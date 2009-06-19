BeÅŸiktaÅŸ - Efes Pilsen birleÅŸir mi?

BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± ve muhalefet, baÅŸlangÄ±Ã§ta anlaÅŸmaya Ã§ok sert tepki gÃ¶sterdi.

Ancak, alÄ±nan karar ile ne kadar doÄŸru bir iÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilerleyen dÃ¶nemlerde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

BeÅŸiktaÅŸ Cola Turka, bir kaÃ§ sezon hariÃ§ sÃ¼rekli zirveye oynayan bir ekip kurdu. Bunda da Ãœlker grubunun katkÄ±sÄ± bÃ¼yÃ¼k...

Zirveye oynanmayan senelerinin baÅŸlÄ±ca sebebi de, basketbol iÃ§in harcanmasÄ± gereken sponsorluk paralarÄ±nÄ±n futbola kaymasÄ±...

Cola Turka, Efes Pilsen olsaydÄ± buna izin verirmiydi? Tabi ki vermezdi. Fatih Kaya yazÄ±yor

Belki Cola Turka da bÃ¶yle olmasÄ±nÄ± istemiyor. Zaten Efes Pilsen dememin sebebi bu noktada saklÄ±...Â

BeÅŸiktaÅŸ - Efes Pilsen her zaman ÅŸampiyonluÄŸunun bir numaralÄ± adayÄ± olur.

BeÅŸiktaÅŸ Cola Turka ise hep muallÃ¢kta kalÄ±r.

TaraftarÄ±n futbol maÃ§larÄ±na kadar taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± "UmutlandÄ±rÄ±p, UtandÄ±rmayÄ±n!" pankartÄ± da bu sebepten geliyor.Â



FenerbahÃ§e ile Ãœlker arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen birleÅŸmeye bakalÄ±m.

FenerbahÃ§e iÃ§in basketbolda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir adÄ±m oldu.

Bu birleÅŸme, BeÅŸiktaÅŸ Cola Turka sponsorluÄŸuna gÃ¶re daha farklÄ±... Ãœlker tam anlamÄ±yla basketbol ÅŸubesini FenerbahÃ§e Ã¼zerine kaydÄ±rdÄ±...

Ãœlker, basketbola yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu yatÄ±rÄ±mÄ±n ilk kez meyvelerini toplamaya baÅŸladÄ±... BÃ¼yÃ¼k bir seyirci desteÄŸi ve medya da ciddi anlamda ilgi...

FenerbahÃ§e iÃ§in ise, Avrupa da baÅŸarÄ± ve Lig de Ã¶zlenenÂ ÅŸampiyonluklar...



Cola Turka ve Cafe Crown da bir Ãœlker grubu ÅŸirketi...

FenerbahÃ§e - Ãœlker, BeÅŸiktaÅŸ Cola Turka ve Galatasaray Cafe Crown...

Åžimdi FenerbahÃ§e'nin Ãœlker birleÅŸmesiyle yÃ¼kselen Ã§Ä±tasÄ± ortada...

DiÄŸer takÄ±mlarÄ±n, ellere var da bize yok mu? Deme hakkÄ± yok mu?Â Â Â Â Â



Åžimdi Efes'in ÅŸampiyon olduÄŸu son maÃ§Ä± gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼ne getirelim.Â Â

Salon boÅŸaltÄ±ldÄ±ktan sonra ortaya Ã§Ä±kan tablo Ã§ok buruk... Ve devamÄ±nda sÃ¶nÃ¼k kalan bir kutlama...

Beko Basketbol Ligi ÅŸampiyonu Efes Pilsen kupa kaldÄ±rÄ±yor ve tribÃ¼nler de bir avuÃ§ insan... BirÃ§oÄŸu da basketbolcularÄ±n yakÄ±nlarÄ±...

Ä°ÅŸin diÄŸer acÄ± tarafÄ±;

Kaya ve Ergin Ataman'Ä±n darbe aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler olmasa belki birÃ§ok kanal Efes Pilsen'in ÅŸampiyonluÄŸundan sÃ¶z etmeyecekti.

BirÃ§ok medya kuruluÅŸunun "OlaylÄ± Åžampiyonluk" manÅŸetleri de bunu doÄŸrular cinsten...

Efes yÃ¶netiminin bu noktada mutlaka bir deÄŸerlendirme yapmasÄ± gerekiyor.



GeÃ§en sene "BeÅŸiktaÅŸ - Efes Pilsen" birleÅŸme dedikodularÄ± medya da gÃ¼ndeme geldi...

Bunun bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de sebebi Tuncay Ã–zilhan'nÄ±n BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± ve aynÄ± zamanda kongre Ã¼yesi olmasÄ±...

Ã‡Ä±kan bu haberler Efes tarafÄ±nda nasÄ±l bir tepkiye yol aÃ§tÄ± bilmiyorum ama BeÅŸiktaÅŸ cephesini heyecanlandÄ±rdÄ±.

Peki, son final serisini gÃ¶rdÃ¼k. Åžimdi soruyorum... Neden bÃ¶yle bir birleÅŸme olmasÄ±n?



Hayal edelim, ortaya Ã§Ä±kabilecek sonuÃ§larÄ± deÄŸerlendirelim...

Olumlu sonuÃ§larÄ±;

Sezon boyunca oynanan bÃ¼tÃ¼n maÃ§larda bÃ¼yÃ¼k bir taraftar desteÄŸi...

MedyanÄ±n bÃ¼yÃ¼k ilgisi...

Kartal YuvalarÄ±nda satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lacak Ã¼rÃ¼nler ile daha fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olma...

Efes Pilsen isminin daha Ã§ok insan tarafÄ±ndan dile getirilmesi...

AynÄ± zaman da ticari bir kuruluÅŸ olmasÄ± nedeniyle bunlar Efes Pilsen iÃ§in bÃ¼yÃ¼k reklam fÄ±rsatÄ±...

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n marka deÄŸerinin yanÄ±nda bulunabilmek, Efes Pilsen iÃ§in Ã§ok olumlu sonuÃ§lar doÄŸurur.

GeÃ§elimâ€¦



Olumsuz sonuÃ§larÄ±;

Basketbol'da kemikleÅŸmiÅŸ bir marka olan Efes Pilsen bu Ã¶zelliÄŸini kaybeder.

Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda olumsuz bir sonucu olur mu? Bence olmaz... Veya, Ãœlker iÃ§in oldu mu ki? Efes Pilsen iÃ§in olsun...



Efes Pilsen belki bu nokta da tarafsÄ±z durup, kendi kitlesini yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ancak, senelerdir olmayan bu kitle, bundan sonra da olmaz.

Eskiye nazaran bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarÄ±n ciddi anlamda basketbolun iÃ§ine girmesiyle bu daha da zorlaÅŸtÄ±.

Trabzonspor'un da bu Ã§arkÄ±n iÃ§erisine girmesini an meselesi...

Son maÃ§ta olan olaylar, bu doÄŸumun sancÄ±larÄ±... Her takÄ±m iddalÄ± bir ekip kurarak ÅŸampiyon olmak peÅŸinde...

Ã‡Ã¼nkÃ¼ basketbola eskisinden Ã§ok Ã¶nem veriliyor. EndÃ¼striyelleÅŸme basketbola sÄ±Ã§radÄ± bir kereâ€¦

Ã–nÃ¼mÃ¼zde 2010 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ± var. Hem de TÃ¼rkiye de! KazanÄ±lan bir baÅŸarÄ±nÄ±n sonrasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n?

Ä°lgi daha da katlanacak...



Efes Pilsen, bu duruÅŸunu bozmazsa yeniden ÅŸampiyon olamaz mÄ±? Olur...

Bir kaÃ§ gÃ¼n ÅŸampiyonluk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ekrana gelir. Bir kaÃ§ satÄ±r arasÄ± ve o kadar, daha fazlasÄ± olmaz...

Daha fazlasÄ± isteniyorsa, mutlaka bir ÅŸeyler yapÄ±lmalÄ±...

Ve kesinlikle bu ÅŸart!