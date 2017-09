BeÅŸiktaÅŸ - Efes Pilsen birleÅŸir mi?

Beşiktaş taraftarı ve muhalefet, başlangıçta anlaşmaya çok sert tepki gösterdi.

Ancak, alınan karar ile ne kadar doğru bir iş yapıldığı ilerleyen dönemlerde görüldü.

Beşiktaş Cola Turka, bir kaç sezon hariç sürekli zirveye oynayan bir ekip kurdu. Bunda da Ülker grubunun katkısı büyük...

Zirveye oynanmayan senelerinin başlıca sebebi de, basketbol için harcanması gereken sponsorluk paralarının futbola kayması...

Cola Turka, Efes Pilsen olsaydı buna izin verirmiydi? Tabi ki vermezdi. Fatih Kaya yazıyor

Belki Cola Turka da böyle olmasını istemiyor. Zaten Efes Pilsen dememin sebebi bu noktada saklı...

Beşiktaş - Efes Pilsen her zaman şampiyonluğunun bir numaralı adayı olur.

Beşiktaş Cola Turka ise hep muallâkta kalır.

Taraftarın futbol maçlarına kadar taşıdığı "Umutlandırıp, Utandırmayın!" pankartı da bu sebepten geliyor.



Fenerbahçe ile Ülker arasında gerçekleşen birleşmeye bakalım.

Fenerbahçe için basketbolda çok büyük bir adım oldu.

Bu birleşme, Beşiktaş Cola Turka sponsorluğuna göre daha farklı... Ülker tam anlamıyla basketbol şubesini Fenerbahçe üzerine kaydırdı...

Ülker, basketbola yapmış olduğu yatırımın ilk kez meyvelerini toplamaya başladı... Büyük bir seyirci desteği ve medya da ciddi anlamda ilgi...

Fenerbahçe için ise, Avrupa da başarı ve Lig de özlenen şampiyonluklar...



Cola Turka ve Cafe Crown da bir Ülker grubu şirketi...

Fenerbahçe - Ülker, Beşiktaş Cola Turka ve Galatasaray Cafe Crown...

Şimdi Fenerbahçe'nin Ülker birleşmesiyle yükselen çıtası ortada...

Diğer takımların, ellere var da bize yok mu? Deme hakkı yok mu?



Şimdi Efes'in şampiyon olduğu son maçı gözümüzün önüne getirelim.

Salon boşaltıldıktan sonra ortaya çıkan tablo çok buruk... Ve devamında sönük kalan bir kutlama...

Beko Basketbol Ligi şampiyonu Efes Pilsen kupa kaldırıyor ve tribünler de bir avuç insan... Birçoğu da basketbolcuların yakınları...

İşin diğer acı tarafı;

Kaya ve Ergin Ataman'ın darbe aldığı görüntüler olmasa belki birçok kanal Efes Pilsen'in şampiyonluğundan söz etmeyecekti.

Birçok medya kuruluşunun "Olaylı Şampiyonluk" manşetleri de bunu doğrular cinsten...

Efes yönetiminin bu noktada mutlaka bir değerlendirme yapması gerekiyor.



Geçen sene "Beşiktaş - Efes Pilsen" birleşme dedikoduları medya da gündeme geldi...

Bunun büyük ölçüde sebebi Tuncay Özilhan'nın Beşiktaş taraftarı ve aynı zamanda kongre üyesi olması...

Çıkan bu haberler Efes tarafında nasıl bir tepkiye yol açtı bilmiyorum ama Beşiktaş cephesini heyecanlandırdı.

Peki, son final serisini gördük. Şimdi soruyorum... Neden böyle bir birleşme olmasın?



Hayal edelim, ortaya çıkabilecek sonuçları değerlendirelim...

Olumlu sonuçları;

Sezon boyunca oynanan bütün maçlarda büyük bir taraftar desteği...

Medyanın büyük ilgisi...

Kartal Yuvalarında satışa çıkarılacak ürünler ile daha fazla göz önünde olma...

Efes Pilsen isminin daha çok insan tarafından dile getirilmesi...

Aynı zaman da ticari bir kuruluş olması nedeniyle bunlar Efes Pilsen için büyük reklam fırsatı...

Beşiktaş'ın marka değerinin yanında bulunabilmek, Efes Pilsen için çok olumlu sonuçlar doğurur.

Geçelim…



Olumsuz sonuçları;

Basketbol'da kemikleşmiş bir marka olan Efes Pilsen bu özelliğini kaybeder.

Bunun dışında olumsuz bir sonucu olur mu? Bence olmaz... Veya, Ülker için oldu mu ki? Efes Pilsen için olsun...



Efes Pilsen belki bu nokta da tarafsız durup, kendi kitlesini yaratmaya çalışıyor. Ancak, senelerdir olmayan bu kitle, bundan sonra da olmaz.

Eskiye nazaran büyük takımların ciddi anlamda basketbolun içine girmesiyle bu daha da zorlaştı.

Trabzonspor'un da bu çarkın içerisine girmesini an meselesi...

Son maçta olan olaylar, bu doğumun sancıları... Her takım iddalı bir ekip kurarak şampiyon olmak peşinde...

Çünkü basketbola eskisinden çok önem veriliyor. Endüstriyelleşme basketbola sıçradı bir kere…

Önümüzde 2010 Dünya Şampiyonası var. Hem de Türkiye de! Kazanılan bir başarının sonrasını düşünün?

İlgi daha da katlanacak...



Efes Pilsen, bu duruşunu bozmazsa yeniden şampiyon olamaz mı? Olur...

Bir kaç gün şampiyonluk görüntüleri ekrana gelir. Bir kaç satır arası ve o kadar, daha fazlası olmaz...

Daha fazlası isteniyorsa, mutlaka bir şeyler yapılmalı...

Ve kesinlikle bu şart!