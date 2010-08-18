Beşiktaş hazır, 'zemin' değil

Tabata ve Hilbert’i herkes gibi pür dikkat takip ettim…

Hilbert 90 dakikada hem hücumda hem savunmada etkili olmaya çalıştı. Ekrem’le yaptığı pozisyon rotasyonu yeni bir ikili olmalarına rağmen fena sayılmazdı…

Tabii fazla öne çıkamamalarında sağ kanadın çok kullanılmamasının da etkisi var…

Beşiktaş’ın Q7’nin üzerinden hücum geliştirmek istemesi onları biraz geri planda bıraktı…

Hilbert ile ilgili birkaç notum var…

Özellikle defansif yönünü beğendim…

Beşiktaş’ın sağ bek sıkıntısı yaşadığı şu günlerde tercih edilebilir…

Hilbert savunma ve hücumda dirençli oynayabiliyor. Ayrıca dikine oynamayı ve topu sürekli ileri taşımayı seviyor…

İsabetli ortalar açabilen bir sağ ayağı var…

En azından Avrupa maçlarında defansın sağında değerlendirilebilir…

Tabata için ise hayal kırıklığı ile dolu bir maç daha…

Arkasında oynayan Guti ve Ernst’le bile hiçbir varlık gösteremedi…

Attığı isabetsiz paslar ve bencilliği takımda süre bulma şansını iyice azaltıyor…

Talibi çıktığı takdirde gönderilme olasılığı çok yüksek…

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Genel olarak Beşiktaş’ı beğendim…

Fakat daha iyi olması gereken noktalar var…

Bunun için Ernst ve Guti tam anlamıyla hazır hale gelmesi gerekiyor…

Guti’nin antrenman eksiği ve oryantasyon sorunu var…

Hücumda da eksikler var…

Yük Q7’nin üzerinde…

Taraftar desteği arkasında, ancak taraftar desteği kadar arkadaşlarının da ona destek olması gerekiyor…

Arkasında oynayan İsmail, bu noktada dün yeteri kadar verimli değildi…

Q7’yi kanatta çok sıkıştırdı. Yapacağı koşularla boş alan yaratması gerekiyor…

Fazlasıyla yaptığı gereksiz geri dönüşler Q7 ile birlikte taraftarı biraz gerdi…

Yine de önü çok açık. Gelişim göstereceğine inanıyorum…



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Sezon başından beri Beşiktaş’ın yapmak istediği kısa paslar ile hızlı hücuma çıkmak…

Bu noktada çoğu zaman Guti ve Quaresma topla oynama inisiyatifini değerlendiriyor…

Kafalarını kaldırarak arkadaşlarını arıyorlar…

Sonuç?

Henüz sonuç alınamıyor!

Arkadaşlarının daha hareketli oynayarak defansın arkasına koşular yapması ve alan boşaltması gerekiyor…

Bu Helsinki maçında birkaç kez düşünüldü…

Bobo, Hilbert ve Guti…

Koşuları sıklıkla yapmak gerekiyor…

Yapabilecek iki isim Nihat ve Holosko oyuna dahil oldu. Ama onlara da süre yetmedi…

Beşiktaş’ın yeteneklerinin rahat topla oynayabilmesi için mutlak suretle boş koşular yapılmalı…

Sadece ceza sahası içine değil. Orta alanda da boş koşular yaparak Guti’ye daha iyi bir görüş açısı yaratılmalı…



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Gelelim zemin kısmına…

Dün oyunun belirli bölümlerinin kilitlenmesinin en büyük nedeniydi…

Guti’nin birçok pasında zemine takılması gerçekten düşündürücü…

Düşündürücü çünkü dünyanın en iyi futbolcularını da getirsen böylesine bir zeminde sıkıntı çeker…

Nitekim Q7’nin attığı fantastik golün, bireysel yetenekten doğan bir çocuk olduğu görünüyor…

Beşiktaş burada kısa paslar ile sonuca gitmesi gerekirken kilitlenen oyunu böyle çözebildi…

Deplasmanlarda yaşanan bir sıkıntı olsaydı, “elden bir şey gelmez” gözüyle bakabilirdim…

Ama Beşiktaş’ın kendi evinin problemleri oyun stilini etkilememeli, ayrıca Beşiktaş yalnızca ofansif düşüncede zemine takılmadı…

Son dakikalarda Necip’in zemine takılan ayağından çıkan kısa pası kapan rakibi, golle burun buruna geldi…

Zeminde yaşanan sıkıntı "planlı bir geçişten kaynaklandı" denebilir. Fakat ne olursa olsun planlanan zaman yanlış…

Hafta sonu, İstanbul B.Ş.B. gibi dirençli bir takıma karşı böylesine kötü bir zeminde oynamak çok daha zor…

Cumartesiye kadar öbek öbek kalkan çimler için nasıl bir çözüm üretilir bilemiyorum…

Ama tez elden yapılsa iyi olur…

Çünkü bu zeminde puanın yanı sıra Allah korusun bir sakatlık yaşanırsa, bedeli çok ağır olur benden söylemesi!

