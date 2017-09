Beşiktaş Avrupa'da nasıl başarılı olacak

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Oradaki küçük sporcuların yaptıkları o kadar hoşuma gidiyor ki. Hele ritmik cimnastikteki o bıcırıkları görseniz, o toplarla ne hareketler yapıyorlar anlatamam.Geçtiğimiz Pazar günü amatör maçları seyretmek için semtimizdeki futbol sahasına gittim.Çok güzel maçlar vardı. Göreceksiniz gençler çok güzel futbol oynuyorlardı.Ama boş tribünlere.Koskoca stadyumda 50 kişi yoktu.O çocuklar amatörce futbol oynuyorlar ama güzellikleri alkışlayacak kimse yok.Gol atıyorlar ve ağabeyleri gibi tribünlere koşuyorlar amaOturaklara haykırıyorlar. Oturakların elleri yok, alkışta yok.Ee bu çocuklar nasıl motive olacaklar.Geçen hafta uydu kanallarının birinde Avrupa takımlarının arasında oynanan Hentbol maçına rastladım. Salonda boş koltuk yok. En az on bin kişi.İnsanların her şeyi ilerde olduğu gibi spor kültürleri de bizden çok ilerde.Nasıl olacak bu kültür denilen olgu insanlarımızda nasıl oluşacak bilemiyorum.Amatör sporcu için bir tek ödül var oda alkış.Profesyonel Futbol dışındaki her spor dalı yetim kalıyor.Acaba maçlarda promosyonlar mı yapmalı.Bedava köfte ekmek dağıtılıyor desek seyirci toplar mıyız Badminton maçlarına?Orada aklıma geldi. Beşiktaş Süleyman Seba Kapalı Spor Salonuna geçtim.Okulda beden eğitimi öğretmeni iken hentbolla çok uğraştım.Beşiktaş Hentbol takımının Çaykurspor ile hentbol maçı vardı.Ve tribünler bomboş.Sahada aslanlar gibi mücadele eden bir takım. VeKarşı takıma kaç fark attığını yazmak istemiyorum.Salonun duvarında bir pankart dikkatimi çekti.Hentbol Federasyonu yazmış.“Beşiktaş Hentbol Takımına Avrupa’da Başarılar Dileriz”Nasıl başarılı olacaklar söylermisiniz?Hiçbir destekleri yok.Avrupa’nın ilk 16 takımı arasındaki bu takım nasıl başarılı olacak.Cuma günü Avusturya’ya gidiyorlar. Cumartesi Avrupa maçları varmış.Bu takım Avrupa’da nasıl başarılı olacak.Nerede bu insanlar, hani Beşiktaş’ın seyircisi.Nerede koskoca Beşiktaş kulübü.Bu ülkede sadece futbol mu var.Yazık çok yazık.Sevgili Beşiktaş Hentbol Takımı Sporcuları;Biz sporseverler sizlerin hep yanında olacağız.Siz yeter ki Türkiye’nin adını Dünya’ya duyurun.Başarılar hep sizlerle olsun.Yolunuz açık olsun.Bizlerin elinden başka bir şey gelmiyor.