arası eksiklerin kapatılması için büyük fırsat... Ve fırsat iyi bir şekilde değerlendirilirse, sezonun 2. yarısı Beşiktaş için milat olur... Hatta ortaya çıkan olayları da göz önünde bulundurursak, piyango bile diyebiliriz... Düşünün... O kadar çok eksiklik var ki, ona rağmen Beşiktaş’ın Şampiyonluk yarışı içinde olması mucize gibi birşey... Aslında mucize demek Beşiktaş’ın savunmasına haksızlık... Çünkü, olumlu anlamda puan tablosundaki bölge onların eseri... Ankaraspor maçı hariç, 11 haftada 10 gol atmış Beşiktaş, gol başına 2,1 puan almış... Savunma ile ne alakası var derseniz? Gol kısırlığı Beşiktaş savunmasının ne kadar zorlandığını gösteriyor... Kazanılan maçlarda sürekli sıkıntısı çekilen 1-0’ı koruma iç güdüsü, futbolcuları tedirginliğe sürükledi... Gayet doğal... “Beşiktaş takım halinde geri yaslanıyor” sebebi de bu işte! Gol atamıyor... Goller geldiği takdirde, iddia ediyorum savunma daha da güçlenir... Devre arası hücum gücündeki eksiklik giderilir ve iyi bir santrafor transfer edilirse, kesinlikle Beşiktaş Şampiyonluğu öyle kolay kolay bırakmaz...