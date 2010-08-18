Beşiktaş’ın kabuğu

Beşiktaş iyi yolda mı, kötü yolda mı, ben bilmem.

Ama isterseniz size dünkü maçı özetleyeyim…

Yıllarca Digitürk’e tonla para ödedim.

Dedim ki hep kendi kendime…

Yahu ben sadece Fenerbahçe’yi seyrediyorum…

Hadi biraz da Galatasaray’ı seyrediyorum…

Hadi çok az da Bursa’yı severim…

Ulan Beşiktaş’a niye para ödüyorum?

Öyle ya…

Dünyanın en zevksiz maçı Beşiktaş – Rize maçıdır.

Ondan daha zevksiz maç “seyircisiz” Beşiktaş – Rize maçıdır.

Bundan daha da zevksizi “İbrahim Üzülmez’li seyircisiz” Beşiktaş – Rize maçıdır.

Bir baktım, en sonunda Digitürk beni duymuş.

Kampanya yapmış. Hemen aradım.

Dedim ki,

“Sadece Fener ne kadar?”

“Şu kadar.”

“3 büyüklerin maçları ne kadar?”

“Aynı.”

“Beşiktaş’ı çıkartırsak?”

“Aynı.”

O sırada Guti’nin ara pasında Bobo golü attı.

“Yahu ben Beşiktaş’ı seyretmek istemiyorum.”

“Aynı, beyefendi.”

O sırada Quaresma 3 kişiyi geçti.

“Yahu ben Beşiktaş’a niye para ödeyeyim?”

“Aynı, beyefendi.”

O sırada Quaresma, topu aldı, sektirdi, döndü, bir çaktı.

Hem Helsinki’ye, hem bana, hem benim gibi düşünenlere çaktı.

Ahize de bir tarafıma girmiş…

Telefon da kendiliğinden kapandı...

