Beşiktaş Belediyesi’nde sular durulmuyor... Zabıta ve Kültür Müdürü’ne de görevden uzaklaştırılma

Murat Hazinedar ile birlikte Meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırış’ın da görevden alındığı Beşiktaş Belediyesi’nde, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince yürütülen soruşturma kapsamında, dün de yeni bir gelişme yaşandı. Belediye bünyesindeki soruşturmayı yürüten müfettişler, Beşiktaş Belediyesi eski Başkan Yardımcı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verdi.



Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılmasına, “Belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesi” gerekçe gösterilmişti.

Bu uzaklaştırmanın ardından, Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar ve Mülkiye Müfettişi Mahmut Ağbal imzasıyla, 17 Ocak 2018 tarihinde gönderilen yazıda şöyle denildi: ESNAFTAN RUHSAT KARŞILIĞI PARA TALEP EDİLDİ İDDİASI “İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 18 Aralık 2017 tarihli görev emri uyarınca, Beşiktaş Belediyesi’nde, yürütülen özel teftiş sırasında, sorumluluğunuzda gerçekleştirilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının, usulüne uygun verilmediği, esnaftan ruhsat karşılığı bağış karşılığı para talep edildiği, pazarlık usulü gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı anlaşıldığından, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun gereği İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü hükmünce görevinizden uzaklaştırıldınız.”